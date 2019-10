Le 10 migliori serie TV da vedere a ottobre 2019

Con l’arrivo dell’autunno la programmazione delle serie TV delle principali piattaforme di streaming si tinge di nuovi colori. Curiosi di sapere quali sono le serie TV in uscita a ottobre con le quali allietare le nostre serate o passare un sabato in compagnia di amici e parenti? Ecco alcune delle proposte disponibili prossimamente su Netflix, Sky, NOW TV e Amazon Prime .

Gli appassionati di serie TV, quelli che adorano passare il tempo sul divano e non vedono l’ora che ci sia l’uscita di una nuova stagione, sono sempre in trepidante attesa quando inizia un nuovo mese e arrivano finalmente i titoli di stagione. Le piattaforme che permettono la visione di film e serie TV in streaming, comodamente dalla propria abitazione, sono aumentate sempre più negli anni. Complice da un lato il progresso tecnologico, dall’alto il fatto che il mercato del cinema e delle serie TV è in continua proliferazione.

Il catalogo delle uscite di ottobre delle serie TV disponibili online è ricco e variegato. Ognuno di noi, ovviamente, sceglie la piattaforma che preferisce in base a quelli che sono i suoi gusti personali: Netflix, Sky, Amazon Prime, ma anche Chili o NOW TV sono tra le soluzioni maggiormente diffuse, che si differenziano l’una dall’altra per la tipologia di contenuti offerti, per l’originalità delle proposte, ma anche per la frequenza e la quantità di novità proposte di settimana in settimana.

Di seguito potrete trovare i dettagli su 10 serie TV che sarà possibile trovare a ottobre nei cataloghi di Netflix, Sky, con la sua streaming TV NOW TV e Amazon Prime. Non resta che scegliere quella che corrisponde meglio ai propri gusti e aspettarne l’uscita.

Nuove uscite Netflix serie TV: la proposta di ottobre 2019

La programmazione Netflix di ottobre 2019 prevede l’uscita di 5 film, fra i quali l’attesissimo El camino: Il film di Breaking Bad in uscita venerdì 11 ottobre, e di ben 12 serie TV. Sono tante le novità, ognuna delle quali appartiene a un genere abbastanza diverso. Per esempio, venerdì 11 ottobre arriva la seconda stagione di Insatiable, una serie composta da 10 episodi, creata da Lauren Gussis, nella quale si racconta la storia di Patty Bladell, un’adolescente impegnata in una sua personale vendetta contro i torti subiti a causa di una forma fisica non troppo invidiabile. Ma le serie di maggiore rilevo per il mese di ottobre restano Nana, la quinta stagione di Peaky Blinders, la terza stagione di Big Mouth e Daybreak.

1. Nana

La programmazione Netflix di ottobre 2019 inizia con una novità dal mondo degli anime , con l’uscita – il 1° ottobre – di Nana, serie TV costituita da 47 episodi da 24 minuti ciascuno, tratta dal manga di Ai Yazawa.

2. Peaky Blinders

Tra le uscite Netflix di ottobre maggiormente attese c’è, senza dubbio, Peaky Blinders, che ha come protagonista l’attore Cillian Murphy. La serie, è uscita lo scorso venerdì, 4 ottobre: giunta alla sua quinta stagione, è una serie drammatica, ambientata nella Birmingham del primo dopoguerra. Le vicende iniziano nel 1919, nel quartiere di Small Heath. Si narrano le vicende della famiglia Shelby, il cui capofamiglia, Thomas, è il boss della gang nota come “Peaky Blinders”. Questo nome deriva dall’abitudine di cucire delle lamette nei cappelli, per nasconderle e poterle poi usare come arma.

3. Big Mouth

Sempre il 4 ottobre, uscirà la terza stagione di Big Mouth, una commedia di formazione per adulti nella quale un gruppo di adolescenti si ritrova ad affrontare i propri mostri, che rappresentano le paure e le gioie che si provano durante il periodo della pubertà. La buona notizia è che questa serie animata, prodotta dagli autori Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer, è stata rinnovata da Netflix fino alla sesta stagione.

