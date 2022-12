La miglior carta prepagata con IBAN di dicembre 2022

Offerte in evidenza Carta Prepagata Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Fineco Card Debit QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito prepagate con IBAN senza conto corrente hanno un doppio vantaggio:

offrono la flessibilità di una carta ricaricabile;

hanno l’operabilità di un conto corrente.

Per questa ragione, sono dette anche carte conto. Infatti possono sostituire il conto corrente proprio perché assicurano la stessa operabilità quotidiana di un normale conto. Per esempio, è possibile effettuare bonifici, prelievi, versamenti, pagamenti e accreditare stipendio o pensione.

Appartenenti di solito ai circuiti Visa e Mastercard, le carte prepagate con IBAN sono anche convenienti: sono a zero spese o hanno costi molto bassi. Inoltre, essendo ricaricabili, non permettono di spendere più della somma presente sul saldo e, di conseguenza, permettono un maggior controllo delle proprie spese.

C’è poi da rilevare che per ottenere una carta prepagata con IBAN non serve soddisfare particolari requisiti reddituali o di patrimonio. Tanto che l’esito della richiesta è sempre immediato.

Ma quali sono le migliori soluzioni di carte di credito prepagate con IBAN senza conto corrente disponibili a dicembre 2022? Le offerte migliori sono state trovate grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it.

Carte prepagate: le migliori offerte di dicembre 2022

CARTA PREPAGATA E BANCA COSTO DELLA CARTA DETTAGLI 1 Carta prepagata Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 euro ricarica online gratuita

massimale di spesa giornaliero 10.000 euro

limite di prelievo giornaliero 1.000 euro

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay 2 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone zero ricarica gratuita

limite di spesa di 250 euro al mese

prelievo giornaliero massimo di 250 euro

collegamento a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

Grazie al comparatore di SOStariffe.it è stato possibile trovare le offerte migliori di carte di credito prepagate attualmente disponibili sul mercato.

Carta prepagata Maxi di Banca Widiba

Carta prepagata Maxi di Banca Widiba del Gruppo Montepaschi si caratterizza per:

canone annuale gratuito;

gratuito; circuito internazionale VISA;

10.000 euro di limite di ricarica;

10.000 euro di fido massimo di spesa al giorno;

di fido massimo di spesa al giorno; 1.000 euro di tetto massimo di prelievo al giorno;

pagamenti contactless e mobile;

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

ricarica online senza commissione, mentre da ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro;

servizio di alert via SMS e e-mail;

pagamenti con bonifico, MAV e RAV tramite Internet banking gratuiti;

pagamenti di ricariche telefoniche tramite Internet banking gratuiti;

incassi POS per le aziende;

ricariche online gratis anche da App;

gratis anche da App; possibilità di utilizzo anche all’estero;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione.

Per ottenere questa carta prepagata è necessario richiedere il conto corrente online Widiba Start, che è a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 11 gennaio 2023. Dal secondo anno il canone è di 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo. È un conto, che si apre in 5 minuti e include gratuitamente carta di debito, bonifici ordinari in area SEPA, accredito di stipendio o pensione, casella PEC e firma digitale e deposito titolo.

Banca Widiba mette a disposizione dei nuovi clienti anche buoni regalo Amazon.it. In particolare, 50 euro di buono regalo Amazon.it trasferendo lo stipendio o la pensione entro il 5 marzo​ 2023; altri 50 euro di buono regalo Amazon.it chiudendo il vecchio conto con il servizio WidiExpress entro il 4 febbraio 2023 e trasferendo tutte le operazioni sul nuovo conto.

Per avere ulteriore informazioni sulla proposta di Banca Widiba, vai al link qui sotto:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

La Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) offerta da Banca Profilo è a canone zero, viene spedita gratuitamente a casa e le ricariche sono senza commissioni. Con collegamento a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay, questa carta prevede:

prelievo gratuito per i primi 24 prelievi nell’Unione europea, dal 25esimo è previsto un costo di 2 euro (fuori dall’UE il costo è di 4 euro);

nell’Unione europea, dal 25esimo è previsto un costo di 2 euro (fuori dall’UE il costo è di 4 euro); prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; pagamenti da qualsiasi POS sempre gratuiti;

limite mensile di spesa di 250 euro in Italia.

