Miglior gestore luce e gas di Dicembre 2022: le offerte del mese

Mesi di bollette alle stelle hanno sintonizzato i consumatori sulle frequenze del risparmio. Tanto che il passaggio a un fornitore di luce e gas che aiuti a tenere serrati i cordoni della borsa è una mossa sempre più avvistata nel radar dei clienti domestici.

Eppure, i brand dell’energia del Mercato Libero sono così numerosi (e le loro offerte tanto variegate) che, a volte, si rischia di rimanere fermi al palo, indecisi su quale sia il miglior passo da compiere verso la destinazione convenienza.

Ad aiutare i titolari di utenze domestiche a muoversi nella direzione più vantaggiosa è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas: gratuito, semplice e intuitivo, questo strumento digitale consente di mettere a confronto le innumerevoli soluzioni del Mercato Libero e a individuare l’offerta più in linea con gli stili di consumo del proprio nucleo familiare.

Energia elettrica: i fornitori più convenienti a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO MENSILE 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,2375 €/kWh 98,78 euro 2 Octopus Energy Octopus Flex 0,2345 €/kWh 102,20 euro 3 Pulsee Luce Relax Index 0,2245 €/kWh 102,91 euro

Grazie all’aiuto del comparatore di SOStariffe.it, abbiamo confrontato le offerte luce proposte dai fornitori del Mercato Libero e individuato quelle più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi in media 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Chi non consideri questa cifra rappresentativa dei propri consumi annui e non abbia a portata di mano l’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (il dato è consultabile nella sezione dedicata ai consumi), può stimare il consumo medio annuo di elettricità impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Come fare? Cliccando sul widget qui sotto e selezionando gli elettrodomestici maggiormente utilizzati nell’arco della giornata:

Prima di passare le offerte ai raggi X, è bene segnalare che il podio delle offerte luce attrae maggiormente quelle a prezzo indicizzato, cioè quelle soluzioni che propongono l’accesso al prezzo dell’elettricità all’ingrosso, con aggiornamenti mensili. L’indice a cui tale prezzo è agganciato è il PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è quanto si paga all’ingrosso per l’energia sul mercato della Borsa Elettrica Italiana. Il prezzo dell’energia inserito in tabella fa riferimento all’indice PUN di novembre 2022 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo da parte del fornitore.

Energia alla Fonte di wekiwi

Con Energia alla Fonte di wekiwi il prezzo dell’energia elettrica si basa sul PUN a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena 0,013 €/kWh. Oltre al costo contenuto della materia prima, questa offerta attrae il risparmio grazie al bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i clienti che attivino la promozione tramite web e utilizzino il codice “SOSW22”.

Con energia verde, la soluzione della web company controllata dal gruppo Tremagi contempla anche:

contributo fisso annuale per costi di commercializzazione pari a 90 euro;

sconto del 10% sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita nel “negozio” online wekiwi;

sui gadget elettronici e prodotti di domotica e per l’illuminazione a led in vendita nel “negozio” online wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “carica mensile“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità. Obiettivo? Effettuare conguagli solo su consumi reali e azzerare il rischio di “brutte soprese” in bolletta.

La spesa mensile in bolletta per la “famiglia tipo” si attesta sui 98,78 euro. Ulteriori dettagli o gli step per la procedura di attivazione sono accessibili al link di seguito:

Octopus Flex

Anche la new entry del Mercato Libero italiano, Octopus Energy (il brand dell’energia sostenibile nato nel Regno Unito nel 2015) scommette sul prezzo dell’energia elettrica del mercato all’ingrosso a cui va sommato un piccolo contributo al consumo: 0,010 €/kWh

Tra le principali caratteristiche della promozione si annoverano:

contributo fisso annuale pari a 80,40 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

tariffazione trioraria per sfruttare un costo dell’energia più basso in determinate fasce orarie;

fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Octopus Flex può essere attivata a un costo mensile di 102,20 euro. Per saperne di più, il link di riferimento è questo:

Pulsee Luce Relax Index

Stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (allineato al PUN) senza costi extra. Ecco uno dei punti di forza della soluzione luce di Pulsee. Nel suo menù del risparmio c’è anche uno sconto del 20% sul contributo fisso mensile: si passa da 15 a 12 euro al mese, con 144 euro di spesa complessiva per costi di commercializzazione.

