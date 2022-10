Offerte in evidenza Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fastweb Nexxt Casa + Plenitude 18,95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Navigare con Internet casa senza le chiamate incluse, connettersi alla rete per mezzo della fibra per avere la massima velocità e stabilità. Ecco quali sono le migliori offerte in base al rapporto qualità/prezzo di Ottobre 2022.

Si tratta di una serie di proposte vantaggiose che sono state trovate grazie al comparatore per Internet casa di SOSariffe.it: il tool online e gratuito disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione sia per Android che per iOS che ha messo a confronto le soluzioni presenti attualmente sul mercato.

Prima di cambiare operatore o di sottoscrivere un nuovo contratto, gli esperti di SOStariffe.it raccomandano agli utenti di verificare sempre la copertura di rete nel Comune in cui si abita.

Internet casa senza il servizio voce: le migliori offerte di Ottobre 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTO VELOCITÀ 1 Fastweb Casa Light FWA 19,95 euro al mese velocità di navigazione fino a 1 Gbps 2 Illumia 19,99 euro al mese velocità di navigazione fino a 1 Gbps 3 Vodafone Internet Unlimited per già clienti mobile 22,90 euro al mese velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps 4 PosteCasa Ultraveloce 26,90 euro al mese velocità di navigazione fino a 1 Gbps

Quelle che seguono sono 4 delle migliori offerte attualmente presenti sul mercato per navigare alla massima velocità, sebbene non abbiano il servizio delle chiamate incluso. Sono proposte individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it.

Fastweb Casa Light FWA

Anche senza un allaccio telefonico, ma grazie alla tecnologia FWA, Fastweb assicura ai propri clienti il massimo delle prestazioni per il servizio Internet casa. Al prezzo fisso di 19,95 euro al mese, con costo di attivazione di 40 euro (suddivisi in 2 euro al mese per 20 mesi), c’è l’offerta Fastweb Casa Light FWA.

Con questa proposta è possibile beneficiare di una navigazione illimitata, una velocità di download fino a 1 Gbps e l’accesso gratuito a tutti i corsi (in streaming e on-demand) della Fastweb Digital Academy, la scuola delle professioni digitali in cui è possibile acquisire le “skill” più richieste dal mercato del lavoro.

Senza nessun vincolo di traffico né contrattuale, questa promozione, che non ha il servizio voce, offre anche:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload;

e 200 Mbps in upload; modem Internet Box NeXXt con WiFi 6 e Alexa integrata ;

; installazione di una piccola antenna da parte di un tecnico senza costi aggiuntivi.

Per avere maggiori informazioni su quest’offerta Fastweb, clicca al link di seguito:

Scopri Fastweb Casa Light FWA »

Illumia Wifi

Per studiare e lavorare da casa, per giocare online con una connessione stabile, per vedere film e serie in streaming in HD, c’è l’offerta di Illumia, la energy company italiana da oltre 10 anni attiva nel mercato libero dell’energia. Una soluzione senza il servizio voce che con la sua fibra ultra veloce permette di avere Internet casa a un prezzo promozionale di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese) solo con attivazione online entro il 31 Ottobre 2022.

Altre caratteristiche di quest’offerta sono:

navigazione con velocità di download fino a 1Gbps e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratuito per il primo anno (anziché 2,99 euro al mese);

nessun vincolo di durata contrattuale;

contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta Illumia Wifi, segui il link qui sotto:

SCOPRI ILLUMIA WIFI »

Vodafone Internet Unlimited

Per i già clienti mobile dell’operatore (cioè coloro che possiedono già una SIM Vodafone) e non sono quindi interessati ad avere il servizio voce, Vodafone mette a disposizione l’offerta Internet Unlimited, attivabile solo tramite operatore, al costo di 22,90 euro al mese con prezzo fisso. La velocità di navigazione è fino a 2.5 Gbps in download in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra. Ma qualora non ci sia disponibilità di tale fibra, la navigazione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL.

Questa proposta di Vodafone per i già clienti mobile, con chiamate non incluse, non ha costi né di attivazione, né di spedizione e ha il modem incluso, ossia Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione di più dispositivi (fino a 120), migliorando la copertura nella propria abitazione.

Quest’offerta non ha vincoli di permanenza: infatti Vodafone consente la possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station).

Per i non clienti di Vodafone, l’offerta Internet Unlimited è proposta invece al prezzo di 27,90 euro al mese (anziché 29.90 euro al mese) e, oltre alle chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, include:

velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps in download in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra, ma qualora non ci sia disponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL;

in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra, ma qualora non ci sia disponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite fibra mista FTTC o ADSL; modem con Wi-Fi Optimizer gratis, dotato di software intelligente che migliora la connessione di tutti i dispositivi a esso collegati.

Inoltre c’è da notare che l’offerta con fibra Vodafone è personalizzabile, in quanto è consentita con l’aggiunta di alcune opzioni:

Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese;

(con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da al mese; possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più.

Infine, ecco altri particolari su come personalizzare l’offerta Vodafone:

verificare la copertura, utilizzando il link di seguito, per avviare la procedura di sottoscrizione dell’offerta scelta;

cliccare su AGGIUNGI/RIMUOVI per scegliere le opzioni preferite e formulare la propria offerta.

Per conoscere questa proposta di Vodafone, segui il link:

Scopri Internet Unlimited »

PosteCasa UltraVeloce

Navigare da casa con la fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps e, con la rete 4G, il WiFi è possibile portarlo dove si vuole in Italia, senza limiti di giga. L’offerta PosteCasa Ultraveloce è disponibile online fino al 22 Ottobre al prezzo fisso di 26,90 euro al mese (anziché 30,90 euro) per i nuovi clienti. Senza alcun vincolo contrattuale e con un costo di attivazione, consegna e installazione di 49 euro anziché 99 euro, tra i vantaggi di questa soluzione c’è la possibilità di avere una duplice connessione: come detto, quella di casa tramite fibra ottica, più una seconda connessione “mobile” tramite una chiavetta USB per navigare ovunque senza limiti in tutta la Penisola.

Altre caratteristiche incluse in quest’offerta sono:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; in assenza di quest’ultima si potrà navigare su rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; in assenza di quest’ultima si potrà navigare su rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload; chiamate non incluse;

chiavetta USB con Giga illimitati tramite rete PosteMobile inclusa;

modem Wi-Fi gratuito.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta PosteCasa Ultraveloce, clicca di seguito:

SCOPRI POSTECASA ULTRAVELOCE »