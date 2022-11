Decreto aiuti e bonus bollette 150 euro: come ottenerlo a Novembre 2022

Gli aiuti del Governo per sostenere le famiglie alle prese con il caro bolletta . Tutto quello che c’è da sapere sulle agevolazioni statali a Novembre 2022 per affrontare le spese di luce e gas.

Secondo quanto anticipato dagli organi di stampa, il governo Meloni starebbe lavorando a un quarto intervento di aiuti per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette. Misure il cui finanziamento potrebbe essere già oggetto di discussione nel prossimo consiglio dei ministri in programma venerdì.

In attesa di conoscere la rotta che sarà indicata dal nuovo esecutivo sul fronte aiuti, ecco una panoramica delle agevolazioni su cui le famiglie possono contare fino al 31 dicembre 2022 grazie ai decreti Aiuti che si sono susseguiti in questo anno flagellato dal caro energia.

La mappa aggiornata degli aiuti statali a novembre 2022 è stata messa a punto dagli esperti di SOStariffe.it. L’obiettivo è aiutare i consumatori a capire quali siano i requisiti per accedere a sconti e bonus e quali passi compiere per ottenerli.

Bonus 150 euro: che cosa è, chi ne beneficia e come riceverlo

BONUS 150 EURO: DOMANDE & RISPOSTE Che cosa è? È la principale novità introdotta dal decreto Aiuti Ter, l’ultimo pacchetto di misure contro il caro bolletta varato dal governo Draghi Cosa prevede? Si tratta di una indennità una tantum per il mese di novembre 2022 Quali sono requisiti di accesso? Per beneficiare di questo contributo sociale è necessario avere redditi fino ai 20 mila euro lordi annui Chi sono i destinatari? lavoratori dipendenti e autonomi; titolari di rapporto di lavoro co.co.co; lavoratori stagionali e dello spettacolo; dottorandi e assegnisti; percettori pensione e reddito di cittadinanza; collaboratori sportivi; disoccupati

Tra le principali novità introdotte dal decreto Aiuti Ter (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 Settembre), c’è il bonus 150 euro. Si tratta di un’indennità una tantum che aiuterà pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi, co.co.co, stagionali, assegnisti, dottorandi e partite Iva con redditi fino ai 20 mila euro lordi annui (una platea di 22 milioni di persone) a sostenere i costi del caro bolletta.

I lavoratori dipendenti che a novembre 2022 hanno una retribuzione imponibile fino a 1.538 euro riceveranno l’indennità direttamente in busta paga, così come pensionati se la vedranno accreditata direttamente dall’Inps. Anche i lavoratori autonomi (con o senza partita Iva), per beneficiarne, dovranno dimostrare redditi inferiori a 20 mila euro annui. Per loro, l’erogazione avverrà a fronte della presentazione della domanda online (sul sito dell’Inps) entro il 30 Novembre.

I percettori di reddito di cittadinanza riceveranno il bonus anti-inflazione d’ufficio, purché in famiglia non ci siano già beneficiari di altre indennità. Infine, l’Inps erogherà il contributo anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate.

Decreto Aiuti: le altre agevolazioni in vigore a Novembre 2022

LE MISURE INTRODOTTE IN COSA CONSISTONO SCADENZA Potenziamento del Bonus Luce e Gas per disagio economico e fisico Al bonus ordinario se ne aggiunge uno integrativo per aumentare lo sconto in bolletta 31 Dicembre 2022 Innalzamento del tetto ISEE per il riconoscimento del Bonus Luce e Gas Si alza il limite (da 8.265 euro a 12mila euro) per l’accesso all’agevolazione 31 Dicembre 2022 Taglio dell’Iva al 5% sulle bollette del gas L’Iva resta ridotta sino a fine anno per alleggerire le bollette del gas 31 Dicembre 2022 Azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas Prosegue anche a novembre l’azzeramento di una delle voci delle bollette 31 Dicembre 2022 Blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori I fornitori non possono esercitare la clausola contrattuale che consente di cambiare il prezzo di luce e gas in via unilaterale 30 Aprile 2023

Oltre al bonus una tantum di 150 euro, anche a novembre 2022, i clienti domestici potranno contare sulle seguenti agevolazioni statali già varate nei mesi precedenti:

riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas;

al 5% sulle bollette del gas; azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas;

degli oneri di sistema per luce e gas; potenziamento del Bonus luce e gas : al bonus ordinario si aggiunge un bonus straordinario (“compensazione integrativa”);

: al bonus ordinario si aggiunge un bonus straordinario (“compensazione integrativa”); innalzamento del tetto ISEE per l’accesso al Bonus luce e gas per disagio economico: si passa da 8.265 euro a 12 mila euro;

per l’accesso al Bonus luce e gas per disagio economico: si passa da 8.265 euro a 12 mila euro; blocco delle modifiche unilaterali dei contratti da parte dei fornitori (fino al 30 Aprile 2023).

Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, queste misure straordinarie varate dall’esecutivo guidato da Mario Draghi potrebbero essere confermate e prorogate dal governo Meloni. Di conseguenza, potrebbero essere all’orizzonte un nuovo azzeramento degli oneri di sistema per luce e gas e un nuovo taglio dell’IVA al 5% per il gas. Al vaglio anche, al netto dei fondi disponibili, il rilancio del Bonus Luce e Gas.

Come alleggerire le bollette di luce e gas a Novembre 2022

Per quanto la crisi energetica continui a essere una questione rovente, rendere meno aspre le bollette è possibile. Come? La prima mossa verso la meta del risparmio è scegliere le offerte luce e gas del Mercato Libero, che sono accomunate da un prezzo della componente materia prima (energia elettrica e gas naturale) più basso rispetto a quello stabilito dal regime di Maggior Tutela.

La seconda mossa è quella di consultare periodicamente le promozioni e metterle a confronto utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Grazie a questo strumento digitale, i titolari di utenze domestiche possono avere un quadro completo delle soluzioni luce e gas proposte dal Mercato libero e valutarle sulla base del proprio consumo annuale.

La comparazione funziona in modo molto semplice e intuitivo. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare subito le tariffe che attraggono il risparmio. La tariffa più vantaggiosa potrà essere attivata direttamente online, in modo gratuito, sul sito del fornitore scelto.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l'App di SOStariffe.it per iOS e Android)

SOStariffe.it mette anche a disposizione un servizio di consulenza gratuito