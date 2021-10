Fibra TIM gratis per tutto il 2021 scegliendo TIMVISION

TIM lancia una nuova offerta che punta a massimizzare i vantaggi dei clienti che scelgono la fibra ottica dell'operatore abbinandola all'offerta TIMVISION Gold , il pacchetto di servizi per l'intrattenimento domestico proposto da TIM. Ecco i dettagli della nuova promozione lanciata da TIM per l'abbonamento per la fibra ottica abbinata a TIMVISION Gold.

Scegliere TIM conviene sempre di più. Abbinando TIM Super Fibra, l’abbonamento per la connessione Internet di casa, a TIMVISION Gold, il pacchetto di servizi per l’intrattenimento domestico più completo sul mercato, è possibile massimizzare i vantaggi. I nuovi clienti TIM hanno la possibilità di accedere ai due servizi con condizioni davvero convenienti.

Grazie alla nuova promozione, disponibile da questa settimana, c’è la possibilità di attivare TIM Super Fibra con canone azzerato per tutto il 2021. La promozione in questione è riservata ai clienti che sceglieranno il pacchetto completo proposto da TIMVISION che include anche DAZN (per tutte le partite di Serie A), Infinity+ (per la Champions League) e Disney+ e Netflix per l’intrattenimento.

Ecco i dettagli della nuova promozione e come fare ad attivarla:

TIM Super Fibra gratis per tutto il 2021 scegliendo TIMVISION Gold

Scegliere l’offerta TIMVISION Gold conviene sempre di più. Per i clienti che attivano l’offerta in questione e, contestualmente, richiedono l’attivazione di TIM Super Fibra per la connessione di casa sarà possibile:

accedere a TIMVISION Gold con canone scontato per il primo anno

con accedere a TIM Super Fibra con canone azzerato per tutto il 2021

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti. TIMVISION Gold include:

accesso a tutti i contenuti di TIMVISION

accesso completo a DAZN e 12 mesi gratis di Infinity + per seguire tutte le partite di Serie A e la Champions League

e 12 mesi gratis di + per seguire tutte le partite di Serie A e la Champions League accesso ai servizi di intrattenimento Netflix (piano Standard) e Disney+

TIMVISION Gold presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 44,90 euro al mese.

Per i nuovi clienti che attivano TIMVISION Gold ci sarà la possibilità di attivare anche TIM Super Fibra, abbonamento proposto dall’operatore per la connessione di casa. L’offerta in questione include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega per i clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica attivabile su 6 SIM per linea telefonica fissa

TIM Super Fibra presenta un canone di 29,90 euro al mese che viene azzerato per tutto il 2021 (con un risparmio di circa 3 mensilità). Nel canone mensile è già inclusa l’attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e il modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi).

Le proposte di TIM possono essere richieste direttamente online. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui le offerte fibra di TIM »

Oltre a TIMVISION Gold, i clienti interessati ad attivare un pacchetto di servizi con meno contenuti (ma a prezzo più basso) possono contare su TIMVISION Calcio e Sport, che include DAZN e Infinity+ al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da notare che è possibile attivare TIMVISION con Disney+ al costo di 9,99 euro al mese oppure TIMVISION con Netflix al costo di 14,99 euro al mese. Da segnalare anche la possibilità di scegliere il pacchetto con Netflix e Disney+ a 19,99 euro al mese. Tutte le proposte di TIM per l’accesso a TIMVISION sono disponibili senza vincoli.