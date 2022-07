Le 7 migliori carte di credito virtuali da attivare a Luglio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Una carta di credito virtuale funziona esattamente come una normale carta di credito fisica. Ma non si trova nel portafogli che si porta in borsa o in tasca. Si trova in un wallet digitale (su un’App) su smartphone o smartwatch. Tanto che il proprio portafogli può anche essere lasciato a casa per effettuare pagamenti in negozio o online.

Va sottolineato che una carta di credito virtuale ha le stesse caratteristiche di base di una tradizionale carta di credito fisica:

nome e cognome del titolare;

numero di 16 cifre;

data di scadenza;

codice di sicurezza CVC (Card Verification Code).

Essendo protetta da crittografia, può essere utilizzata per acquisti online in totale sicurezza. Ma come trovare le migliori carte di credito virtuali presenti sul mercato bancario a Luglio 2022? Un aiuto per individuare le offerte più vantaggiose arriva dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) che, online e gratuitamente, mette a confronto le soluzioni più convenienti, anche per le carte abbinate a un conto corrente online.

I vantaggi di pagare con una carta di credito virtuale

VANTAGGIO SPIEGAZIONE Niente più portafogli con sé Con una carta di credito virtuale si può lasciare a casa il proprio portafogli: per pagare è sufficiente lo smartphone o lo smartwatch Esito immediato Le carte di credito virtuali hanno un esito immediato alla richiesta di attivazione. Non è necessario attendere verifiche su redditi o stipendi Totale controllo delle spese Prima e dopo ogni pagamento si può sbloccare e bloccare direttamente dall’App, dove e quando necessario, la propria carta virtuale Abbedito dei pagamenti ricorrenti Utenze e abbonamenti online possono essere pagati con addebito sulla carta virtuale

La sintetica mappa dei vantaggi di questo strumento elettronico di pagamento è importante, ma non dice tutto. C’è infatti una distinzione significativa da tenere presente quando si sta decidendo di attivare una carta di credito virtuale. Occorre infatti considerare la differenza tra essa e una carta uso&getta:

una carta virtuale è una carta attiva nel Wallet digitale con una scadenza a lungo termine, come per una normale carta di credito;

a lungo termine, come per una normale carta di credito; una carta usa&getta è monouso, cioè può essere utilizzata una sola volta e non è possibile neanche ricaricarla.

Capitolo sicurezza: sebbene 100% digitale, una carta di credito virtuale è uno strumento di pagamento sicuro per acquisti sia in negozio sia online perché i dati sensibili della carta stessa sono sempre protetti per ogni transazione eseguita.

Carte di credito virtuali abbinate a un conto corrente online: le migliori di Luglio 2022

CONTO CORRENTE E BANCA CARATTERISTICHE DELLA CARTA DI CREDITO Conto Widiba Start di Banca Widiba (Gruppo MPS) Widiba Carta Classic: fido mensile di 1.500 euro

canone annuale di 20 euro

collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Widiba Carta Gold: fido di 3.000 euro al mese

canone annuale di 50 euro

collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Conto ControCorrente Semplice di IBL Banca Carta di credito Classic: 29,90 euro di canone annuo

limite di spesa mensile in base alle esigenze del cliente

collegamenti ai wallet digitali di ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Carta di credito Prestige: 69,90 euro di canone annuo

limite di spesa mensile in base alle esigenze del cliente

collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay Conto BNL-X SMART di BNL – BNP PARIBAS Carta BNL Classic: 5.000 euro di fido mensile

canone annuale di 40 euro, ma il primo anno è rimborsato con almeno un utilizzo della carta per il pagamento di una spesa

collegamenti ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay

Anche se virtuale, una carta di credito deve avere un conto corrente bancario o postale d’appoggio. Quest’ultimo serve per addebitare i pagamenti effettuati, un’operazione che solitamente avviene alla metà del mese successivo.

Ecco perché, quando si sta optando per attivare una carta di credito virtuale oppure fisica è sempre utile prendere in considerazione anche quale sia il conto corrente più vantaggioso a cui abbinare la carta.

Nel mercato bancario spiccano per convenienza i conti online in quanto, nella maggior parte delle offerte, sono a canone annuale gratuito, oppure se prevedono delle spese, esse hanno costi molto bassi. E poi perché non applicano quasi mai commissioni alle principali operazioni, oltre al fatto che sono comodi poiché hanno un’operatività 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (festivi inclusi).

