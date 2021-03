Disney+ e Star: serie TV, film e contenuti disponibili

Da Febbraio Disney Plus include Star, un nuovo catalogo che ha moltiplicato i film, le serie e i contenuti inclusi nell'abbonamento della streaming tv. In questi giorni è stata anche lanciata una nuova serie Marvel Studios in esclusiva su Disney, dopo Wanda Vision è la volta di The Falcon and The Winter Soldier. In questa guida vedremo quali sono i costi e i servizi offerti da Star e come creare un account.

Ad un anno dal lancio di Disney Plus in Italia arriva anche Star. Questo canale della streaming tv si aggiunge ad un parterre di produzioni e contenuti tra i più ricchi del panorama pay tv online del momento.

Con l’abbonamento alla piattaforma americana si ha accesso ai cataloghi di Pixar, Lucasfilm, Marvel, Disney, National Geographic e Star. Star è la casa dei titoli firmati Disney Television Studios, 20th Century Studios, FX, 20th Television, ABC, Searchlight Pictures e molto di +. E con più produzioni locali create in esclusiva per Disney+, lo spettacolo diventa ancora più grande. Con la new entry aumenterà il prezzo dell’abbonamento per i nuovi clienti, il canone mensile sarà di 8,99 euro anziché di 6,99 euro.

Per chi possiede già un abbonamento mensile o annuale attivo al 22 febbraio 2021, il prezzo non aumenterà fino alla prima scadenza di rinnovo successiva al 22 agosto. Per chi sottoscrive ora un nuovo abbonamento il costo dell’abbonamento sarà di 8.99 euro al mese, si potrà però risparmiare scegliendo la formula di sottoscrizione annuale.

Se decidete di acquistare 12 mesi di servizio Disney Plus pagherete 89.90 in un anno. Con questa formula di pagamento si può risparmiare il 15% del costo rispetto al prezzo dell’abbonamento mensile per 12 mesi, avrete quindi ben 60 giorni di visione gratuita dei contenuti della piattaforma.

L’amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo, in occasione del lancio di Star ha annunciato novità interessanti: “Ogni mese arriveranno su Disney+ nuovi titoli dagli studi creativi Disney, inclusi Disney Television Studios, 20th Television e ABC Signature, FX Productions, 20th Century Studios e Searchlight Pictures, oltre ai contenuti di ESPN, National Geographic e alla programmazione locale”.

Cosa vi offre l’abbonamento a Disney Plus

Con l’offerta studiata dalla streaming tv potrete avere il vostro abbonamento attivo su 10 dispositivi anche se sarà poi possibile guardare i contenuti solo su 4 schermi nello stesso momento. La piattaforma vi consente di visionare 4 titoli diversi sui 4 device connessi in contemporanea.

Si può scarica l’app su dispositivi Android e iOS, sono compatibili le chiavette tv Amazon Fire TV o la Chromecast, e anche i pc con sistemi Windows e Mac. Si potrà inoltre scaricare il vostro Disney Plus su Xbox e PlayStation. La piattaforma supporta contenuti in 4K e con audio Dolby Atmos sui dispositivi compatibili.

Per ogni profilo creato si possono creare delle impostazioni personalizzate, una lista di preferiti e man mano che selezionerete contenuti avrete una home strutturata sui vostri interessi. Con il parental control potrete indicare per ogni account un livello di protezione adatto a chi lo utilizza. In questo modo i genitori potranno guardare Deadpool o film vietati ai minori di 18 anni e i bambini avranno a disposizione una piattaforma con contenuti adeguati alla loro età. Per accedere a tutto l’incredibile catalogo STAR imposta la classificazione del tuo profilo su 18+.

Non ci sono pubblicità su questa streaming tv, il catalogo proposto è a vostra disposizione in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo vogliate. Ci sono anche dei contenuti VIP a pagamento, questa opzione è stata introdotta per permettere ai clienti di vedere in anteprima i film di nuova uscita: Mulan o Raya e l’Ultimo Drago.

