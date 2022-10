Bonus TV ISEE: disponibile da oggi con un importo aumentato

A distanza di alcune settimane dall'annuncio, il Bonus TV registra un atteso incremento dell'importo erogato come sconto sull'acquisto di un TV o di un decoder per il passaggio al nuovo digitale terrestre. L'agevolazione, disponibile rispettando precisi limiti ISEE, è accessibile da questa settimana per tutti gli aventi diritto che non hanno ancora richiesto il bonus. Ecco i dettagli sulle novità previste:

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il Bonus TV ISEE presenta ora un importo di 50 euro. In precedenza, l’agevolazione pensata per agevolare il passaggio al nuovo digitale terrestre si fermava a 30 euro come importo una tantum da ottenere per ridurre il costo di un nuovo TV o di un nuovo decoder. La novità, introdotta dal Decreto Aiuti Bis, è ora attiva ufficialmente. Da questa settimana, infatti, i rivenditori aderenti all’iniziativa possono erogare i Bonus TV ISEE da 50 euro e non più da 30 euro.

Come funziona il Bonus TV ISEE da 50 euro

BONUS TV ISEE LE CARATTERISTICHE COMPLETE Importo dell’agevolazione 50 euro di sconto sull’acquisto di TV o decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre Requisiti ISEE inferiore a 20.000 euro

L’accesso all’agevolazione è davvero semplice. Per ottenere il Bonus TV ISEE da 50 euro è sufficiente avere un reddito ISEE inferiore a 20.000 euro e non aver già richiesto in passato quest’agevolazione (il divieto vale per qualsiasi componente del nucleo familiare). Da notare, inoltre, che il bonus viene erogato sottoforma di sconto sul prezzo d’acquisto di un TV o di un decoder.

È necessario, quindi, rivolgersi direttamente al rivenditore aderente all’iniziativa (i rivenditori non sono obbligati ad accettare le richieste per il Bonus TV da parte dei cittadini) che provvederà a sbrigare la pratica per l’erogazione del bonus. C’è un modulo apposito da compilare. Tale modulo è scaricabile tramite il sito del Mise ma viene normalmente messo a disposizione direttamente dal rivenditore.

Lo sconto di 50 euro permette di ridurre la spesa da sostenere per l’acquisto di un nuovo TV o di un nuovo decoder per il nuovo digitale terrestre. Da notare che l’accesso all’agevolazione è legato alla disponibilità dei fondi. In ogni caso, il Bonus TV ISEE si esaurirà entro la fine dell’anno in corso. Siamo, quindi, entrati nelle fasi finali dell’iniziativa.

Il potenziamento del Bonus TV ISEE si accompagna ad un’importante conferma del Bonus TV Rottamazione. L’agevolazione continua ad essere accessibile a tutti i cittadini che non hanno ancora presentato richiesta (anche in questo caso, è possibile richiedere un bonus per ogni nucleo familiare). Il Bonus TV Rottamazione è cumulabile con il Bonus TV ISEE, in caso di possesso dei requisiti per l’accesso ad entrambe le agevolazioni.

Per ottenere il Bonus TV Rottamazione è necessario rottamare un TV o un decoder. La rottamazione può avvenire in due modi. I cittadini possono portare il dispositivo da rottamare direttamente in un negozio di un rivenditore aderente all’iniziativa. In alternativa, è necessario recarsi ad un’isola ecologica per la rottamazione, avendo cura di farsi rilasciare un certificato da parte di un addetto per confermare l’avvenuta rottamazione.

C’è un importante requisito da rispettare. Il Bonus TV Rottamazione vale solo se il dispositivo rottamato è stato acquistato prima del 22 dicembre 2018. Non è necessario presentare una ricevuta d’acquisto per soddisfare tale requisito in quanto è sufficiente un’autocertificazione relativa alla data di acquisto. Da notare che il bonus è spendibile su di un TV in caso di rottamazione di un TV oppure su di un decoder in caso di rottamazione di un decoder.

Per quanto riguarda l’importo, invece, il Bonus TV Rottamazione garantisce uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto fino ad un massimo di 100 euro. L’agevolazione, come detto, è cumulabile con il Bonus TV ISEE, garantendo, quindi, l’accesso ad un “doppio sconto” in caso di rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Anche per questo bonus, inoltre, è necessario verificare la disponibilità dei fondi. L’agevolazione durerà fino alla fine dell’anno in corso oppure fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Continua il Bonus TV Rottamazione (cumulabile con quello ISEE)

BONUS TV ROTTAMAZIONE LE CARATTERISTICHE Importo 20% di sconto sull’acquisto di un TV o di un decoder per uno sconto massimo di 100 euro Requisiti È necessario rottamare un TV o un decoder acquistato prima del 22 dicembre 2018 Cosa sapere È cumulabile con il Bonus TV ISEE È spendibile per l’acquisto di un TV in caso di rottamazione di un TV mentre in caso di rottamazione di un decoder sarà spendibile per un decoder