Mettendo a confronto le migliori proposte di Luglio 2022, SOStariffe.it ha selezionato le carte di credito virtuali e i loro annessi conti correnti online più vantaggiosi.

Conto Widiba

Sono due le carte di credito virtuali (circuito Visa/MasterCard) proposte da Banca Widiba, la banca 100% del Gruppo Montepaschi:

Widiba Carta Classic, con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo;

con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo; Widiba Carta Gold, con 3.000 eurodi fido mensile e 50 euro di canone annuo.

Le due carte (disponibili anche in versione fisica) si appoggiano a Widiba Start, un conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 13 Luglio, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi a più di 30 anni il primo anno, ma con la possibilità di azzerarne i costi a tempo indeterminato grazie a una serie di promozioni. Questo conto online include gratuitamente anche carta debito, bonifico online e PEC e firma digitale.

Per saperne di più sulle Carte di di Banca Widiba e sul conto Widiba Start è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Carta di credito Classic (29,90 euro di canone annuo) e Carta di credito Prestige (69,90 euro di canone annuo e con una serie di servizi aggiuntivi e esclusivi) sono le due virtuali (disponibili però anche in versione fisica), con limite di spesa fissato in base alle esigenze del cliente e appartenenti al circuito MasterCard, proposte da IBL Banca che offre ai risparmiatori ControCorrente Semplice, un conto corrente online a zero spese (con 5.000 euro di giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o vincolo attivo) che include anche:

carta di debito (contactless) con pagamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick ;

anche e ; bonifico online ordinario gratis;

domiciliazione gratuita delle utenze;

interessi lordi fino a 0,50% per primi sei mesi se lo si apre entro il 31 Luglio;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale.

Oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone anche tre altri tipi di conti online abbinati alle due carte di credito virtuali:

ControCorrente Semplice (canone gratuito per sempre, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno)

(canone gratuito per sempre, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno) ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, Carta di credito Classic a 19,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 49,90 euro l’anno).

Per saperne di più sulle Carta di IBL Banca e sul conto ControCorrente Semplice è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri conto IBL banca »

Conto BNL-BNP PARIBAS

Carta BNL Classic (circuito MasterCard) è la carta di credito virtuale (disponibile anche in versione fisica) di banca BNL-BNP PARIBAS. Questa carta ècollegata ai principali wallet digitali (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay) con un fido mensile di 5.000 euro e con 40 euro di canone annuale. Ma per il primo anno, questa quota è interamente rimborsata con la prima spesa pagata con la carta.

Annunci Google

Altre caratteristiche di Carta BNL Classic sono:

pagamenti fino a 25 euro con POS senza necessità di digitare il PIN;

possibilità di iscrizione programma fedeltà BNL X you by PAYBACK, richiedendo la carta PAYBACK nell’App BNL. Nella sezione “X you” si può partecipare all’esclusivo club che premia lo shopping : infatti si ottiene 1 punto PAYBACK ogni 4 euro spesi con la carta di credito BNL Classic, con possibilità di richiedere buoni regalo per Amazon.it e prodotti hi-tech;

richiedendo la carta PAYBACK nell’App BNL. Nella sezione “X you” si può partecipare all’esclusivo club : infatti si ottiene 1 punto PAYBACK ogni 4 euro spesi con la carta di credito BNL Classic, con possibilità di richiedere buoni regalo per Amazon.it e prodotti hi-tech; spendendo almeno 500 euro dall’11 al 25 ottobre 2022 con carta BNL Classic si potranno ottenere ulteriori 12.000 punti PAYBACK con cui richiedere altri 50 euro di buoni regalo Amazon.it .

dall’11 al 25 ottobre 2022 con carta BNL Classic si potranno ottenere ulteriori 12.000 punti PAYBACK con cui richiedere altri di buoni regalo . servizio di SMS Alert e gestione della carta da App.

Questa carta di credito ha come conto d’appoggio BNL X SMART, un conto online:

gratuito per gli under 30 che lo apriranno entro l’ 11 agosto 2022;

che lo apriranno entro l’ canone di 6 euro al mese ma con la possibilità di azzeramento per chi ha più di 30 anni.

