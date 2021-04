Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2021: le offerte di Aprile 2021

Se vuoi scoprire se le tariffe luce e gas attive sono le più convenienti per te e la tua famiglia puoi utilizzare un nuovo strumento di SOStariffe.it: l’analisi delle bollette. Il funzionamento di questa funzione è semplice: invia la fattura di energia e gas e gli esperti valuteranno i tuoi consumi e la tua spesa. Entro 48 ore ti sarà inviata una mail che conterrà l’indagine approfondita dei consulenti.

La fattura potrete spedirla via mail, con una foto su Whatsapp o caricandola nel form del sito. Nella risposta degli specialisti di SOStariffe.it sarà inclusa anche una proposta che ti permetterà di risparmiare, se c’è una tariffa più vantaggiosa per voi tra quelle degli operatori del libero mercato. Il servizio è gratuito e non ti impegna a sottoscrivere alcuna offerta, potrai decidere se attivare o meno la promozione segnalata.

Le migliori tariffe luce e gas

Per trovare una nuova offerta per le tue utenze domestiche potrai anche usare il comparatore di SOStariffe.it, indicando il tuo consumo annuale o le tue abitudini di consumo potrai scoprire le promozioni più convenienti del mese. Si può usare questo strumento anche scaricando l’app di SOStariffe.it.

Non dovrai fare altro che rispondere ad alcune domande: numero di conviventi, elettrodomestici utilizzati, riscaldamenti a gas, metri quadri di casa, fasce orarie di consumo. Quest’ultimo elemento serve a fornirvi un calcolo più preciso della spesa media che andrete a sostenere, sono sempre più diffuse infatti le promozioni biorarie o triorarie.

Le differenti caratteristiche tra le promozioni

Cosa significa? Le tariffe monorarie ti permettono di pagare un prezzo dell’energia unico, la spesa non sarà influenzata dagli orari in cui usi gli elettrodomestici. Ci sono poi le offerte biorarie o triorarie che suddividono la giornata secondo una precisa ripartizione di fasce orarie e applicano dei costi all’energia differenti. L’ARERA ha stabilito questi tre periodi:

F1 (ore di punta) da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, esclusi i festivi

F2 (ore intermedie) da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23

F3 (ore fuori punta) da lunedì a sabato dalle mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24

Le promozioni biorarie e triorarie convengono a chi passa molto tempo fuori casa e a coloro che concentrano i lavori domestici e le altre attività casalinghe nei weekend e nella fasce orarie fuori punta o di uso intermedio. La caratteristica di queste offerte è proporre un prezzo dell’energia più elevato per i consumi effettuati nelle ore di maggior traffico, mentre i costi in F2 e F3 sono molto più vantaggiosi.

Come risparmiare con le offerte energia e gas

Passare alle offerte del libero mercato può portare a grossi risparmi. Il cambio del proprio fornitore luce e gas non comporta costi aggiuntivi e non ti dovrai neanche preoccupare di eventuali interruzioni del servizio. Se richiedi l’attivazione di una promozione scegliendo come metodo di pagamento la domiciliazione delle bollette non dovrai versare un deposito cauzionale e sono anche previsti sconti sulla fornitura.

Nel valutare la tua prossima tariffa energia o gas tieni a mente che tra le condizioni da considerare con attenzione ci sono quelle di eventuali vincoli di permanenza e di penali di chiusura anticipata del contratto. Il fattore principale è però il prezzo della materia prima, sarà questo elemento a rendere più o meno vantaggioso un piano piuttosto che un altro.

Per attivare la migliore offerta dual fuel ti serve fornire una vecchia bolletta, il codice fiscale e i dati dell’intestatario del servizio. Ti verrà poi chiesto di scegliere un metodo di pagamento e potrai anche richiedere di ricevere le fatture in formato cartaceo o solo nella versione digitale.

Se finora hai rimandato la scelta di un nuovo fornitore e sei ancora un cliente del servizio a Maggiori tutele, dovrai completare il passaggio entro il 2022. Vediamo quali sono le promozioni del mese per chi cambia gestore e sceglie il mercato libero.

Scopri le migliori offerte luce e gas »

I consumi della famiglia tipo

Per rendere più chiaro il confronto tra le promozioni prendiamo come esempio una famiglia tipo. Questo ci aiuterà anche a capire quanto un’offerta sia più conveniente di un’alta. La famiglia sulla quale calcoleremo i costi, e dunque i risparmi, delle diverse tariffe è composta da 3 persone che convivono in un appartamento da 75 mq. Gli elettrodomestici regolarmente usati sono forno, frigo, lavatrice.

Un nucleo con queste caratteristiche può contare su dei consumi annui pari a 2.690 kWh di energia. Con le attuali tariffe del mercato tutelato questo porta la vostra spesa a 583,59 euro. La stessa famiglia in un anno per avere acqua calda, cucinare e riscaldare casa consumerà 1.110 metri cubi di materia prima.

Le promozioni energia più convenienti

Ecco qual è la migliore tariffa luce di Aprile e quali sono le condizioni proposte dai altri due piani molto vantaggiosi.

