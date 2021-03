PosteMobile rilancia Creami WOW Weekend 30 GB a meno di 5 euro al mese

In occasione dell'ultimo week end di marzo, PosteMobile ripropone la sua ottima offerta Creami WOW Weekend 30 GB a meno di 5 euro al mese. Si tratta di una tariffa davvero conveniente che consente di attivare un pacchetto completo di minuti, SMS e GB ad un prezzo davvero contenuto. L'offerta di PosteMobile è disponibile fino al prossimo 28 di marzo, esclusivamente via web, e può essere attivata da tutti, con o senza portabilità del numero. Ecco come attivare Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile.

Per dare un taglio alla spesa per lo smartphone senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e GB, una delle opzioni più vantaggiosa da sfruttare è Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, l’operatore virtuale con il maggior numero di clienti attivi in Italia. La tariffa di PosteMobile è disponibile fino al prossimo 28 marzo tramite attivazione online ed ha un costo di meno di 5 euro al mese. L’offerta può essere richiesta da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare.

Ecco tutti i dettagli:

Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile: cosa offre e come attivarla

La nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

fino a 300 Mbps ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 2,73 GB al mese senza costi aggiuntivi

La nuova tariffa speciale di PosteMobile presenta un costo di appena 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo è per sempre e non sono presenti altri costi extra o vincoli di permanenza. Per completare l’attivazione è previsto un costo iniziale di 20 euro con 10 euro di credito già incluso sulla SIM. La tariffa è disponibile esclusivamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in pochi giorni lavorativi.

Creami WOW Weekend 30 GB è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione. Gli utenti possono scegliere tra l’opzione ACQUISTA ONLINE, per gestire in autonomia l’attivazione, oppure ACQUISTA CON OPERATORE, per completare l’attivazione tramite procedura telefonica con il supporto di un consulente PosteMobile.

La SIM sarà spedita all’indirizzo di casa fornito dall’utente e potrà essere attivata in pochi istanti sfruttando l’app SIM & Go di PosteMobile, disponibile per Android ed iOS. Per completare l’attivazione online della SIM è necessario fornire:

i dati anagrafici, il codice fiscale ed un documento di identità dell’intestatario della SIM

(solo in caso di portabilità) il numero di cellulare e il codice seriale ICCID (ecco come recuperare il codice seriale della SIM )

) l’indirizzo di spedizione dove l’operatore invierà la SIM

Le migliori offerte tra i 5 ed i 10 euro al mese

La tariffa di PosteMobile è, senza dubbio, la migliore offerta a meno di 5 euro al mese. Nella fascia di prezzo che va da 5 a 10 euro, però, ci sono diverse alternative di sicuro interesse. Volendo spendere qualche euro in più al mese, infatti, è possibile arricchire il bundle dati e soddisfare le proprie esigenze di connettività. Per un quadro completo sulle offerte disponibili consigliamo di dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it.

Qui di seguito riepiloghiamo brevemente le migliori tariffe da attivare tra i 5 ed i 10 euro al mese:

Offerta Minuti, SMS e GB Costi Chi può attivarla spusu 50 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G 5,98 euro al mese con 10 euro di attivazione Attivabile da tutti ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G sino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione Attivabile da clienti Iliad e di operatori virtuali Very 6,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 6,99 euro al mese con 5 euro di attivazione (7,99 euro al mese se attivata con un nuovo numero) Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali Fastweb NeXXt Mobile di Fastweb Minuti illimitati, 100 SMS e70 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da tutti Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G 7,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti spusu 100 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB in 4G 9,99 euro al mese con 10 euro di attivazione Attivabile da tutti Flash 100 5G di Iliad Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese con 9,99 euro di attivazione Attivabile da tutti Kena 9,99 di Kena Mobile Minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G sino a 30 Mbps 9,99 euro al mese con attivazione gratuita Attivabile da clienti Iliad o di operatori virtuali