Per saperne di più sulla Carta di BNL-BNP PARIBAS e sul conto BNL X Smart è possibile seguire il link qui di seguito:

SCOPRI IL CONTO BNL-BNP PARIBAS »

American Express: carte di credito virtuali migliori di Luglio 2022

NOME DELLA CARTA DI CREDITO DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta Blu American Express canone gratuito se la si attiva entro il 26 luglio

pagamento a rate o a saldo,

linea di credito personalizzata fino 5.000 euro

cashback dell’2% sugli acquisti per i primi 6 mesi, poi 0,5%

sugli acquisti per i primi 6 mesi, poi 0,5% 11.000 euro di reddito lordo richiesto Carte Verde American Express canone gratuito il primo anno, dal secondo anno canone mensile di 6,50 euro

il primo anno, dal secondo anno canone mensile di 6,50 euro fido non prefissato

11.000 euro di reddito lordo richiesto Carta Oro American Express primo anno canone gratuito, poi 14 euro al mese

limite di spesa non prestabilito

25.000 euro di reddito lordo richiesto Carta Platino American Express canone mensile di 60 euro

limite di spesa non prefissato

45.000 euro di reddito lordo richiesto

400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi da titolare se la si attiva entro il 7 Luglio

Nel panel di carte di credito virtuali più vantaggiose di Luglio 2022 ci sono anche le American Express. Si tratta di carte che in linea generale prevedono:

collegamento con Apple Pay e con i wallet dei dispositivi Android;

e con i wallet dei dispositivi Android; limite massimo di spesa di 5.000 euro oppure limite non prefissato. In quest’ultimo caso, però, American Express si riservata di valutare reddito e disponibilità economica del titolare della carta, importo della transazione da autorizzare e andamento delle spese abituali del cliente;

oppure limite In quest’ultimo caso, però, American Express si riservata di valutare reddito e disponibilità economica del titolare della carta, importo della transazione da autorizzare e andamento delle spese abituali del cliente; possibilità di controllare il saldo e i pagamenti tramite l’App Amex.

Nel dettaglio, l’offerta delle carte virtuali American Express (tutte disponibili anche in una versione fisica) prevede:

Carta Blu American Express

Con canone gratuito per sempre se la si attiva entro il 26 Luglio, Carta Blu American Express, con cashback per il riaccredito dell’2% degli acquisti per i primi 6 mesi, poi lo 0,5%, ha un limite di spesa di 5.000 euro e offre una flessibilità di pagamento potendo scegliere se a rate (o revolving) o a saldo. Inoltre, Carta Blu American Express prevede:

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno fino a 4 carte supplementari gratis.

Per saperne di più su Carta Blu di American Express possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde American Express

Carta Verde American Express è virtuale a saldo e senza un tetto di spesa prefissato. Altre caratteristiche di questa carta sono:

canone annuo gratuito il primo anno , dal secondo anno 6,50 euro al mese:

, dal secondo anno 6,50 euro al mese: reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Per saperne di più su Carta Verde di American Express possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Carta Oro American Express è anche virtuale, con nessun limite di spesa prefissato. È una carta a saldo e ai nuovi clienti offre 250 euro di sconti sugli acquisti pagati con la carta stessa e spendendo 4.000 euro nei primi 6 mesi di attivazione. Inoltre ha le seguenti caratteristiche:

canone annuale gratuito il primo anno, dal secondo anno il costo è di 14 euro al mese ;

canone annuale il primo anno, dal secondo anno il costo è di ; reddito annuale lordo richiesto di almeno 25.000 euro.

Per saperne di più su Carta Oro di American Express possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Platino American Express

Carta Platino American Express è una carta virtuale a saldo, con un fido non prefissato, che ai nuovi clienti offre 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi da titolare se la si attiva entro il 7 Luglio. Questa carta ha le seguenti caratteristiche:

canone mensile di 60 euro;

reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro.

Permette la possibilità di avere 5 carte supplementari incluse nella quota annuale:

1 Carta Platino supplementare;

4 Carte Oro supplementari.

Per saperne di più su Carta Platino di American Express possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri Carta Platino American Express »

« notizia precedente Le migliori offerte Internet casa senza telefono di luglio 2022