4. Daybreak

Tra le nuove uscite di Netflix in programmazione alla fine di ottobre, di preciso giovedì 24, c’è anche la prima stagione di Daybreak. Si tratta di una serie TV prodotta da Aron Eli Coleite e Brad Peyton, che è basata sull’omonimo romanzo di Brian Ralph. È ambientata in un futuro post apocalittico, una società distopica nella quale il mondo è popolato da zombie. Il protagonista, Josh, è un diciassettenne che va alla ricerca della fidanzata Sam grazie al sostegno e all’alleanza di altri due ragazzini.

Serie TV Sky: le migliori uscite di ottobre 2019

Tra gli operatori Pay TV che permettono di disporre di un’ampissima scelta sul fronte serie TV c’è sicuramente Sky, che rappresenta il primo canale per quanto riguarda l’intrattenimento televisivo di tutta Europa. Ci sono quattro principali tipologie di pacchetto che si possono scegliere, ovvero:

Sky TV , che corrisponde al pacchetto base, nel quale sono disponibili le migliori serie TV, i programmi di intrattenimento, le notizie, ma anche tanti show dedicati agli argomenti più vari, quali arte, viaggi, cucina e così via;

, che corrisponde al pacchetto base, nel quale sono disponibili le migliori serie TV, i programmi di intrattenimento, le notizie, ma anche tanti show dedicati agli argomenti più vari, quali arte, viaggi, cucina e così via; Sky famiglia , pensato per le esigenze di ogni membro della famiglia, che propone documentari su scienza, tecnologia, musica, natura, anche in lingua originale, e tanti contenuti che si rivolgono ai più piccoli;

, pensato per le esigenze di ogni membro della famiglia, che propone documentari su scienza, tecnologia, musica, natura, anche in lingua originale, e tanti contenuti che si rivolgono ai più piccoli; Sky cinema , che mette a disposizione degli appassionati di cinema le prime visioni, ma anche i film che hanno sbancato al botteghino;

, che mette a disposizione degli appassionati di cinema le prime visioni, ma anche i film che hanno sbancato al botteghino; Sky Sport, con ben 8 canali dedicati a sport diversi quali il calcio (per il quale è previsto un pacchetto dedicato chiamato Sky Calcio), ma anche la Formula 1, la MotoGP, il basket, il tennis e molto altro ancora.

In tutti i pacchetti sono sempre inclusi gli aggiornamenti di SkyTG24, Sky news, Sky highlights e il servizio Sky meteo. Passando alle serie TV in arrivo su Sky nel mese di ottobre, le più attese sono 1994 e la decima stagione di The Walking Dead.

5. 1994

La serie 1994, giunta al terzo e ultimo capitolo. Questa stagione narra i fatti legati a Tangentopoli, con l’ascesa politica di Silvio Berlusconi. I protagonisti sono Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. La serie è già disponibile su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno. La si trova anche in 4k HDR per i clienti Sky Q e su Sky On Demand, Sky Go; in streaming è presente su NOW TV, piattaforma di streaming appartenente al gruppo Sky.

6. The Walking Dead

Da lunedì 7 ottobre, invece, è disponibile la decima stagione di The Walking Dead: ci sono nuovi avversati da sconfiggere, i Sussurratori, e tante cose che devono ancora accadere.

Come anticipato, Sky dispone di una piattaforma per vedere programmi in streaming, ovvero NOW TV: quali sono le serie TV alla quali appassionarsi a ottobre?

Annunci Google

Serie TV NOW TV: cosa vedere in streaming a ottobre

Dal luglio del 2012, NOW TV è il canale streaming di Sky sul quale è possibile trovare tre diversi tipi di programmazione:

la prima è il ticket cinema, grazie al quale si hanno a disposizione 1.000 film on demand (con 7 nuove uscite la settimana);

è disponibile poi un ticket intrattenimento, con 13 canali nei quali è possibile trovare show, news e documentari;

infine, l’ultima possibilità della quale disporre è il ticket serie TV, con il quale si ha l’occasione di vedere le serie TV in contemporanea al momento in cui vengono trasmesse negli Stati Uniti.

In questo momento, NOW TV mette inoltre a disposizione dei ticket sport a prezzi molto competitivi, che hanno validità di un giorno, un mese o un anno, e permettono di vedere le partite di calcio, la MotoGP, la Formula1 e altri contenuti di carattere sportivo.