Ecco altre caratteristiche:

per chi vive in condivisione, c’è la possibilità di ricevere le bollette dagli importi già suddivisi a 1,50 euro in più al mese rispetto alla tariffa standard ( opzione Cost Sharing );

); energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Attivando questa soluzione luce la “famiglia tipo” spenderebbe 102,91 euro al mese. Per maggiori informazioni, clicca sul pulsante verde di seguito:

Le offerte gas che alleggeriscono le bollette a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Pulsee Gas Relax Index 0,9652 €/Smc 195,65 euro 2 wekiwi Gas alla Fonte 1,0152 €/Smc 196,32 euro 3 AGSM AIM Energia Green Gas 0,9952 €/Smc 201,66 euro

Le migliori offerte metano del Mercato Libero a dicembre 2022 sono state individuate dal comparatore di SOStariffe.it considerando il profilo di consumo di una “famiglia tipo” (composta da tre persone e con fornitura attiva nel comune di Milano) che registri sul proprio contatore 1.400 Smc di gas naturale in 12 mesi.

Come per l’energia elettrica, anche per il gas è possibile utilizzare il widget qui sotto per calcolare (qualora non lo si abbia presente) una stima del proprio consumo annuo:

Il prezzo del gas consultabile in tabella per ciascuna promozione è riferito all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale, cioè quanto si paga per il gas all’ingrosso nel mercato italiano) di novembre 2022 (l’ultimo disponibile), eventualmente incrementato da un contributo al consumo previsto a discrezione del fornitore.

Gas RELAX Index di Pulsee

L’assenza di “ricarichi” sul prezzo all’ingrosso del gas (indice PSV) è una delle ragioni che fa salire l’offerta Pulsee sul podio della convenienza per la fornitura di metano. Resta valido anche per la fornitura gas lo sconto del 20% sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese è la cifra che pagheranno i nuovi clienti, per un totale di 144 euro a copertura dei costi di commercializzazione e vendita.

La soluzione metano Pulsee include anche:

opzione “ Zero Carbon Footprint ” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta;

” al costo di 3 euro al mese per azzerare le proprie emissioni inquinanti e tutelare il Pianeta; App Pulsee Energy per una gestione della fornitura in completa autonomia e senza alcuno spreco di carta.

Scegliendo Gas Relax Index, la spesa per la “famiglia tipo” raggiunge quota 195,65 euro al mese. La panoramica della promozione è disponibile sul sito del provider al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

Anche wekiwi centra la doppietta del risparmio grazie a un’offerta che fa leva sul prezzo del gas all’ingrosso maggiorato di un piccolo contributo al consumo: 0,050 €/Smc.

L’identikit dell’offerta Gas alla Fonte include anche:

costo fisso annuale di 67 euro a copertura delle spese di commercializzazione (5,5 euro al mese);

a copertura delle spese di commercializzazione (5,5 euro al mese); bonus di benvenuto : 30 euro di sconto in bolletta sottoscrivendo l’offerta online con il codice sconto SOSW22 ;

: 30 euro di sconto in bolletta sottoscrivendo l’offerta online con il codice sconto ; riduzione del 10% sull’acquisto di gadget elettronici, prodotti per la domotica e illuminazione a led in vetrina sull’e-shop wekiwi.

Per saperne di più sulla promozione (attivabile a un costo di 196,32 euro al mese per la “famiglia tipo”), clicca sul pulsante verde qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Entra nella rosa dei top fornitori di dicembre 2022 anche la proposta di AGSM AIM Energia, società multiservizi con sede a Verona, che fa pagare il gas naturale alle stesse condizioni del mercato tariffario all’ingrosso con l’aggiunta di un contributo al consumo di 0,030 €/Smc.

Altre caratteristiche dell’offerta prevedono:

contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; emissioni di CO₂ compensate.

La spesa per la “famiglia tipo” che scegliesse questa soluzione di AGSM AIM Energia sarebbe pari a 201,66 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per procedere con l’attivazione:

