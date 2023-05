Offerte in evidenza spusu 1 3.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Super 20 4.00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

ho. Mobile e Kena Mobile sono tra gli operatori low cost più apprezzati dagli utenti italiani. Entrambi sono dei MVNO (Mobile Virtuale Network Operator) e dato che non dispongono di una rete proprietaria si appoggiano a quella di altri gestori, rispettivamente Vodafone e TIM. Quindi è meglio ho o Kena? Ecco un confronto imparziale sulle tariffe di telefonia mobile dei due operatori e tutti i lati negativi e positivi della loro offerta.

Meglio ho o Kena? Il confronto tra le offerte dei due operatori di maggio 2023

Le offerte per i clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Kena 6,99 130GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 €/mese ho. 6,99 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 6,99 €/mese Kena 7,99 150GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 7,99 €/mese ho. 7,99 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 7,99 €/mese Kena 9,99 230GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 230 GB in 4G fino a 60 Mbps 9,99 €/mese ho. 9,99 minuti e SMS illimitati + 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese

Meglio ho o Kena? La verità è che entrambi gli operatori hanno punti di forza e di debolezza e che molto dipende dalle vostre esigenze specifiche quando si tratta di scegliere qual è il gestore più conveniente. I

Kena Mobile è superiore a ho. Mobile in termini di velocità della connessione, in quanto consente di navigare con tutte le sue tariffe fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura di circa il 99% del territorio italiano. Entrambi gli operatori comunque integrano la tecnologia VoLTE, che consente di chiamare con un audio di alta qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app.

L’operatore low cost di Vodafone però con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati permette di provare le sue offerte per 30 giorni e decidere poi se continuare con il piano o richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi e penali ottenendo anche il rimborso di tutte le spese sostenute nel mese. Kena Mobile ha invece il vantaggio di includere 50 GB in più al mese a partire dal primo rinnovo per tutti coloro che scelgono di pagare con il sistema di autoricarica entro il 14/6/23. ho. Mobile dal canto suo permette di attivare le sue promozioni autenticandosi tramite SPID di secondo livello, cosa che evita di caricare documenti o registrare un video come avviene con la video identificazione.

Per aiutarvi a trovare la tariffa più economica vi consigliamo di utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi permette infatti di confrontare le tariffe degli operatori per selezionare la promozione più conveniente in base alle vostre reali necessità e abitudini di consumo. Potete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Meglio ho o Kena? Le offerte per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati

ho. Mobile come Kena Mobile hanno distinto le loro offerte in base all’operatore di provenienza dell’utente. A tutti è richiesta la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Coop Voce, Fastweb Mobile o PosteMobile sono disponibili:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming.

Kena 6,99 130GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 6,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 7 GB per navigare in roaming.

ho. 7,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 7,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming.

Kena 7,99 150GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 7,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 8 GB per navigare in roaming.

ho. 9,99 con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 9,1 GB per navigare in roaming.

Kena 9,99 230GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 9,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 9,5 GB per navigare in roaming.

SIM, attivazione e consegna sono gratuite per tutte le offerte di entrambi gli operatori. Kena Mobile quando si esauriscono gli SMS o il traffico dati, a meno che non siano attive opzioni per avere più Giga, attiva in automatico il Piano Base Kena con chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent con scatti anticipati di 50 MB. ho. Mobile invece grazie al servizio Riparti permette di aprire quando si vuole un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale quando stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poche ore prima del rinnovo del piano. Utilizzare Riparti può modificare la scadenza dell’offerta.

ho. Mobile ha poi predisposto due tariffe anche per chi acquista una SIM con un nuovo numero:

ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 6,99 euro al mese . Dovrete anche acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Dovrete anche acquistare una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 6,4 GB per navigare in roaming. ho. 8,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 8,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 7,3 GB per navigare in roaming.

Meglio ho o Kena? Le offerte per chi arriva da TIM, Vodafone, WindTre e altri operatori

Le offerte per i clienti di Vodafone, TIM e WindTre Minuti e SMS Costo mensile Kena 11,99 100GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 €/mese ho. 11,99 minuti illimitati e SMS illimitati + 50 GB in 4G fino a 30 Mbps 11,99 €/mese Kena 12,99 150GB STAR Promo minuti illimitati e 1000 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps 12,99 €/mese ho. 13,99 minuti illimitati e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 €/mese

Per chi arriva da Vodafone, TIM, WindTre e altri operatori (sempre con portabilità) potete scegliere tra:

Kena 11,99 100GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 11,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming.

ho. 11,99 con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 11,99 euro al mese . Dovrete anche acquistare una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming.

con minuti e SMS illimitati e fino a 30 Mbps in download a . Dovrete anche acquistare una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 11 GB per navigare in roaming. Kena 12,99 150GB STAR Promo con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 12,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 12 GB per navigare in roaming.

ho. 13,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 13,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 14 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 12,8 GB per navigare in roaming.

Attivazione, SIM e consegna sono gratuite per le offerte di Kena Mobile mentre per quelle di ho. l'attivazione è a partire da 9 euro una tantum.

Meglio ho o Kena? Le offerte solo dati

Le offerte solo dati Minuti, SMS e Giga Costo mensile Kena Dati Promo 300 GB in 4G fino a 60 Mbps (minuti e SMS non inclusi) 11,99 €/mese ho. Un’offerta per la casa chiamate a 19 cent, SMS a 29 cent e 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 €/mese

Kena Mobile e ho. Mobile hanno poi entrambe un’offerta solo dati. Con queste tariffe potete avere un’alternativa più economica alla connessione fissa. Basta infatti abbinare la SIM a una chiavetta Internet o a un modem Wi-Fi 4G, anche portatile:

Kena Dati Promo con 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a 11,99 euro al mese , invece di 13,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 13 GB per navigare in roaming.

con fino a 60 Mbps in download (+ 50 GB con autoricarica) a , invece di 13,99 euro al mese. In Ue avete a disposizione 13 GB per navigare in roaming. ho. Un’offerta per la casa con chiamate a 19 cent al minuto, SMS a 29 cent e 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 15,99 euro al mese per i nuovi clienti o 13,99 euro al mese per i già clienti. Dovrete anche acquistare una ricarica da 16 euro per i nuovi clienti o 14 euro per i già clienti da cui verrà scalato il primo rinnovo. In Ue avete a disposizione 14,6 GB per navigare in roaming.

Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite con Kena Mobile mentre per l’offerta di ho. l’attivazione è di 3,99 euro ma avete incluso anche uno sconto per l’acquisto su Amazon.it di un dispositivo connesso TP-Link come:

Router Basic: TL-MR6400 (Single-band con connessione wireless 2.4GHz) – sconto di 10 euro

(Single-band con connessione wireless 2.4GHz) – sconto di 10 euro Router Advanced: Archer MR600 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz) – sconto di 15 euro

(Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz) – sconto di 15 euro Mesh: Deco E4 (3-pack) – sconto di 20 euro