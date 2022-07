Le migliori offerte Internet casa senza telefono di luglio 2022

Offerte in evidenza PosteMobile Casa Web 19,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Attivare un’offerta Internet casa senza telefono oggi significa poter scegliere una promozione con la quale non si dovrà pagare il costo del canone telefonico. Nella pratica, significa non avere la linea fissa.

Analizzando il mercato attuale delle promozioni Internet casa emerge comunque la presenza di offerte di tipo all inclusive (tutto compreso), con le quali si potrà avere – a meno di 30 euro al mese – non solo Internet illimitato, ma anche le chiamate da rete fissa verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, le quali sfruttano la tecnologia VOiP (la stessa alla base di Skype, per intenderci).

Come si individua la soluzione più conveniente rispetto al luogo in cui si abita, ovvero quello che offra il miglior rapporto qualità-prezzo? Cliccando sulla voce Internet casa dalla home page di SOStariffe.it., si aprirà una landing per confrontare le offerte.

Si dovrà verificare la propria copertura di rete, indicando:

il proprio indirizzo;

se si è alla ricerca di un’offerta dedicata ai privati o di una di tipo Business;

inserire i propri dati personali, ovvero nome, cognome, numero di telefono, email;

spuntare le voci relative all’informativa sulla privacy;

cliccare su confronta le offerte.

Si potranno così valutare quelle che risultano le opzioni più convenienti rispetto al luogo in cui si abita. Per effettuare subito una verifica della tua copertura di rete e sapere qual è la velocità massima che potrai raggiungere, ti invitiamo a cliccare fin da subito sul link che trovi qui sotto.

Confronta le migliori offerte Internet casa senza telefono»

Migliori offerte Internet casa senza telefono

OFFERTE INTERNET CASA SENZA TELEFONO COSTO E SERVIZI INCLUSI Fibra Iliad 15,99 euro al mese per i già clienti mobile

Internet + chiamate in Italia + chiamate senza più di 60 destinazioni internazionali

Iliad box disponibile al costo una tantum di 39,99 euro Fibra Vodafone 22,90 euro al mese per i già clienti mobile e 24,90 euro al mese per tutti gli altri clienti

Internet fino a 2,5 Giga in download

chiamate senza limiti e gratuiti, ma solo per le offerte attivate online

modem di ultima generazione Fibra Fastweb Fastweb Casa Light ha un costo di 25,95 euro al mese e non prevede la chiamate gratuite

Fastweb Casa ha un costo di 28,95 euro al mese e comprende le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Fibra TIM in offerta a zero euro fino al 31 agosto 2022, poi al costo di 29,90 euro al mese

Internet illimitato fino a 1 Giga on download e a 300 Mega in upload

modem e contributo di attivazione inclusi Fibra Linkem 12 mesi al costo di 19,90 euro invece di 24,90 euro

Internet fino a 1 Giga in download

senza linea fissa e senza limiti di traffico

Offerte Internet casa senza telefono Iliad

Iliad propone un’offerta Internet casa tutto compreso a partire da 15,99 euro al mese (per sempre) per i clienti che hanno già scelto una delle offerte mobile di Iliad, mentre tutti gli altri dovranno sostenere un costo mensile di 23,99 euro al mese.

Attualmente, la proposta di Iliad è una delle più economiche tra tutte quelle disponibili in commercio, quindi avrebbe molto più senso, in ottica di risparmio, attivare prima una promozione Iliad mobile e poi attivare anche la fibra.

Quali sono le proposte Iliad più convenienti per la propria SIM mobile, che potranno essere attivate sia sul vecchio numero di telefono, sia in portabilità? Ricordiamo in particolare la promozione Iliad Giga 120, con 5G incluso.

Si tratta di un’offerta mobile che ha un costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, la quale comprende:

chiamate e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

120 Giga di Internet in Italia e 9 Giga garantiti in roaming in Europa, in base alla formula del Roaming Like At Home previsto dal nuovo regolamento europeo;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni estere.

Clicca sul link per attivare la promozione e approfittare poi della convenienza della fibra Iliad.

Attiva l’offerta mobile Iliad Giga 120»

Offerte Internet casa senza telefono Vodafone

La promozione Internet casa dedicata ai già clienti Vodafone ha un costo di 22,90 euro al mese e comprende:

il costo di attivazione e di spedizioni inclusi gratuitamente;

Internet fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer.

Clicca sul link e verifica la tua copertura di rete per capire se può essere la migliore offerte rispetto al luogo in cui abiti.

Scopri Internet Unlimited per già clienti mobile »

Internet Unlimited di Vodafone per tutti gli altri clienti ha un costo scontato di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e comprende:

il costo di attivazione e di spedizioni inclusi gratuitamente;

Internet fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di migliorare la performance della rete in tutta la casa;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, disponibili soltanto nel caso in cui l’offerta sia stata attivata online.

Attiva la promozione Vodafone Internet Unlimited»

Offerte Internet casa senza telefono Fastweb

Fastweb è un operatore di telefonia fissa che si distingue per la convenienza e la trasparenza delle sue promozioni, oltre che per essere tra i primi a livello di innovazione. Non a caso permette di navigare con la fibra ottica di tipo FTTH fino a 2,5 Giga in download.

Analizzando le sue offerte Internet casa, troviamo Fastweb Casa Light, la quale ha un costo di 25,95 euro al mese e comprende:

la fibra ultraveloce illimitata;

il modem FASTGate;

l’attivazione inclusa;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Scopri di più su Fastweb Casa Light »

Al costo di 28,95 euro al mese si potrà invece scegliere di attivare la promozione Fastweb Casa, la quale dà diritto a:

la fibra ultraveloce illimitata;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione inclusa;

i corsi della Fastweb Digital Academy.

Clicca sul link per sottoscrivere la promozione o per saperne di più

Attiva la promozione Fastweb Casa»

Offerte Internet casa senza telefono TIM

TIM ha ideato una super offerta in fibra ottica per i clienti che sceglieranno di sottoscriverla il prima possibile: il costo sarà infatti pari a zero fino dal 31 agosto 2022, mentre poi si dovranno pagare 29,90 euro al mese.

Sono inclusi Internet senza limiti, le chiamate gratuite da numero fisso verso i numeri fissi e mobili nazionali, il contributo di attivazione e il costo del modem, che vengono inglobati nel costo totale dell’abbonamento mensile.

Scegli la promozione in fibra ottica di TIM in offerta a zero euro»

Offerte Internet casa senza telefono Linkem

La promozione Promo Easy dell’operatore Linkem:

ha un costo di 19,90 euro al mese per 12 mesi (che poi diventeranno 24,90 euro al mese per sempre);

permette di navigare fino a 1 Giga in download;

è senza linea fissa e senza limiti di traffico;

include l’opzione voca con chiamate illimitate da casa.

Scopri di più su Linkem Promo Easy»