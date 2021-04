Iliad smartphone incluso: le offerte di Aprile 2021

Il gestore d’Oltralpe per ha superato i 7,2 milioni di utenti attivi, in soli due anni le offerte di Iliad sono riuscite in due imprese: abbassare i costi di canone per i clienti, portare la società ad occupare il 4° posto tra gli operatori di telefonia mobile in Italia.

Il prezzo dell’abbonamento mensile proposto dalle tariffe Iliad è di certo molto competitivo se paragonato ai suoi 3 maggiori rivali: TIM, Vodafone e WindTre. Anche se l’economicità delle sue offerte è innegabile, sono pacchetti che comprendono chiamate e sms illimitati e dei bundle dati in 5G decisamente corposi a meno di 10 euro al mese.

La vera novità è stata però la scelta di non modificare mai le promozioni attivate dagli utenti, niente rimodulazioni unilaterali da parte di Iliad. Finora, e sono 3 anni dall’arrivo in Italia, il gestore ha sempre rispettato questa sua promessa.

Iliad smartphone incluso: le offerte di Aprile

Oggi ci occupiamo delle offerte Iliad smartphone incluso, si tratta delle condizioni proposte ai clienti che vogliano acquistare un cellulare nuovo pagandolo a rate con quote fisse comprese nel canone. Chi non ha un’utenza Iliad attiva potrà comunque comprare il suo nuovo telefono dal sito del gestore, ma non potrà accedere alle dilazioni del pagamento.

Le promozioni di cui parliamo ti garantiscono di poter avere l’ultimo modello di iPhone dell’Apple pagando il costo del dispositivo in 30 mesi. Le soluzioni telefono incluso che ti offre Iliad sono acquisto in un’unica soluzione o a rate.

Nel primo caso chiunque può effettuare la transazione mentre nel secondo il gestore richiede che tu sia un cliente Iliad da almeno 3 mesi. Altra condizione affinché l’acquisto del device sia rateizzabile è la scelta dell’addebito automatico sulla tua carta del canone. Se accetti il piano dilazionato in 30 rate e decidi di recedere prima del periodo prescritto dovrai comunque procedere regolarmente al versamento del resto dell’importo dovuto.

Tra i principali modelli di telefoni che può comprare ricorrendo alle offerte smartphone incluso ci sono: iPhone 12, anche nelle sue varianti Mini e Pro, iPhone 11 o cellulari Apple della versione iPhone SE. Per un iPhone 12 Pro Max da 128 GB dovrai versare un anticipo da 319 euro, poi pagherai 32 euro per 30 mesi. Se sceglie la soluzione low cost iPhone SE potrai invece risparmiare, i costi di questo prodotto con Iliad sono:

contributo iniziale da 99 euro

30 rate da 13 euro

Qualsiasi sia il modello da voi preferito, una volta sottoscritto l’acquisto la consegna viene garantita in 5 giorni e sarà gratuita. Tutti i dettagli del nuovo device, la bolla di compera e ogni altra informazione ti arriveranno via mail o SMS.

Come trovare le promo del mese

Per poter essere sicuro di scegliere un’offerta mobile più vantaggiosa di quella di cui già fai uso è importante conoscere le condizioni e i servizi inclusi nelle promozioni. Per poter confrontare due pacchetti tariffari e le clausole contrattuali occorre molto tempo e tanta pazienza.

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi ottimizzare le tue ricerche, essere sempre aggiornato sulle novità e puoi personalizzare l’analisi automatica delle migliori offerte mobile. Lo strumento di confronto automatico non si limita a velocizzare i tempi di analisi, ti permette di personalizzare una richiesta e calcola il costo del canone con l’aggiunto dello smartphone selezionato. Potrai quindi capire con precisione quale spese mensile dovrai sostenere per un determinato telefono.

Nei risultati troverai tutte le informazioni utili anche sui servizi che ti offre il gestore: segreteria o servizio mi richiami, promozioni, sconti o speciali pacchetti abbinati alla tariffa attivata. Per effettuare un tentativo di ricerca puoi cliccare sul pulsante in basso.

Le tariffe Iliad di Aprile

Tutte le promozioni Iliad ti permettono di accedere alle condizioni di acquisto a rate. Ecco quali sono le offerte tra cui puoi scegliere il tuo prossimo piano mobile:

Giga 100

Giga 50

Voce

Vediamo quali sono i costi e le caratteristiche di ciascun pacchetto per capire quale possa essere più adatto alle tue esigenze.

1. Giga 100

La nuova offerta più appetibile di Iliad è senza dubbio questa. Si tratta di un’offerta 5G al canone di 9,99 euro al mese, la nuova rete del gestore ti permetterà di navigare a 855 Megabit/s in download e a 72 Megabit/s in upload (banda massima).

Prima di attivare questa tariffa è importante che ti assicuri di aver scelto un telefono compatibile con i nuovi standard di collegamento. Inoltre non in tutta Italia potrai sfruttare sin da subito le nuove velocità di rete promesse, il 5G infatti al momento è attivo a: Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Nella promozione sono compresi:

100 Giga per navigare in 5G

6 GB in UE

minuti illimitati in tutta Italia e in UE

sms senza limiti verso numeri italiani e UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, compresi USA e Canada

servizi Mi richiami, Hotspot, segreteria e blocco numeri speciali

Per attivare questa tariffa Iliad è richiesto un costo iniziale pari a 9,99 euro per la consegna della sim del gestore.

2. Giga 50

Nel catalogo del provider è poi disponibile il piano Giga 50, il costo mensile richiesto per questa offerta è di 7,99 euro. La promozione ti consentirà di avere ogni mese:

minuti illimitati verso numeri fissi e mobili italiani

sms illimitati verso numeri italiani

minuti e sms illimitati validi in UE

50 Giga da usare in Italia (non è un’offerta 5G)

4 Giga per navigare in roaming di UE

minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi di 60 paesi in Europa e nel mondo (come USA e Canada)

Con Iliad se termini il bundle dati potrai avere altro traffico a condizioni agevolate, il costo extra soglia applicato alla tua navigazione sarà di 0,90 euro ogni 100 Mega.Puoi attivare la promozione cliccando sul link in basso oppure potrai richiedere Maggiori informazioni agli operatori di SOStariffe.it.

3. Iliad Voce

Se non sei in cerca di un’offerta con molti Giga puoi anche ricorrere alla promozione Voce, questo piano è studiato per coloro che utilizzano il telefono principalmente per chiamare e inviare sms. Il canone in questo caso sarà di 4,99 euro e ti permetterà di avere:

40 Mega per navigare alla massima velocità (sempre con reti 4G o 4G+)

minuti e sms illimitati verso numeri fissi e mobili in Italia

minuti e sms senza limiti in UE

40 Mega per navigare in roaming UE

servizi di segreteria, Mi richiami

Per attivare questa offerta o chiedere ulteriori informazioni su come sottoscrivere questo piano puoi cliccare sul link qui in basso.

Supporto per i clienti Iliad

L’assistenza per i clienti dell’operatore mobile può essere richiesta tramite diversi canali, Iliad non ha un app ma ti permette di chattare con i suoi operatori e di gestire l’offerta con il tuo Profilo personale. Al momento della sottoscrizione del piano e per attivare la tua sim dovrai utilizzare le credenziali (user e password) che ti vengono fornite dall’operatore mobile. Il Profilo personale ti permetterà di ricaricare il tuo numero e di controllare il credito sulla tua sim (lo potrai fare anche chiamando il 400).

Il numero per l’assistenza commerciale e tecnica di Iliad è il 177. Il supporto clienti del centralino è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 20. Gli addetti possono darvi aiuto per la configurazione della nuova offerta, del dispositivo, oppure per risolvere guasti, malfunzionamenti, si può anche richiedere di cambiare metodi di pagamento.

Se non vuoi attendere che gli operatori telefonici si liberino e ti rispondano puoi utilizzare la chat online di Iliad. Ti basterà entrare nel sito Iliad e in basso a destra vedrai il simbolo che ti permetterà di messaggiare con un tecnico. Per avere aggiornamenti su offerte, stato della rete o altre notizie che non richiedano l’invio di informazioni personali puoi usare le pagine social di Iliad ( Facebook, Twitter, Instagram).

Dalla pagina personale inoltre ti sarà possibile comunicare modifiche dell’indirizzo o del metodo di pagamento. Puoi anche attivare e disattivare servizi a pagamento o gratuiti, per esempio potrai gestire le tua segreteria tradizionale (consultabile chiamando il 401) oppure quella visiva.

La segreteria visiva è uno strumento che permette agli utenti di consente di leggere, rispondere e gestire i messaggi che altri utenti ti lasciano in segreteria. Per attivarla devi impostare il servizio tramite le Impostazioni del tuo telefono, per i cellulari Android è necessario scaricare l’apposita applicazione dal PlayStore.

Le stesse attività possono essere svolte in autonomia collegandoti al tuo profilo. Se ci sono però da esporre dei reclami ufficiali o se vuoi fare domanda per un rimborso il consiglio è di utilizzare l’indirizzo: Casella Postale 14106, 20146 Milano.