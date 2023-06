Il conto deposito è vantaggioso perché offre un tasso anche superiore al 4%. È un investimento sicuro per far fruttare i propri risparmi in quanto il rendimento è garantito. Con SOStariffe.it , le migliori alternative di giugno 2023 .

Sono in aumento le aperture di conti deposito. È quanto confermano le principali banche italiane. Un ritorno a questa forma di investimento sicuro per l’innalzamento dei tassi di interesse proposti dalle banche. Tanto che, per esempio, per un deposito di 24 mesi erogano un rendimento annuo lordo anche superiore al 4%.

Per avere un quadro delle offerte più redditizie, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le soluzioni con i migliori tassi di interesse disponibili a giugno 2023. Come funziona? Cliccando sul bottone verde qui sotto, è sufficiente inserire l’importo che si desidera depositare e la durata dell’investimento. Il tool digitale e gratuito fornirà nel giro di pochi istanti le alternative più vantaggiose attualmente presenti sul mercato bancario:

Vincolato, svincolato e sicuro: che cosa c’è da sapere su un conto deposito

Prima di sottoscrivere un conto deposito con una banca c’è da osservare che esso può essere vincolato: più lungo è il vincolo, più alto è il tasso di interesse. Con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi maturati.

Oppure il conto deposito può essere senza vincolo e allora la somma può essere recuperata in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo. C’è poi una soluzione ibrida: il conto svincolabile.

Ma perché il conto deposito è un investimento sicuro? Perché il suo rendimento è garantito nell’arco del tempo ed è al riparo dall’altalena delle Borse, con i loro alti e bassi. Inoltre, è sicuro perché l’unico rischio che si corre aprendo un conto deposito è in caso di fallimento della banca. Ma anche nel caso di default della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro.

Conti deposito: le migliori soluzioni per un vincolo di 24 mesi a Giugno 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto deposito non svincolabile del conto Premium di illimity Bank Vincolo di 24 mesi, rendimento del 4,50% 2 Conto Deposito 102 di Guber Banca Rendimento del 4,30% per un vincolo della durata di 24 mesi 3 Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ Per un vincolo di 24 mesi, tasso del 4,20%

La scelta della BCE (la Banca centrale europea) di alzare il costo del denaro spinge i risparmiatori a investire la propria liquidità in eccesso nei conti deposito sia per vincoli a lungo termine (60 mesi) che per vincoli di media durata (24 mesi). Ecco un confronto delle migliori proposte di giugno 2023.

Conto deposito del conto corrente Premium di illimity Bank

illimity Bank, con il conto corrente Premium, offre un conto deposito non svincolabile, con una serie di tassi promozionali validi fino al 29 giugno 2023. Con importo minimo di 10.000 euro e con possibilità di aprirlo tramite App o pc, si tratta di un conto deposito a zero spese per apertura, gestione e chiusura. A carico del cliente c’è soltanto l’imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate. Nel dettaglio, quest’offerta di illimity Bank prevede:

6 mesi di vincolo, tasso di interesse dell’1,50%;

12 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

24 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50% ;

; 36 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

48 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,50%;

60 mesi di vincolo, tasso di interesse del 4,75%.

La banca procede alla liquidazione degli interessi in questo modo:

alla scadenza del vincolo per le soluzioni da 6 a 18 mesi;

liquidazione annuale per i vincoli da 24 mesi in avanti.

Per i clienti di conto corrente Premium di illimity bank è possibile anche sottoscrivere un conto deposito svincolabile che però ha tassi di interesse più bassi. Per esempio, per un vincolo di 24 mesi, il rendimento è del 3,5%.

C’è infine da ricordare che, il conto corrente Premium, che ha un canone annuo di 84 euro, prevede una giacenza sul conto remunerata (senza vincoli), con un tasso di interesse del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024, poi il rendimento sarà dello 0,5%. Per beneficiare di questa promozione occorre aprire il conto entro il 29 giugno 2023.

Per saperne di più dell’offerta del conto Premium di illimity Bank, clicca al link qui sotto:

Conto Deposito 102 di Guber Banca

Deposito 102 è un conto di deposito vincolato di Guber Banca, interamente digitale, senza spese di apertura, gestione e chiusura. Con importo minimo vincolabile di 5.000 euro, l’offerta di Guber Banca prevede:

vincolo di 12 mesi, con tasso del 1,50%;

vincolo di 24 mesi, con tasso del 4,30% ;

; vincolo di 36 mesi, con tasso del 4,70%;

vincolo di 48 mesi, con tasso del 4,70%;

vincolo di 60 mesi, con tasso del 4,70%;

La liquidazione degli interessi è a scadenza semestrale (giugno e dicembre di ogni anno) e a fine vincolo.

È possibile chiudere anticipatamente Deposito 102? Sì, in fase iniziale si può decidere di chiudere Deposito 102 senza penali, entro 14 giorni dalla data di apertura del conto deposito. Oltre questa data occorrerà attendere la fine del vincolo.

C’è inoltre da osservare che Guber Banca mette a disposizione dei risparmiatori anche il conto Deposito 102+ il quale guarda al sociale, tanto che, con un investimento minimo di 5.000 euro e un vincolo di 18 mesi, offre un tasso del 3,25%, lo 0,5% del quale è devoluto a una Onlus dalla banca stessa.

Per conoscere l’offerta di Guber Banca, vai al link qui sotto:

Conto deposito di Banca CF+

Con un vincolo di 24 mesi, il rendimento garantito è del 4,20%. Questo tasso di interesse pone sul podio il conto deposito non svincolabile di Banca CF+.

Si tratta di un prodotto finanziario a zero spese, senza costi di apertura, gestione e chiusura. Con un importo minimo di 10.000 euro, il conto deposito non svincolabile di Banca CF+ prevede i seguenti rendimenti:

vincolo di 12 mesi, tasso del 3,90%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 4%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 4,20% ;

; vincolo di 36 mesi, tasso del 4,25%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 4,30%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 4,30%.

Come si evince da qui sopra, Banca CF+ permette di sottoscrivere vincoli con scadenze da 12 a 60 mesi. Inoltre l’istituto di credito consente di optare tra una linea svincolabile e una non svincolabile, con la prima opzione che offre tassi più alti a confronto della seconda. Va poi evidenziato che la Banca CF+ remunera anche la giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Per quanto riguarda la linea svincolabile:

vincolo di 12 mesi, tasso del 2,60%;

vincolo di 18 mesi, tasso del 2,80%;

vincolo di 24 mesi, tasso del 3% ;

; vincolo di 36 mesi, tasso del 3,10%;

vincolo di 48 mesi, tasso del 3,25%;

vincolo di 60 mesi, tasso del 3,25%.

Sia per la linea non svincolabile che per quella svincolabile, gli interessi sono liquidati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta, senza dover attendere la scadenza naturale del vincolo.

Per conoscere l’offerta di Banca CF+, clicca al link qui sotto:

