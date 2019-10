Le migliori offerte TIM per internet casa: la classifica delle più convenienti

I mesi autunnali sono il momento giusto per cambiare operatore: com ha dimostrato con un suo recente studio SosTariffe.it , si possono risparmiare fino a 100 euro l’anno scegliendo un altro fornitore per Internet casa , che si tratti di ADSL o fibra ottica. Vediamo qui di seguito le migliori offerte che TIM propone in queste settimane ai suoi potenziali nuovi clienti.

Nuove soluzioni anche per chi non è raggiunto dall'ADSL

Le offerte di TIM per il mercato Internet casa

Tra gli operatori italiani, TIM è quello che vanta la più lunga esperienza sul mercato, essendo l’erede del monopolio di Telecom, durato fino all’avvento del mercato libero. Proprio per questo, il grande punto di forza dell’operatore è la sua infrastruttura: la rete in fibra ottica di TIM, infatti, ha raggiunto lo scorso marzo i 16 milioni di chilometri in Italia, a coronamento di un’offerta che, sul lato mobile, include anche il 98% della popolazione raggiunta da 4G e 4.5G.

In totale TIM può oggi vantare 50 milioni di linee, tra fisse e mobili, per 6,4 miliardi di euro in investimenti industriali di cui 2,4 miliardi spesi per l’acquisizione delle licenze 5G. Per quanto riguarda invece Internet casa, oggi l’operatore propone la classica ADSL fino a 20 Mega (che utilizza il classico doppino telefonico ed è presente praticamente ovunque), l’XDSL (o FTTC/FTTE) con Internet veloce fino a 200 Mega e infine la fibra pura (FTTH) fino a 1 Giga. Ma come sono articolare le offerte di TIM?

Le migliori offerte di TIM

1. TIM Super Fibra

Tim Super Fibra è l’offerta “principe” di TIM per quanto riguarda Internet casa, e fino al 26 ottobre ha anche l’attivazione inclusa, con un canone di 30 euro al mese per 12 mesi e poi di 35 euro al mese (risparmio totale di 60 euro). Nel dettaglio, per questa cifra TIM offre:

La fibra ottica fino a 1 Giga in download e 100 Mega in upload, disponibile in oltre 100 comuni

fino a 1 Giga in download e 100 Mega in upload, disponibile in oltre 100 comuni Il modem TIM top di gamma, a scelta tra TIM Hub (il modem TIM più potente di sempre, con Super Wi-Fi stabile e copertura eccellente, oltre che con garanzia illimitata) e FRITZ!Box 7590 (top di gamma del mercato, premiato come miglior modem d’Europa del 2019, funzioni wireless avanzate e configurazione automatica, garanzia di 5 anni e costo iniziale di 29 euro)

top di gamma, a scelta tra (il modem TIM più potente di sempre, con Super Wi-Fi stabile e copertura eccellente, oltre che con garanzia illimitata) e (top di gamma del mercato, premiato come miglior modem d’Europa del 2019, funzioni wireless avanzate e configurazione automatica, garanzia di 5 anni e costo iniziale di 29 euro) TIMVision , la TV di TIM (a disposizione sul proprio dispositivo preferito, con selezione di film e serie tv da TIMVision Plus, il tutto on demand e senza pubblicità)

, la TV di TIM (a disposizione sul proprio dispositivo preferito, con selezione di film e serie tv da TIMVision Plus, il tutto on demand e senza pubblicità) Telefonate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri fissi e i numeri mobili nazionali

Infine, TIM Super Fibra include anche un’opzione a scelta, da selezionare tra:

Safe Web Plus : navigazione sicura per tutti i dispositivi di casa, anche da Wi-Fi

: navigazione sicura per tutti i dispositivi di casa, anche da Wi-Fi Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi incluse per controllare la propria casa con l’app IoTIM

: 2 telecamere Wi-Fi incluse per controllare la propria casa con l’app IoTIM TIMVision Plus : contenuti esclusivi, serie tv, film in prima visione e cartoni, tutto in alta definizione

: contenuti esclusivi, serie tv, film in prima visione e cartoni, tutto in alta definizione Assistenza : supporto dedicato per connettere la casa sempre senza problemi

: supporto dedicato per connettere la casa sempre senza problemi Voce: telefonia fissa per chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobili in Italia

È possibile aggiungere tutte le opzioni desiderate: Smart Home è in promo gratis per il primo anno e poi a 5 euro al mese, mentre le altre sono in promozione gratuita per il primo mese. Per chi è già cliente, infine, TIM Super Fibra costa 35 euro al mese con attivazione inclusa.

2. TIM Super Mega

TIM Super Mega è l’offerta di TIM per chi non fa parte dei 100 comuni che possono godere della fibra FTTH, cioè alla massima velocità. I costi sono identici: un canone di 30 euro al mese per 12 mesi e poi di 35 euro, con attivazione inclusa per chi si abbona entro il 26 di ottobre. A questo prezzo, TIM Super Mega include:

La fibra ottica fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload

Il modem TIM top di gamma, a scelta tra TIM Hub e FRITZ!Box 7590

TIMVision, la TV di TIM

Telefonate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri fissi e i numeri mobili nazionali

Come per TIM Super Fibra, è possibile aggiungere un’opzione a scelta tra Safe Web Plus, Smart Home, TIMVision Plus, Assistenza o Voce (o anche più di una, con periodi promozionali come per l’offerta precedente).

3. TIM Super ADSL

Per chi non può essere raggiunto né dalla fibra FTTH (quella che arriva direttamente presso il domicilio del cliente) né da quella FTTC/FTTE (che arriva fino all’armadio stradale, e da lì in poi prosegue fino al domicilio del cliente con il tradizionale doppino di rame di norma riservato alle conversazioni telefoniche), c’è sempre l’ADSL, che utilizza il doppino per tutta la lunghezza della connessione. L’offerta relativa è TIM Super ADSL, che ha un costo di 35 euro al mese e l’attivazione inclusa fino al 26 ottobre. Per questo prezzo, TIM propone:

L’ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Il modem TIM top di gamma, a scelta tra Smart Modem e FRITZ!Box 7590

TIMVision, la TV di TIM

Telefonate a 19 centesimi al minuto e 19 centesimi di scatto alla risposta verso i numeri fissi e i numeri mobili nazionali

Rimane anche in questo caso la possibilità di aggiungere gratuitamente al proprio abbonamento un’opzione a scelta tra Safe Web Plus, Smart Home, TIMVision Plus, Assistenza e Voce.

4. TIM Flexy

TIM Flexy è una tipologia di offerta diversa dalle precedenti, perché è rivolta a chi ha una seconda casa dove non si trova per tutto l’anno ed è quindi alla ricerca di un’offerta, appunto, “flessibile”. Attivando TIM Flexy, si può avere Internet veloce dove e quando si vuole, a prezzi convenienti:

5,90 euro per 2 giorni

per 2 giorni 12,90 euro per 7 giorni

per 7 giorni 29,90 euro per 30 giorni

L’offerta è in FTTC (fino a 200 Mega), con un canone mensile aggiuntivo di 5,90 euro al mese che è in promozione a 0 euro nei mesi in cui si utilizza almeno una ricarica. Il pagamento avviene tramite bolletta TIM ed è possibile aggiungere anche un modem TIM a 240 euro oppure a 5 euro al mese per 48 mesi (solo se si sceglie la domiciliazione bancaria). Non ci sono costi di attivazione e il tecnico a domicilio viene gratis presso il cliente per l’installazione; non sono presenti nemmeno vincoli o penali di sorta per chi decide di non usufruire più del servizio.

TIM Flexy può essere ricaricata sia dall’app MyTIM per smartphone e cellulari sia chiamando il 187; TIM consiglia di pianificare le ricariche con almeno un giorno di anticipo, visto che è possibile iniziare a navigare dalla mezzanotte del giorno scelto fino alla mezzanotte dell’ultimo giorno previsto dal taglio di ricarica acquistato.

5. TIM Internet FWA

In alcuni casi, non si può nemmeno contare sulla velocità dell’ADSL, visto che si abita in zone remote che non sono coperte della fibra ottica e hanno una scarsa connettività per l’ADSL; basti pensare ad esempio a chi, con una casa in montagna o al mare, lontana chilometri dal centro abitato più vicino, non ha comprensibilmente voluto affrontare la spesa necessaria per collegare l’edificio alla rete telefonica tradizionale, perché usa il proprio cellulare per tutte le chiamate.

Per risolvere il problema di Internet, invece, c’è l’offerta TIM Internet FWA, un’offerta solo dati che invece di utilizzare la rete telefonica fa riferimento alla tecnologia di rete via onde radio, che tramite una SIM dedicata permette di collegarsi usando la rete 4G/4G+.

Con TIM Internet FWA, al costo di 24,90 euro al mese per il primo anno (poi 30 euro al mese, attivazione inclusa) si può navigare con una connessione stabile dalla velocità di 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload. È incluso il kit modem FWA, con antenna esterna, SIM FWA solo dati e unità Wi-Fi interna. Il pagamento è su bolletta TIM e l’installazione è a domicilio tramite tecnico (a 99 euro, rateizzabili in 24 rate da 4,2 euro al mese).

Attenzione perché l’offerta è a consumo: si hanno infatti 200 GB mensili a disposizione, e se si finiscono prima della fine del mese sarà necessario aspettare il mese successivo per averli di nuovo a disposizione. Per conoscere il consumo effettivo dei Giga basta chiamare il numero 187.2 o, fra qualche tempo, controllarlo nell’area privata My TIM sul sito TIM.

TIM Internet FWA è un’offerta olo dati, in tecnologia FWA o Fibra Misto-Radio, con IP privato. C’è un contributo di attivazione offerta di 25 euro, mentre il modem è incluso in comodato d’uso gratuito (va quindi restituito in caso di cessazione dell’offerta).