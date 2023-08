Conti correnti o BTP : dove investire i propri risparmi? Una buona notizia è che i rendimenti dei titoli di Stato , come i BTP, sono in netto rialzo rispetto al passato. Sono un investimento sicuro, hanno un rendimento assicurato e sono una remunerativa alternativa per non lasciare grosse somme di denaro “posteggiate” sul conto corrente. Le ultime tendenze del risparmio di agost o 2023 su SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte per un conto corrente.

Non conviene tenere ferma sul conto corrente un’ingente quantità di denaro. L’inflazione elevata erode il potere d’acquisto del denaro “parcheggiato” sul conto bancario. Per chi ha della liquidità in eccesso e non ha urgenza e necessità di impiegarla nel breve periodo, il consiglio è di investirla, per esempio, nei titoli di Stato, come i Buoni del tesoro poliennali (BTP) che, in questo periodo, offrono rendimenti remunerativi e sono un investimento sicuro.

Conti correnti o BTP: come investono gli italiani ad Agosto 2023

I piccoli risparmiatori italiani sono tradizionalmente attratti dagli investimenti sicuri, come i titoli di Stato, i quali sono visti come più solidi rispetto ad altre forme di rendimento garantito. Una buona strategia per far fruttare i propri soldi è di bloccare i propri risparmi per un periodo non troppo lungo, beneficiando di un tasso di interesse annuo redditizio.

Come nei mesi scorsi, anche ad agosto 2023, i BTP (Buoni del tesoro poliennali) stanno conoscendo un periodo di grande slancio. Ricordiamo che i BTP sono un’obbligazione a medio-lungo termine, emessa dal Dipartimento del Tesoro italiano (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con cedola fissa posticipata pagata semestralmente. I BTP possono essere emessi con scadenze da un minimo di 3 anni a un massimo di 50 anni, tramite un procedimento chiamato asta marginale che si svolge di regola due volte al mese.

Bankitalia ha reso noto che, a fine giugno 2023, erano stati collocati in asta BTP a medio e lungo termine, per 7,5 miliardi. Per i Btp a 5 anni (3 miliardi assegnati) il rendimento aumenta di 2 punti base con il lordo al 3,81%. Per i buoni a 10 anni (3,250 miliardi assegnati) il rendimento cala di 20 punti base con un lordo al 4,13%. Per i Btp a 30 anni (1,250 miliardi) il rendimento lordo si attesta al 4,18%.

Gli operatori del settore ritengono che i BTP piacciano agli italiani per la loro sicurezza, un elemento che fa di questi strumenti d’investimento uno dei suoi principali punti di forza, considerato che il rischio default è piuttosto remoto.

Non a caso, la Banca d’Italia evidenzia che i BTP sono vantaggiosi perché sono “titoli obbligazionari particolarmente adatti per investimenti di medio, lungo o lunghissimo periodo che garantiscono cedole periodiche fisse e quindi incassi regolari e predeterminati”. Inoltre, “i BTP presentano un profilo di rischio medio/basso, essendo emessi da uno Stato sovrano”.

Detto della loro sicurezza, rimane da capire se i BTP siano sempre un investimento profittevole. I loro vantaggi dipendono da una serie di fattori che il risparmiatore deve tenere presenti:

l’orizzonte temporale dell’investimento (la sua durata);

le previsioni in materia di inflazione;

la situazione generale del mercato obbligazionario.

Conti correnti: le migliori soluzioni di Agosto 2023

CONTI CORRENTI ONLINE: I VANTAGGI 1 L’apertura avviene tramite Internet. Il tempo necessario per aprire un conto corrente in media non supera i 10 minuti 2 Documenti richiesti: carta d’identità, o patente di guida, oppure passaporto, o in alcuni SPID 3 Requisiti tecnici: webcam o una fotocamera, cellulare con numero italiano, indirizzo e-mail 4 Sicurezza garantita grazie a password da inserire, codice d’accesso che arriva sul cellulare registrato. In alcuni casi, possibilità di riconoscimento biometrico: voce, impronta digitale e volto 5 Il vantaggio delle zero spese: canoni gratuiti (quasi tutti il primo anno o con età inferiore a 30 anni) per il mantenimento del conto e della carta di debito, possibilità comunque di azzerarlo il secondo anno grazie a promozioni che variano da banca a banca 6 Commissioni gratuite sulle principali operazioni. Per esempio: la domiciliazione delle bollette, o i bonifici ordinari, oppure accredito di stipendio o pensione

Anche ad agosto 2023 i risparmiatori italiani continuano a ricercare conti correnti che taglino i costi fissi di gestione e le commissioni applicate sulle principali operazioni bancarie. Per chi sia a caccia della convenienza, i conti correnti online risultano essere appetibili in quanto sono più economici rispetto ai conti tradizionali.

Infatti i conti correnti 100% digitali sono più vantaggiosi dato che sono per la maggior parte a zero spese:

il canone annuo è molto spesso gratuito per sempre o quantomeno per i primi 12 mesi;

è molto spesso gratuito per sempre o quantomeno per i primi 12 mesi; il canone annuo, anche quando è previsto, è comunque, di solito, molto basso.

Per i nuovi clienti, inoltre, le banche offrono una serie di promozioni, omaggi e sconti. Le offerte dei conti correnti online (con i servizi di home banking e mobile banking) generalmente includono:

carta di debito gratuita;

gratuita; bonifico in area SEPA senza commissioni;

prelievo di contante da ATM gratuito dalla propria banca e gratuito se pari o superiore a 100 euro anche da altro istituto;

da ATM gratuito dalla propria banca e gratuito se pari o superiore a 100 euro anche da altro istituto; accredito gratuito di stipendio o pensione;

carta prepagata e carta di credito con canone annuo e i costi di emissione molto economici.

Infine, offrono anche un rendimento sui propri risparmi, grazie al fatto che spesso hanno conti deposito abbinati al conto corrente stesso per investimenti sicuri e con un rendimento garantito vincolando una somma di denaro da un minimo di 6 mesi a un periodo massimo di 60 mesi.