Confronta i ticket Sport

A proposito della soluzione che prevede le serie TV, su NOW TV sarà disponibile la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy e la serie 9-1-1.

7. Grey’s Anatomy

dal 28 ottobre sarà possibile vedere su NOW TV la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy. Ci sono ancora tante storie da raccontare e amori che nascono tra le corsie dell’ospedale più famoso di Seattle. Per gli affezionati della serie, a quanto pare è stato anche già siglato un accordo per la produzione della diciassettesima stagione.

8. 9-1-1

Qualche giorno prima, il 22 ottobre, sarà invece disponibile su NOW TV e su Fox Life la terza stagione di 9-1-1, una serie TV statunitense, ambientata a Los Angeles, che racconta le storie di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, dal punto di vista sia privato sia professionale. A gennaio del 2019, la serie è stata trasmessa anche in chiaro su Rai 2. Per chi non volesse aspettare così tanto prima di poterla vedere, la può trovare sulla piattaforma di streaming di Sky, oltre che su Fox Life.

Serie TV in streaming: la proposta di Chili

A proposito di serie TV, una delle offerte che in questo momento conviene di più è quella proposta di Chili: si tratta di un servizio online di video on demand, attivo dal 2012, con il quale è possibile noleggiare in streaming oppure decidere di acquistare film e serie TV. La programmazione disponibile è molto ampia e il vantaggio consiste proprio nel fatto che si paga soltanto quello che si vede. Quando si sceglie di noleggiare un film o una serie TV, si hanno a disposizione 28 giorni di tempo per vederlo. Se lo si inizia a vedere, però, i tempi si accorciano e rimangono 48 ore per terminare la visione o per rivedere il contenuto più volte. Se lo si acquista, invece, non ci sono limiti temporali.

Nel pacchetto di film e serie TV proposto da Chili dal quale scegliere, ci sono sia ultime uscite sia grandi classici, a partire dalla cifra di 90 centesimi. Non ci sono vincoli di abbonamento e sul primo film viene applicato anche uno sconto del 50%. Si tratta di una soluzione differente qualora si guardassero le serie TV saltuariamente per ragioni di tempo. I contenuti di Chili possono essere visualizzati su smart TV, PC, tablet, smartphone, ma anche tramite il dongle TV Chromecast e i lettori Blu-Ray. In alternativa alla visione in streaming, è anche possibile guardare i contenuti offline, scaricandoli sui propri dispositivi elettronici. Film e serie TV possono essere visti su 5 differenti dispositivi, ma non in contemporanea su più schermi.

Scopri di più su Chili

Serie TV in uscita a ottobre su Amazon Prime Video

Tra i servizi che offrono la possibilità di vedere serie TV in streaming c’è anche Amazon Prime Video. Segnaliamo, per concludere con questa panoramica di alcune delle novità in arrivo nel mese di ottobre, due serie TV diverse dal solito: Doom Patrol e Modern Love.

9. Doom Patrol

La prima è in programmazione su Amazon Prime a partire dal 7 ottobre. Si tratta di Doom Patrol, lo spin-off della serie TV Titans: è una produzione molto originale nel senso che al suo interno viene stravolto il concetto di supereroe al quale siamo tradizionalmente stati abituati. Un po’ quello che era già accaduto nella serie The Boys, che aveva già messo in discussione i super buoni mettendo in evidenza la loro cattiveria.

10. Modern Love

Un’altra serie TV che sarà disponibile online, dal 18 ottobre, è Modern Love. Si tratta, come si può benissimo intuire dal titolo, di una commedia romantica, ispirata a una famosa rubrica del New York Times che si chiama nello stesso modo. È stata diretta da John Carney, che ha anche firmato la produzione e la sceneggiatura degli 8 episodi che la costituiscono. La serie è un’antologia di storie che si autoconcludono, nelle quali vengono narrate alcune vicende che non sono connesse l’una all’altra. Permane, però, un tema di fondo: l’amore, che viene esplorato nelle sue mille forme, da quella platonica al romanticismo, dalla sfera sessuale fino ad arrivare all’amore nei confronti di sé stessi.