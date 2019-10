Fibra 1000 Wind, caratteristiche e opinioni: la recensione di SosTariffe.it

Fibra 1000 è l’offerta di punta di Wind per quanto riguarda la rete fissa . Scopri tutti i pregi e i difetti di questa proposta per accedere ad Internet da casa con ADSL e fibra ottica

Wind prima della fusione con Tre avvenuta nel 2016 era il secondo operatore per Internet casa in Italia per numero di linee attive dopo Tim e per anni ha fornito l’infrastruttura per l’accesso al web alla pubblica amministrazione. Si può quindi dire che il provider italiano sia un veterano per quanto riguarda ADSL e fibra ottica. Oggi l’offerta di punta di Wind per quanto riguarda la connettività domestica è Fibra 1000. L’azienda in questa tariffa ha incluso le chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia, Europa Occidentale, Usa e Canada e al fine di offrire la massima copertura possibile permette di scegliere tra le principali tecnologie:

FTTH (Fiber to the Home): i cavi in fibra ottica grazie alla collaborazione con Open Fiber coprono tutto il percorso dalla stazione di trasmissione del segnale Internet al modem dell’utente. E’ possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload.

(Fiber to the Home): i cavi in fibra ottica grazie alla collaborazione con coprono tutto il percorso dalla stazione di trasmissione del segnale Internet al modem dell’utente. E’ possibile navigare fino a in download e in upload. FTTC (Fiber to the Cabinet): i pacchetti di dati viaggiano su fibra ottica fino alla cabina stradale, solitamente posta a breve distanza dalle case, e vengono poi re-instradati verso le singole unità abitative tramite la tradizionale rete in rame. Con questa tecnologia si può navigare fino a 200 Megabit al secondo in download e 20 Megabit al secondo in upload.

(Fiber to the Cabinet): i pacchetti di dati viaggiano su fibra ottica fino alla cabina stradale, solitamente posta a breve distanza dalle case, e vengono poi re-instradati verso le singole unità abitative tramite la tradizionale rete in rame. Con questa tecnologia si può navigare fino a in download e in upload. ADSL: il segnale viaggia tramite i classici doppini telefonici. In questo caso è possibile navigare fino a 20 Megabit al secondo in upload e 1 Megabit al secondo in upload

Grazie al comparatore Sostariffe.it potete verificare la copertura disponibile nel vostro Comune in modo da effettuare una scelta più consapevole e usufruire della migliore tecnologia in termini di velocità di navigazione e stabilità della rete. Wind sottolinea come la sua infrastruttura sia ideale per chi ama giocare online e evitare ritardi e lag che possano influire negativamente sull’esperienza condivisa tra i diversi utenti che partecipano alla sessione.

Su SosTariffe.it potete anche misurare la velocità di navigazione reale offerta dalla vostra rete fissa tramite l’apposito speed test. Questo specifico strumento permette di verificare gratuitamente le prestazioni della connessione in download e upload. I risultati vengono inviati direttamente via email.

Non solo, il provider è anche particolarmente attenta alla sicurezza online dei suoi clienti. Quest’ultimi infatti possono usufruire di Family Protect, una piattaforma per la protezione della famiglia dai pericoli della rete. Nello specifico il servizio offre:

Blocco dei tentativi di phishing, link dannosi e all’accesso a siti infettati da malware

Sospensione della connessione da remoto in caso di pericolo

Livello di sicurezza in base all’età e blocco selettivo dei contenuti a seconda della tipologia di utente

Limite temporale all’utilizzo di Internet per i bambini

Blocco agli attacchi nei confronti dei dispositivi di Internet of Things (IoT) grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale

L’app sviluppata da Avast è disponibile per iPhone, iPad, smartphone e tablet Android al costo di 99 centesimi al mese ma i primi 30 giorni sono gratuiti.

In termini di addebito mensile per l’accesso ad Internet, Fibra 1000 è la tra le proposte più convenienti degli altri maggiori operatori di rete fissa: Vodafone, Tim, Tiscali e Fastweb.

Wind batte Vodafone (Unlimited è disponibile a 27,90 euro al mese e Vodafone One Pro a 37,90 euro) e Tim (Super Fibra costa 30 euro al mese per il primo anno) mentre è sostanzialmente a pari merito con Tiscali (Ultrainternet Fibra è offerta 26,95 euro al mese). Solo Fastweb ha un’offerta più economica ma perché è ancora attiva la promozione Back to school, che sconta di 5 euro l’addebito mensile per ADSL e fibra ottica rispetto ai 29,95 euro normalmente previsti. L’offerta comunque scade domani 15 ottobre 2019.

Nel prezzo di Fibra 1000 non solo è incluso il costo di attivazione ma anche il modem con marchio Wind dotato di Mega Wi-Fi, che offre una doppia rete wireless a 2,4 e 5 GHz per una copertura stabile e potente in ogni punto della casa. Il dispositivo è già configurato, quindi basta collegarlo alla propria linea per iniziare a navigare, ed è compatibile sia con ADSL sia con la fibra ottica in tutte le sue forme. Il router di Wind consente di connettere in contemporanea fino a 100 dispositivi e grazie alla rete ospite non si deve condividere la propria password personale. Nel pacchetto è compreso anche il servizio di assistenza per la riparazione o sostituzione del dispositivo in caso di guasti o malfunzionamenti.

Annunci Google

Il vero punto di forza di Fibra 1000 è quello di trattarsi di un’offerta convergente, ovvero che unisce telefonia fissa e mobile. Chi la sottoscrive infatti ottiene una SIM per il proprio smartphone con minuti illimitati per chiamare, 100 SMS e 50 GB per navigare in Internet e accedere alle app preferite in mobilità. Il tutto ha un costo inferiore agli 8 euro al mese. Non solo, Wind regala 100 GB aggiuntivi ogni mese da spartire tra tutte le utenze mobili della famiglia. E’ possibile aggiungere fino a 4 numeri mobili Wind.

Fibra 1000 è anche qualche lato negativo. Il primo è di essere disponibile solo per i nuovi clienti. Chi ha già un contratto per ADSL o fibra ottica con Wind deve quindi accontentarsi di altre tariffe. L’attivazione inoltre può avvenire solo online. Chi ha poca dimestichezza con questa procedura può comunque richiedere di essere contattato da un operatore del provider per procedere alla sottoscrizione oppure ottenere maggiori informazioni sulla tariffa chiamando il numero 800 999 205 dalle 8:30 alle 23:30.

Fibra 1000 è inoltre un po’ carente dal lato intrattenimento. Altri operatori infatti permettono di arricchire le proprie offerte con la visione di film, serie TV, documentari e cartoni animati in streaming di ascoltare musica online e offline o di giocare online. È il caso di Vodafone TV, TIMUSIC e TIMVISION. Fastweb invece permette di accedere a tutta la programmazione di DAZN, la principale piattaforma di streaming con la Serie A e tutti i principali eventi sportivi internazionali. La proposta di Wind non prevede nulla del genere. Attenzione che Fibra 1000 è disponibile ancora per pochissimo tempo, salvo proroghe. L’offerta infatti teoricamente scade proprio oggi 14 ottobre 2019 ma è probabile che verrà prolungata ancora per qualche tempo.

Fibra 1000

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

La FTTH di Wind è disponibile nei seguenti Comuni:

Alessandria

Ancona

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Casalecchio di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Cinisello Balsamo

Collegno

Cornaredo

Corsico

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Moncalieri

Monza

Napoli

Nichelino

Novara

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio Nell’Emilia

Rho

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Torino

Terni

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

L’offerta è valida fino al 14/10/19.

Attiva Fibra 1000