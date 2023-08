Riprendono i campionati di Serie A e Serie B con la stagione 2023/2024. Anche quest'anno è possibile guardare tutte le partite dei due campionati di calcio direttamente in streaming oppure sul satellite. Le opzioni per gli utenti sono diverse. Vediamo, quindi, come guardare le partite di Serie A e Serie B ad agosto 2023 .

Si torna in campo: i campionati di Serie A e Serie B riprendono con la partenza della stagione 2023/2024. La nuova stagione prende il via il 18 agosto, per la Serie B, e il 19 agosto, per la Serie A con tante partite in programma nel corso della seconda metà di agosto. Da settembre, inoltre, riprendono anche le Coppe europee.

Per questa stagione, c’è la possibilità di guardare tutte le partite di Serie A e di Serie B, sia in streaming che sul satellite. Le piattaforme a cui fare riferimento sono DAZN, che ripropone anche il canale Zona DAZN (su Sky e ora su Tivùsat), Sky e NOW.

Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte TV, accessibile tramite il link qui di sotto. Le opzioni disponibili sono diverse. Per guardare tutta la Serie B bastano 7,99 euro al mese mentre per tutta la Serie A bisogna puntare sulle offerte DAZN.

Come guardare Serie A e Serie B ad agosto 2023 in streaming e sul satellite

La stagione 2023/2024 ripropone lo stesso schema per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti TV. Le opzioni a disposizione degli utenti sono sempre DAZN, Sky e NOW con possibilità di accedere ai contenuti sia in streaming che via satellite.

Per un riepilogo completo delle soluzioni disponibili per guardare le partite di Serie A e Serie B è possibile dare un’occhiata alla tabella riepilogativa qui di sotto che include anche i costi oltre che le modalità di visione delle due manifestazioni.

CAMPIONATO DOVE VEDERE LE PARTITE COSTI Serie A DAZN trasmette tutte le partite in streaming e sul satellite (con Zona DAZN)

trasmette in streaming e sul satellite (con Zona DAZN) Sky trasmette 3 partite per turno con il pacchetto Sky Calcio

trasmette con il pacchetto Sky Calcio NOW trasmette 3 partite per turno in streaming con il Pass Sport DAZN parte da 30,99 €/mese oppure 299 €/anno (equivalenti a 24,91 €/mese)

Sky TV + Sky Calcio costa 14,90 €/mese

NOW Sport costa 7,99 €/mese per 6 mesi Serie B tutte le partite di Serie B sono disponibili su DAZN, Sky (con Sky Calcio) e NOW (con Pass Sport) DAZN parte da 30,99 €/mese oppure 299 €/anno (equivalenti a 24,91 €/mese)

Sky TV + Sky Calcio costa 14,90 €/mese

NOW Sport costa 7,99 €/mese per 6 mesi

DAZN

Per guardare tutte le partite di Serie A è, quindi, necessario attivare un abbonamento a DAZN. Le opzioni disponibili sono diverse. Per questa stagione, infatti, DAZN ha presentato due novità:

l’ abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione che consente un risparmio netto con una spesa inferiore ai 25 euro al mese

con pagamento in un’unica soluzione che consente un risparmio netto con una spesa inferiore ai 25 euro al mese la possibilità di accedere a Zona DAZN su Tivùsat e non solo su Sky

Per guardare le partite di Serie A e di Serie B su DAZN è necessario puntare su DAZN Standard oppure scegliere DAZN Plus che aggiunge la doppia visione in contemporanea, anche usando due diverse connessioni Internet.

DAZN Standard è disponibile in tre versioni:

abbonamento mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 30,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

C’è anche la possibilità di scegliere DAZN Plus. Anche in questo caso, ci sono tre versioni:

abbonamento mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata mensile: 45,99 euro al mese

abbonamento annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

Come anticipato in precedenza, DAZN è disponibile anche sul satellite, grazie al canale Zona DAZN. Questo canale non è considerato come un dispositivo per l’accesso in streaming a DAZN. Di conseguenza, attivando Zona DAZN e DAZN Standard è possibile guardare le partite sia via satellite che in streaming in contemporanea. Con Zona DAZN e DAZN Plus, quindi, gli accessi contemporanei alla piattaforma diventano 3.

Zona DAZN costa 7,5 euro al mese, oltre al costo dell’abbonamento a DAZN. È possibile scegliere di attivare il canale su Sky oppure su Tivùsat. In entrambi i casi, l’attivazione avviene dall’area clienti del sito DAZN. L’accesso al canale prevede una fatturazione mensile. Per accedere a Zona DAZN su Sky è necessario essere clienti Sky con un abbonamento attivo.

Per attivare uno degli abbonamenti a DAZN è possibile accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto.

Sky

Su Sky è possibile guardare 3 partite per turno di Serie A oltre a tutta la Serie B. C’è anche la possibilità di accedere a Zona DAZN, come descritto nel paragrafo precedente. Per guardare i due campionati bisogna puntare su Sky Calcio, pacchetto che permette di seguire anche gli altri campionati esteri (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga).

Attualmente, è possibile attivare Sky TV + Sky Calcio in un unico bundle con un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi e senza vincoli successivi. L’offerta include tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show e documentari) oltre a tutti i contenuti di Sky Calcio. C’è anche Sky Go e, quindi, la possibilità di guardare le partite in streaming su PC, smartphone e tablet.

Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

NOW

Su NOW, con il Pass Sport, è possibile accedere in streaming a tutti i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport di Sky. Di conseguenza, le 3 partite di Serie A oltre a tutta la Serie B (e la Champions League, i campionati esteri, la Formula 1 e molto altro ancora) sono disponibili sulla piattaforma di streaming.

In via promozionale, NOW mette a disposizione il Pass Sport al costo di 7,99 euro al mese per 6 mesi, senza vincoli alla fine del periodo promozionale. Si tratta di un’offerta davvero conveniente che prevede l’accesso immediato, dopo l’attivazione ai contenuti direttamente in streaming, anche su Smart TV, tramite le app di NOW.

Per accedere alla promozione è possibile seguire i link qui di sotto. C’è anche l’offerta completa con NOW Sport, Cinema e Entertainment al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, senza vincoli successivi.

Serie A e Serie B 2023/2024: il calendario della prima giornata

La prima giornata dei campionati di Serie A e Serie B 2023/2024 si svolgerà tra il 18 agosto e il 21 agosto. Ecco il calendario della Serie A con indicazioni su dove vedere le partite:

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Verona (DAZN)

Ore 18.30 Frosinone-Napoli (DAZN)

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina (DAZN)

Ore 20.45 Inter-Monza (DAZN, Sky e NOW)

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana (DAZN)

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta (DAZN)

Ore 20.45 Lecce-Lazio (DAZN, Sky e NOW)

Ore 20.45 Udinese-Juventus (DAZN)

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari (DAZN, Sky e NOW)

Ore 20.45 Bologna-Milan (DAZN)

Qui, invece, riportiamo il calendario della Serie B con la prima giornata che inizierà senza Lecco e Reggina, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato atteso il 29 agosto.

Venerdì 18 agosto

Ore 20:30: Bari-Palermo

Sabato 19 agosto

Ore 20:30: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro, Ternana-Sampdoria

Domenica 20 agosto

Ore 18:00: Sudtirol-Spezia

Ore 20:30: Cittadella-Reggiana, Parma-Feralpisalò, Venezia-Como

