L’offerta Fastweb per internet casa a 24,95 € scade oggi, 15 ottobre

Fastweb Casa è l’offerta di Fastweb che mette insieme Internet a banda ultralarga, chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, il modem incluso e tante altre opzioni pensate per i clienti fissi. Per chi si abbona entro oggi, tutto questo ha un costo di 24,95 euro al mese, ben 10 euro meno del normale: vediamo più nel dettaglio l’offerta.

Che cos’è la promo Back to School

C’è tempo fino alla mezzanotte di stasera per aggiudicarsi tutta la velocità della rete Fastweb a un prezzo molto più basso del normale grazie a Fastweb Casa. La promo Back To School di Fastweb, infatti, è disponibile (solo online) fino al 15 ottobre, e permette a chi si abbona a questa tariffa Internet casa di pagare solo 24,95 euro al mese (prezzo fisso, tutto incluso) invece di 34,95 euro al mese.

Un risparmio di ben 120 euro l’anno, insomma, con un’offerta che permette di navigare fino alla velocità massima di 1 Gbit/s nelle zone raggiunte dalla rete FTTH e comprende tutte le telefonate: ecco perché bisogna affrettarsi e non perdere altro tempo.

Ma che cosa include l’offerta Fastweb Casa? Vediamo nel dettaglio le caratteristiche della proposta di Fastweb rivolta ai clienti fissi:

Internet illimitato incluso, fino a 1 Gbit/s

incluso, fino a 1 Gbit/s Modem FASTGate di ultima generazione

di ultima generazione Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Il servizio WOW FI

L’offerta Internet di Fastweb Casa

Con Fastweb Casa, quindi, si può arrivare a una velocità di download massima di 1 Gbit/s, più di quanto serva per lo streaming audio e video ad altissima definizione, la telepresenza e soprattutto la comodità di utilizzare la rete per tanti compiti diversi contemporaneamente, soprattutto oggi che le nostre case iperconnesse hanno tanti dispositivi che dialogano con Internet, dalle smart tv agli smartphone e ai tablet.

Più nel dettaglio, Fastweb arriva a una velocità di 1 Gbit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload nelle città raggiunte dalla fibra FTTH e dalla tecnologia GPON: al momento sono 31, ovvero Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Per le città dove è presente la FTTH ma non la GPON la velocità è di 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Per le città invece coperte dalla fibra mista rame (FTTN) è possibile navigare fino a 100 o 200 Mbit/s in download, a seconda della copertura tecnologia (verificabile in fase di sottoscrizione), e fino a 20 Mbit/s in upload.

Infine, dove la fibra ottica proprio non arriva, c’è l’ADSL in rame: per questi clienti c’è la connessione da 20 Mbit/s in download e 1 Mbit/s in upload.

Insieme alla connessione, Fastweb include anche il modem FASTGate: si tratta di un modem particolarmente innovativo, con super Wi-Fi 11ac 4×4 che permette di avere la massima stabilità e velocità in ogni angolo della casa. FASTGate permette di gestire l’accensione e lo spegnimento del Wi-Fi di casa, creare una rete ospite con password personalizzata, decidere a quali dispositivi dare priorità nella navigazione per non avere intoppi (ad esempio per la visione streaming di un film o di un altro contenuto multimediale).

Attenzione perché non è obbligatorio usare il modem FASTGate; meglio però accertarsi che il proprio modem già esistente sia compatibile con la rete di Fastweb visitando il sito dell’operatore o contattando il servizio clienti.

Scopri Fastweb Casa

L’offerta per le telefonate

La tariffa Fastweb Casa include anche tutte le chiamate verso i numeri di rete fissa nazionale e verso i numeri di rete mobile nazionale gratuite, senza tariffazione al minuto né scatto alla risposta: in altre parole si può chiamare chi si vuole all’interno del territorio italiano senza spegnere nulla. L’offerta Fastweb include anche i servizi Chi chiama, l’Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate.

E se si vogliono chiamare anche i numeri internazionali? Pagando 5 euro al mese in più, grazie a Opzione Internazionale si hanno a disposizione 1000 minuti di chiamate verso Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA.

Che cos’è WOW FI

WOW FI, incluso con l’offerta Fastweb Casa, è la rete Wi-Fi di Fastweb disponibile per tutti i suoi clienti anche quando si è fuori di casa, con più di un milione di punti di accesso. È la soluzione ideale per navigare senza consumare i GB della propria offerta di telefonia mobile anche fuori casa: basta collegarsi al sito di Fastweb e seguire le diverse procedure (per chi ha una SIM 4G Fastweb e anche per chi non ce l’ha) per registrarsi al servizio. Una volta conclusa la procedura, sarà possibile collegarsi alla rete iperveloce in tutta Italia senza spendere un solo euro.

Le altre offerte opzionali Fastweb Casa

Se si vuole ancora di più dalla propria tariffa, è possibile potenziare ulteriormente il proprio abbonamento Fastweb Casa con l’opzione SmartHome, che mette a disposizione – dietro pagamento di un corrispettivo una tantum e di rate mensili – diversi dispositivi domotici intelligenti per la sicurezza della casa (la telecamera WiFi Motorizzata con centrale di allarme integrata), per la videosorveglianza (con la telecamera con visione a 180°, risoluzione Full HD e visione notturna) e per la sicurezza anche quando si è fuori dal proprio domicilio (con la telecamera LTE a batteria del tutto senza fili).

Un’altra opzione interessante è costituita da WOW Space, il servizio cloud riservato ai clienti Fastweb: ha un costo di 9,95 euro l’anno (il primo mese è in prova gratuita) e permette di custodire al sicuro tutti i propri dati con uno spazio illimitato per foto e video, salvati in risoluzione originale; in più c’è anche la possibilità di creare album da condividere con la famiglia e di usufruire della comoda funzione di geo-mapping.