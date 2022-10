Bollette bloccate: le tariffe per fermare il prezzo luce e gas a Ottobre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce Bioraria 1.660,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 3.785,32 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

In un periodo flagellato dai prezzi “impazziti” dei beni energetici e segnato da nuove, pesanti stangate in arrivo, sempre più famiglie valutano l’attivazione delle tariffe a prezzo bloccato come scudo di protezione contro ulteriori rialzi.

Una delle principali opzioni tariffarie del Mercato libero, le offerte a prezzo bloccato propongono un costo unitario dell’energia e del gas che rimane fisso per un certo periodo di tempo (di solito 12 o 24 mesi). Durante tale arco temporale, il fornitore non potrà aumentare il prezzo della materia prima fissato dal vincolo contrattuale. Non solo. Fino al 30 Aprile 2023, grazie allo stop imposto dal Governo alle modifiche unilaterali, i brand dell’energia non potranno esercitare la clausola contrattuale che consente di cambiare il prezzo di luce e gas, passando ad esempio da un prezzo bloccato a uno indicizzato oppure applicando costi aggiuntivi di vario tipo al prezzo stesso.

Il comparatore di SOStariffe.it aiuta i clienti domestici a confrontare le offerte più appetibili tra quelle che puntano sulle tariffe a prezzo bloccato e individuare la più adatta alle proprie esigenze di spesa e di consumo.

Gratuito, veloce e intuitivo, il tool di SOStariffe.it è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

Le offerte che bloccano il prezzo di luce e gas a Ottobre 2022

La classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato a Ottobre 2022 è stata stilata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

La proposta di NeN, il marchio di proprietà di Yada Energia (startup nata nel 2019 e collegata al gruppo A2A), prevede:

prezzo fisso per 36 mesi: 0,4100 €/kWh per la luce e 1,8900 €/Smc per il gas;

per la luce e per il gas; bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

possibilità di attivare l’offerta anche in modalità Dual Fuel, ovvero sottoscrivendo un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 118,54 euro (bolletta luce) e 267,42 euro (bolletta gas).

Per saperne di più e attivare l’offerta luce e/o gas di NeN, clicca sul pulsante verde di seguito:

Nuova impronta Zero Luce e Gas

Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), una multiutility italiana fondata nel 2022 con sede a Bologna, punta su un’offerta luce e gas che blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi.

Ecco una sintesi dell’offerta:

prezzo bloccato e scontato del 20% per 12 mesi: 0,6300 €/kWh (per l’energia elettrica) e 3,0520 €/Smc (per il gas naturale);

(per l’energia elettrica) e (per il gas naturale); opzione di scelta tra tariffa monoraria (Profilo 24ore) o bioraria (Profilo Sole-Luna);

bonus Natura : 30 euro di bonus per i nuovi clienti erogato in 6 rate;

: 30 euro di bonus per i nuovi clienti erogato in 6 rate; bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitrare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc);

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitrare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc); gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂ free.

L’attivazione di questa soluzione si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 185,02 euro al mese (per il profilo 24 ore) e a 439,03 euro al mese per il gas.

Clicca al link di seguito per saperne di più sull’offerta luce Nuova impronta Zero Luce e Gas – Profilo 24:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, può essere consultata l’offerta luce Nuova impronta Zero Luce e Gas – Profilo Sole e Luna, che costa 186,53 euro al mese:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, può essere consultata l’offerta Nuova impronta Zero Gas:

Flexi Pertinenze Luce

Messa a punto da Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce), questa promozione ha l’obiettivo di “accendere” il risparmio illuminando box, soffitte, cantine, solai, tettoie e altri spazi con contatore separato (e potenza non superiore a 15kW), considerati comunque “pertinenze” della propria abitazione.

L’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo bloccato per due anni: 0,5561 €/kWh ;

; possibilità di scelta tra l’opzione monoraria e bioraria;

sconto del 5% in bolletta nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria;

in bolletta nel caso di attivazione della domiciliazione bancaria; energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine;

gestione 100% digitale della fornitura grazie all’Area personale del sito e all’App Eni Plenitude.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa promozione, dovrebbe preventivare una spesa di 156,41 euro al mese.

Clicca al link di seguito per avere un quadro completo su Flexi Pertinenze Luce:

