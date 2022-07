Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Luglio 2022

Passa a Iliad per avere minuti e SMS illimitati e fino a 120 GB in 5G o fino a 300 GB in 4G senza vincoli, costi nascosti e rimodulazioni

Iliad ha da poco superato i 9 milioni di utenti di telefonia mobile. L’operatore per la sua nuova campagna promozionale invita a fidarsi di chi lo ha già scelto e afferma di voler continuare a mantenere la sua promessa “per sempre, per davvero” per quanto riguarda le sue offerte. Chi passa a Iliad troverà quindi un operatore attento ai bisogni dei suoi clienti e con una ricca scelta di tariffe con tanti Gigabyte a un prezzo altamente competitivo.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Giga 120 illimitati 120 GB in 4G/4G+/5G 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Giga 300 (fino al 12/6/22) illimitati 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro Voce illimitati 30 MB in 4G/4G+ 4,99 euro

Alcuni operatori low cost scelgono di riservare le loro tariffe migliori ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da una lista selezionata di gestori. Solitamente si tratta di altri operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Chi passa a Iliad invece può farlo da qualsiasi provider anche senza portabilità. I clienti di Vodafone, TIM o WindTre che vogliono acquistare una delle offerte dell’azienda francese troveranno quindi la stessa tipologia di tariffe degli utenti di altri gestori.

Chi passa a Iliad può quindi scegliere tra promozioni senza vincoli di durata o costi nascosti. Ciò significa che è possibile non solo recedere dal contratto quando si vuole senza penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea ma anche usufruire gratuitamente di molti servizi di base che altri operatori offrono solo a pagamento, come ad esempio la segreteria telefonica o un sistema per la verifica del credito residuo.

Iliad al contrario di altre aziende nel settore delle telecomunicazioni non prevede rimodulazioni e quindi la composizione dei piani in termini di costi e servizi inclusi rimarrà lo stesso dal momento della firma del contratto e per tutti i mesi successivi. Iliad non applica nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione. Iliad ha raggiunto una copertura del 99% del territorio in 4G e 4G+ e oggi raggiunge tutte le principali città italiane con la sua rete 5G fino a 855 Mbps in download. Per poter navigare alla massima velocità è necessaria l’adeguata copertura.

L’offerta migliore per chi passa a Iliad a luglio è certamente Giga 120. La tariffa prevede minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 60 destinazioni all’estero più 120 GB per navigare in 5G, di cui 7 GB da utilizzare in roaming in Ue. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Chi utilizza il telefono soprattutto per le chiamate potrebbe invece preferire Voce, con minuti e SMS illimitati più 30 MB per navigare in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese.

Le altre offerte di Iliad permettono di avere 80 GB a mese a 7,99 euro o 300 GB al mese con chiamate a consumo a 13,99 euro. La seconda promozione è però disponibile solo per pochi giorni di luglio, salvo rinnovi da parte dell’operatore. Per tutte le tariffe il costo della SIM è di 9,99 euro una tantum mentre l’attivazione è gratuita.

Dato che Iliad non prevede un’app per la gestione dell’offerta, tutte le operazioni di personalizzazione del piano passano dall’Area Personale, accessibile inserendo le credenziali fornite alla conclusione del processo di registrazione sia da web sia da mobile. Dall’Area Personale si può verificare il credito residuo ed eventualmente acquistare una ricarica con il metodo di pagamento che si preferisce, monitorare i propri consumi, gestire le deviazioni di chiamata e i messaggi in segreteria, modificare i propri dati o passare a un’offerta superiore senza costi aggiuntivi.

Dall’Area Personale è anche possibile richiedere di abbinare all’offerta l’acquisto a rate di un iPhone. Iliad permette di scegliere tra tutti i migliori modelli, dal più recente iPhone 13 fino alla versione low cost iPhone SE 2020. Per le offerte smartphone incluso, riservate a chi ha acquistato una SIM da almeno 3 mesi e ha attivato l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con 3D Secure, è richiesto un vincolo di permanenza minima di 30 mesi e il pagamento di un acconto a seconda del modello desiderato.

Diventare clienti di Iliad per la telefonia mobile permette anche di ricevere uno sconto di 8 euro al mese sulla offerta fibra ottica dell’operatore chiamata IliadBox. Quest’ultima permette di navigare senza limiti da casa fino a 5 Gbps in download su rete FTTH EPON con chiamate, attivazione e modem IliadBox inclusi. Il prezzo per chi è già cliente di Iliad per il mobile è di 15,99 euro al mese, invece di 23,99 euro al mese. È previsto un costo di 39,99 euro per l’installazione degli apparati.

Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: come acquistare e attivare la SIM

Chi passa a Iliad può scegliere di acquistare la sua nuova offerta sul sito dell’operatore o in modalità self service attraverso le Simbox, disponibili nei 26 Iliad Store posizionati nei centri storici di tutte le grandi città e negli oltre 1.000 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. In entrambi i casi vi verrà richiesto di registrare alcuni dati personali e se volete effettuare la portabilità del numero. Questa operazione è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi come da delibera dell’AGCOM.

Il pagamento avviene sempre con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa o Mastercard. Per l’attivazione si dovrà procedere alla videoidentificazione. Nello specifico si tratta di realizzare un video selfie con il supporto dell’operatore in cui si mostrano alcuni documenti per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM.

Acquistando l’offerta online si può scegliere la spedizione gratuita via Poste Italiane in 2-5 giorni lavorativi o tramite corriere. Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non è necessario essere presenti per la consegna. Nel secondo invece si dovrà ritirare personalmente la SIM, in quanto non sono ammesse deleghe, e mostrare al corriere il documento d’identità registrato online oltre a fornirgliene una copia fronte/retro.

Le SIM di Iliad si possono anche acquistare in contanti negli Iliad Point, oltre 600 tra edicole, tabaccherie e bar collegati alla rete SnaiPay, e nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica di consumo della rete Iliad Express. In questo caso le SIM si trovano in appositi espositori allestiti dall’operatore o alla barriera alle casse tra le ricariche e card esposte. Per l’attivazione dell’offerta si dovranno inserire il PIN e il codice ICCID presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

Se avete bisogno di assistenza potete chiamare il numero 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 22. In alternativa potete consultare la sezione Assistenza sul sito o nell’Area Personale per trovare, dopo aver selezionato la sezione dedicata al mobile, una serie di guide e FAQ con le risposte e procedure da seguire a tutti dubbi e problemi più comuni degli utenti.