1. Luce Extra Web

Con Illumia puoi risparmiare più di 132 euro rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato. Il prezzo della materia prima proposto ad Aprile è pari a 0,0450 euro/kWh. Si tratta di un’offerta del libero mercato ad energia verde, cioè che ti garantirà di consumare luce prodotta da fonti rinnovabili.

L’incentivo proposto ai nuovi clienti è l’omaggio a 120 kWh per 1 anno, questo bonus sarà applicato ai consumi effettivi. Se consumi una quota inferiore rispetto a questa soglia perderai la parte di sconto in eccesso.

La tariffa è monoraria vi offre un costo della materia prima bloccato per 12 mesi. I costi stimati sono stati calcolati sui consumi della famiglia tipo. Per avere più informazioni utili su questa offerta può cliccare sul pulsante in basso.

Attiva Luce Extra Web»

2. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Un’altra promozione che offre molti vantaggi è quella studiata da Pulsee. Anche in questo caso il fornitore propone una tariffa monoraria a costo bloccato per 12 mesi, queste soluzioni in questo periodo di lockdown e zone rosse intermittenti sono i più convenienti per le famiglie che devono destreggiarsi tra smart working e DAD.

Anche in questo caso il provider offre agli utenti una tariffa green e come bonus di benvenuto propone uno sconto pari al 60% dei corrispettivi energia. Questa offerta è disponibile anche per i clienti gas, ma in quel caso l’incentivo è minore. Per avere gli sconti in bolletta promessi è necessario che al momento dell’iscrizione ti registri inserendo il codice promo SOSL60

Ad Aprile il costo dell’energia proposto da Pulsee è di 0,02636 euro/kWh. Con l’attivazione di questo piano se provieni dal mercato tutelato potrai contare su una riduzione delle bollette di circa 123 euro in un anno.

Gli esperti di Pulsee saranno a tua disposizione se vorrai consigli su come ridurre il tuo impatto ecologico. Per avere maggiori informazioni su questa offerta e sulle condizioni dei servizi proposti puoi cliccare sul pulsante qui in basso.

Scopri come ottenere lo sconto Pulsee»

3. Energia 3.0 Light 12 Mesi Mono

Il piano di Engie per chi è in cerca di una promozione per risparmiare è Energia 3.0 Light, questa offerta è disponibile nella doppia versione a prezzo bloccato per 12 o 24 mesi. La promozione monoraria ti offre un costo della materia prima di 0,03560 euro/kWh. Il risparmio calcolato per la famiglia tipo che passa a questa soluzione è di oltre 88 euro.

Se attivi la tariffa come soluzione dual fuel potrai avere la bolletta unificata. Puoi anche decidere di partecipare al programma Porta un amico in Engie e potrai avere fino a 300 euro di sconto in bolletta per ogni cliente che convinci a sottoscrivere un’offerta con il gestore.

Puoi attivare la tariffa o richiedere maggiori informazioni cliccando qui in basso.

Scopri l’offerta Engie Mono 12 »

Le tariffe gas più convenienti del mese

Ecco le promozioni gas che offrono le migliori condizioni e che secondo le stime ti faranno risparmiare di più questo mese.

1. AGSM Gas Web

Se decidi di scegliere questa offerta gas Web avrai una tariffa a costo fisso per 1 anno, il prezzo del gas proposto questo mese da AGSM 0,116 euro/smc. Con le promozioni del mercato tutelato pagheresti più di 827 euro, mentre con le tariffe del libero mercato potrai risparmiare più di 280 euro in un anno. La bolletta sarà solo in formato digitale.

Per chi resta con AGSM oltre un anno, dal 13 esimo mese è previsto un premio fedeltà, questo incentivo consiste nell’applicare ai tuoi consumi il costo del mercato all’ingrosso del gas. La stessa agevolazione è disponibile anche per le promozioni energia.

Attiva AGSM Gas Web »

2. Energia 3.0 Light 12 Mesi

Il corrispettivo gas dell’opzione Light 12 Mesi di Engie è questa tariffa a prezzo bloccato per 1 anno. Le proposte di questo fornitore sono in genere scelte da coloro che vogliono un fornitore verde. La formula proposta può essere attivata bloccando il prezzo della materia prima per 12 o 24 mesi. I tuoi consumi saranno tariffati a 0,1672 euro/smc, se invece decidi di attivare l’offerta 24 mesi il prezzo del gas sarà 0,1774 euro/smc.

Sottoscrivendo l’offerta potrai risparmiare quasi 89 euro l’anno. Per attivare questo piano è richiesta la domiciliazione dei pagamenti, puoi avere più informazioni o attivare la promozione cliccando in basso.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie »

3. Pulsee ZeroVentiquattro Gas

Infine, la tariffa che propone Pulsee per la tua fornitura gas è Zero Ventiquattro Gas. Come accennato lo sconto applicato alle spese gas sostenute è minore rispetto a quello offerto per le promozioni luce. Il welcome bonus ti garantisce il 45% di sconto sul costo della materia prima.

L’offerta blocca il costo del gas per 1 anno, la tariffa proposta è 0,1376 eur/smc. Il risparmio annuo che ti garantirà se passi a questa promozione dal mercato tutelato è di oltre 88 euro.

Scopri le promozioni Pulsee »