La Lega Serie A ha accettato un’offerta da 900 milioni di euro a stagione, per un totale di 4,5 miliardi di euro, per assegnare nuovamente i diritti TV per trasmettere le partite di campionato a DAZN e Sky per il quinquennio 2024-2029. L’assemblea ha deciso per il sì con 17 voti a favore, 2 contrari (Salernitana e Cagliari) e il Napoli che ha deciso di astenersi.

“È una sconfitta del calcio italiano, con questa offerta il calcio morirà“, ha dichiarato il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che spingeva per la nascita di un canale ufficiale della Serie A. Di tutt’altro avviso invece Urbano Cairo, proprietario del Torino: “Con DAZN e Sky ci sono buone prospettive, ora dobbiamo combattere la pirateria per migliorare il numero di abbonamenti“.

Diritti TV Serie A Sky e DAZN: cosa cambia per i prossimi 5 anni

La distribuzione dei diritti TV per la Serie A 2024/2029 I dettagli In cosa consiste l’offerta dei broadcaster? 900 milioni di euro a stagione fino al 2029, pari a 4,5 miliardi di euro in totale, più un possibile altro 1 miliardo dal revenue sharing DAZN 10 partite su 10 per giornata di Serie A in esclusiva e 5 partite in chiaro Sky 3 partite su 10 per giornata di Serie A in co-esclusiva

DAZN anche l’anno prossimo come avviene oggi trasmetterà 10 partite su 10 per giornata in esclusiva e dal primo luglio sull’app potrete vedere la diretta video della Radio TV della Serie A, attualmente disponibile sul digitale terrestre. La novità più importante però è che DAZN, come confermato a Il Sole 24 Ore l’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo, trasmetterà anche 5 partite in chiaro, ancora da decidere.

Per quanto riguarda i diritti TV Serie A Sky, invece, la pay TV trasmetterà ancora 3 partite su 10 per giornata in co-esclusiva e tutti gli highlights ma con una differenza rispetto ad oggi. Attualmente su Sky potete vedere gli incontri del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45. Dall’anno prossimo invece potrà scegliere di trasmettere partite più interessanti ogni 3-4 turni e la domenica trasmetterà la partita delle 18. Sky inoltre mantiene i diritti esclusivi per bar, hotel e altri locali pubblici.

Infine, in questi giorni è prevista una nuova assemblea per assegnare i diritti TV per la Coppa Italia per il triennio 2024/2027 con Mediaset e Rai in prima fila.

Le offerte di Sky per lo sport Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Calcio 3 partite di Serie A per giornata, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Sky TV + Sky Sport Champions League, Europe League, motori, tennis, basket e altri sport 30,90 €/mese per 18 mesi

Su Sky potete quindi seguire 3 partite di Serie A per giornata fino al 2029. Gli abbonamenti dedicati allo sport attualmente disponibili sono:

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV con tutti i migliori programmi come Masterchef, serie TV italiane e internazionali, documentari, news e le produzioni Sky Original

3 partite per giornata di Serie A

tutta la Serie BTK, compresi playout e playoff

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025

le migliori partite di Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, senza vincoli di rinnovo. Alla fine del periodo promozionale si può rinnova l’offerta allo stesso prezzo.

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Sky Go

Nintendo Switch in regalo (299 euro)

L’offerta costa 30,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese, senza vincoli di rinnovo. Alla fine del periodo promozionale si può rinnova l’offerta allo stesso prezzo.

Per entrambi gli abbonamenti il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet. Se siete interessati anche a cinema e serie TV oltre allo sport potete attivare:

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Il prezzo è 9 euro per vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola. Alla scadenza potete attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più vi piacciono in base alle offerte in corso.

L’offerta di NOW TV

L’offerta di NOW TV per lo sport Cosa vedere Costo mensile NOW Sport 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 €/mese per 12 mesi oppure 14,99 €/mese senza vincoli NOW Sport con opzione Premium (visione in contemporanea su 2 dispositivi) 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 15,99 €/mese per 12 mesi oppure 19,99 €/mese senza vincoli

Con NOW TV potete vedere tutti i contenuti dei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport senza doversi abbonare alla pay TV:

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Il prezzo è 9,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Altrimenti si può attivare l’abbonamento senza vincoli a 14,99 euro al mese. Il Pass Sport è disponibile anche con opzione Premium inclusa (visione in contemporanea su 2 dispositivi, audio Dolby Digital 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità) al costo di 19,99 euro al mese senza vincoli o 15,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi.

Le offerte di DAZN

Le offerte di DAZN Cosa vedere Costo mensile DAZN Standard tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus tutta la Serie A (10 partite per giornata), Europa League e i migliori incontri di Conference League a partire da 45,99 €/mese

L’offerta più completa per chi vuole di guardare la Serie A è però quella di DAZN. Gli amanti del calcio possono scegliere tra due forme di abbonamento:

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è di 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate andrete a spendere 24,91 euro al mese per un risparmio di 192,88 euro. In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Se lo attivate andrete a spendere 37,41 euro al mese per un risparmio di 222,88 euro. In alternativa si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Su DAZN potete vedere anche altri contenuti come:

tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata)

Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

tutta la Serie BTK

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

il calcio femminile con la Serie A eBay e UEFA Women’s Champions League

una selezione di partite di NFL

basket italiano ed europeo (Serie A UnipolSai, tutta l’Eurolega, Eurocup e la Basket Champions League)

boxe, UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Eurosport 1 e 2 HD con tennis, ciclismo e sport invernali

Serie A Elite di rugby

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

DAZN è compatibile con una serie di dispositivi tra cui smart TV, Amazon Fire Stick, Apple TV, console per videogiochi, smartphone e tablet (iOS e Android) e Amazon Fire tablet. Potete poi attivare l’offerta ZONA DAZN al costo di 7,50 euro al mese per vedere le partite tramite il decoder di Sky (10 incontri su 10 per giornata) o Tivùsat (7 incontri su 10 per giornata).