Il costo di questo servizi in esclusiva è di 21,99 euro in Italia, in Svizzera il prezzo per un singolo evento in anteprima è di 29 franchi. Per poter effettuare l’Accesso VIP dovrete entrare nel vostro profilo Disney Plus, selezionare il film che si desidera vedere e cliccare si Acquista. Sarà poi richiesto di associare o confermare il metodo di pagamento, oppure si potrà procedere con un’app di pagamento. A questo punto non vi resterà che preparare i pop corn e sedervi sul divano per avviare la riproduzione della nuova uscita Pixar, Disney o Marvel.

Per attivare il servizio Star Disney Plus potrete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento vi permetterà di avere tutte le informazioni sulla nuova piattaforma e di verificarne la convenienza mettendole a paragone con le altre offerte di streaming tv. Il servizio è gratuito e senza impegno all’acquisto, per provarlo potete cliccare sul bottone qui in basso.

Catalogo Disney, cosa guardare

Da bambini siamo stati tutti affascinati dalle storie Disney, le favole di Cenerentola, della Sirenetta o della Carica dei 101. La lista dei cartoni animati campioni di incassi prodotti da Disney è chilometrica, solo per citare il più recente e famoso successo della casa cinematografica americana possiamo nominare Frozen.

Le pellicole di Walt Disney Animation Studios sono state suddivise per gli anni di uscita dei classici. Si parte dai primissimi corti con Topolino e dai film animati degli anni 30/40 (Dumbo e Pinocchio, per esempio), passando per le produzioni anni 50/70 (La spada nella Roccia, gli Aristogatti e Robin Hood). Tra i cartoon anni 80/90 si trovano il Re Leone, Aladin, Hercules e molti altri. Ci sono poi le ultime due categorie che includono le produzioni dal 2000 in poi, con Big Hero, Lilo e Stich, Le follie dell’imperatore e i più recenti Zootropolis, Rapunzel & co.

Sul canale Disney della piattaforma di trovano anche i film per le famiglie, anche qui ci sono molte pellicole che hanno fatto la storia e i nuovi riadattamenti. Ad esempio potete guardare Mary Poppins con Jules Andrews e il Ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt.

C’è una giovanissima Jodie Foster che recita in Una ragazza, un maggiordomo e una lady, un film che fa parte di una collezione di pellicole per tutti. Tra i titoli più recenti ci sono:Cronache di Narnia, tutti i film di Jack Sparrow, dei Pirati dei Caraibi e la saga di High School Musical.

Ecco il nuovo Brand Star

La nuova sezione della piattaforma di streaming è Star, questo canale andrà ad implementare un catalogo – che come stiamo vedendo offre prodotti per tutte le età e per tutti i gusti.

Con l’introduzione dei contenuti Star i clienti hanno la possibilità di scegliere tra 249 film, 42 nuove serie tv e 5 film Star Original. E in un anno è previsto che questo canale arrivo a 6000 episodi seriali e a 400 film.

Nell’elenco dei prodotti già disponibili sono da segnalare diversi titoli. Iniziamo dalle serie tv, un prodotto ancora poco presente su Disney Plus, se non per i nuovi esperimenti sul canale Marvel o gli episodi dei doc National Geographic. Ecco quali sono le serie che vi raccomandiamo di non perdere:

X Files – anche se le indagini sulle presenza aliene risalgono al 1993 sono una delle pietre miliare per gli appassionati di questo genere di serial

Prison Break – altro classicone che gli amanti apprezzano rivedere spesso

Modern Family – una della commedy più riuscite di sempre che racconta di famiglie allargate e nuovi equilibri delle moderne relazioni

Ci sono poi Grey’s Anatomy, il medical drama che ormai è un appuntamento fisso dal 2005, anche se ultimamente ha perso la sua verve ironica e sta scivolando verso il melenso. Non mancano le serie thriller e adrenaliniche, come Bones, Homeland o Scandal.

Per quanto riguarda i film la lista potrebbe essere lunghissima, tra quelli che ci sono saltati all’occhio scrivendo questa guida ci sono:

Marvel, ecco quali film e serie sono su Disney Plus

Con un account su questa piattaforma tv potrete rivedere tutti gli episodi della saga degli Avengers e i film su ognuno dei personaggi che per un decennio hanno animato le sale cinematografiche salvando il mondo da invasori alieni e divinità malefiche.

Ci sono anche i due film sui Guardiani della Galassia, oltre a tutti gli Iron Man ai film su Captain America e a Black Panters. In questa sezione della piattaforma si trovano anche le nuove serie originali prodotte da Disney Marvel e da Lucasfilm. La prima serie lanciata è stata The Mandalorian, la storia è ambientata tra due linee temporali del racconto.

Tra i nuovi contenuti creati per gli abbonati sono già molto popolari Wanda Vision e il nuovissimo The Falcon and The Winter Soldier. Due produzioni originali che hanno come protagonisti i personaggi delle serie Marvel e che raccontano le loro vicende post Tanos.

Nella serie su Wanda e Visione, la Maximoff appare in versione perfetta casalinga in una casa anni 50 e assistiamo alla sua vita da sit com. Ma qualcosa non torna, Visione è ancora vivo e sembrano entrambi dei personaggi da rotocalco? Cosa starà accadendo?

The Falcon and The Winter Soldier invece mostra Sam Wilson che affronta il suo ritorno dopo lo “schiocco” e dopo essere svanito per 5 anni. Captain America gli ha lasciato in eredità il suo scudo e il suo ruolo e Sam dovrà decidere cosa fare. Nello stesso tempo Bucky Barnes, il Soldato d’inverno, è stato sprogrammato e tenta di riappropriarsi della sua vita, ma è difficile perdonare l’Idra e se stesso per quello che è successo nei suoi 100 anni di vita.

Star Wars e i biopic National Geographic

Che siate fan della saga di Star Wars o che abbiate da sempre la curiosità di scoprire il mondo di Luke Skywalker, dell’Alleanza ribelle e dei malvagi Sith protetti dall’oscuro Dart Fener, su Disney Plus troverete tutti gli episodi di Guerre stellari. Da non confondere con Star Trek.

Infine tutti i documentari e i film biografici di National Geographic sono presenti nel catalogo Disney. Così come potrete guardare in streaming più di 500 episodi dei Simpson, con le sue 30 stagioni, e pellicole come Avatar, grazie all’accordo con 20th Century, FX e 20th Studios.

L’animazione Pixar per voi

La piattaforma carica anche una serie di nuovi prodotti creati ad hoc per i clienti che si abbonano. Una produzione Disney e Pixar (di questo canale parleremo a breve) è Soul, un film di animazione che è stato accolto in modo molto positivo da critica e pubblico.

La storia Joe Gardner, insegnante di musica che sogna di fare il musicista jazz, pone una questione molto importante: cos’è che ci rende noi stessi? Questa pellicola segue la nuova scia dei film Pixar, come Inside out. E in questa sezione si trova anche Float, una produzione 2020, che tratta il tema dell’autismo.

I contenuti Disney Pixar sono immediatamente riconoscibili per la grafica e per le caratterizzazioni dei personaggi. Le linee sono più moderne e spigolose dei prodotti Walt Disney e le trame dei soggetti sono più complesse e astratte. Nel catalogo non troverete uno specifico meni di questi film ma tra i titoli che vale la pena recuperare (per chi non li abbia già visti) o guardare per la 100esima volta (per i fan) ci sono: la saga dei giocattoli Toy Story (uno tra i titoli di animazione più premiati agli Oscar), Alla ricerca di Nemo, Cars, Ratatouille, Gli incredibili, Wall-E.