Oltre al cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio, la Carta prepagata Tinaba è dotata di codice PIN e servizio 3D Secure.

Questa carta è disponibile con il conto corrente online Tinaba che è a zero spese per sempre, ha un IBAN italiano per accredito di stipendio o pensione, permette di effettuare bonifici istantanei e ordinari senza commissioni, consente di pagare bollo, bollettini, utenze, PagoPA e di effettuare ricariche telefoniche.

Per avere più informazioni sull’offerta Tinaba, segui il link qui sotto:

Carte ricaricabili virtuali: le migliori di dicembre 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 euro

ricarica della carta 1 euro di commissione 2 Carta ricaricabile di FinecoBank canone di 9,95 euro all’anno per la versione virtuale

12,50 euro per il rilascio della versione fisica

ricarica della carta gratuita

Analizziamo qui sotto le due carte prepagate virtuali più convenienti di dicembre 2022. Sono state individuate grazie al comparatore di SOStariffe.it, il tool digitale e gratuito che mette a confronto le migliori soluzioni del mercato bancario.

Carta prepagata di Conto Corrente Arancio di ING

Virtuale e a zero spese. Ed è utile soprattutto per lo shopping online. La Carta Prepagata Mastercard, che è abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING, è possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento ai principali wallet digitali;

1 euro di commissione per la ricarica;

2 euro di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero;

10 euro di spesa per il rilascio della versione fisica di questa carta.

Per avere questa carta di credito prepagata virtuale è necessario avere Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Si tratta di un prodotto bancario che è sempre a zero spese e offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi grazie a un tasso di interesse del 2,50% per vincoli di 12 mesi per chi aprisse il conto entro il 31 dicembre 2022 e attivasse il vincolo entro il 17 gennaio 2023, accreditando lo stipendio oppure la pensione.

Per Conto Corrente Arancio è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli” che offre una serie di servizi aggiuntivi e che può essere anch’essa a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, si spenderebbero 2 euro al mese di canone.

Conto Corrente Arancio include anche:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Carta ricaricabile di FinecoBank

Con un canone annuo di soli 9,95 euro e ricariche sempre gratuite, la carta ricaricabile di FinecoBank è una delle più vantaggiose. Perfetta per gli acquisti online o in negozio, essa garantisce la massima sicurezza e può essere utilizzata anche da minorenni (con età maggiore di 10 anni) e anche per prelevare contanti da ATM (2,90 euro costo fisso a prelievo).

Questa carta è disponibile anche in versione fisica al costo di 12,50 euro, per la prima emissione, i rinnovi e le eventuali rigenerazioni della carta stessa. Ha un importo massimo di ricariche mensili di 10.000 euro, un plafond massimo di ricarica di 2.500 euro (1.000 euro invece per intestatari minorenni).

Questa carta è abbinata al conto corrente online Fineco, che ha il canone gratuito per i primi 12 mesi (poi 6,95 euro al mese) se lo si apre entro il 31 dicembre 2022. Mentre per gli under 30 è sempre a zero spese. Questo conto include anche:

carta di debito Fineco Card Debit gratuita (spedizione a casa 2,25 euro);

gratuita (spedizione a casa 2,25 euro); prelievi senza costi se superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app;

per pagamenti in pochi secondi, anche da app; prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte; ricariche telefoniche gratuite.

Infine, Finecobank offre ai nuovi clienti 50 ordini senza commissioni per operazioni eseguite su azioni, obbligazioni ed ETF trattati sui mercati azionari italiani e su azioni trattate sui mercati azionari americani e tedeschi.

Per saperne di più dell’offerta di FinecoBank, segui il link qui sotto:

