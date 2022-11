Miglior conto deposito Novembre 2022: le offerte con i rendimenti più alti

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

In tempi di crisi economica e di instabilità internazionale, immancabilmente si assiste al ritorno di forme di investimento sicure e al riparo dalle turbolenze delle Borse. Anche in questo periodo il conto deposito è tornato in auge. Anche perché le banche hanno ripreso a offrire rendimenti più elevati rispetto al passato. Persino superiori al 3% con vincoli di 48-60 mesi, dato che più è lungo il vincolo più alto è il tasso di interesse erogato.

Tuttavia, è anche vero che è possibile sottoscrivere un conto deposito senza vincolo (detto anche deposito libero), ma in questo caso il rendimento è più basso rispetto alla soluzione non svincolabile. Ricordiamo che, comunque, il risparmiatore può svincolare il proprio denaro depositato in qualsiasi momento. Anche se quest’operazione può essere effettuata pagando una penale alla banca o rinunciando agli interessi maturati fino a quel momento.

Per aprire un conto deposito è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

avere più di 18 anni;

avere la residenza in Italia;

essere titolare di un conto corrente da cui prelevare e versare il denaro.

Per conoscere quali siano le migliori proposte di novembre 2022 presenti sul mercato bancario

Conto deposito: le migliori alternative di Novembre 2022

BANCA E CONTO DEPOSITO VINCOLO MASSIMO RENDIMENTO LORDO 1 Conto Key (non svincolabile) di Banca Progetto 60 mesi 3,75% 2 Conto Key (svincolabile) di Banca Progetto 60 mesi 3,25% 3 Cherry Bank – Cherry Vincolato 60 mesi 3,20% 4 Banca AideXa – X Risparmio 36 mesi 3% 5 Banca Ifis – Rendimax Vincolo Posticipato 60 mesi 3% 6 Banca Ifis – Rendimax Vincolo Anticipato 60 mesi 2,60%

Con il comparatore di SOStariffe.it è stato possibile selezionare le migliori alternative attualmente disponibili sul mercato bancario per investire i propri risparmi in un conto deposito con o senza vincolo. In sintesi, le offerte più vantaggiose.

Conto Key di Banca Progetto

Banca Progetto con Conto Key offre ai risparmiatori un conto corrente gratuito con l’opportunità di investire la propria liquidità con linee di deposito svincolabili o non svincolabili. Conto Key permette di selezionare la lunghezza del vincolo da un minimo di 6 a un periodo massimo di 60 mesi. Si tratta di vincoli dalla durate differente che ganratiscono tassi di rendimento differenti: dal più basso 1,50% al più alto 3,75%. Conto Key è un prodotto esclusivo rivolto a tutti i clienti già in possesso di Conto Progetto.

Conto Key, che è attivabile da chi è già titolare di Conto Progetto, include anche le seguenti operazioni e servizi:

addebito ricorrente SDD;

bonifici ordinari SEPA;

bonifici istantanei;

di debito internazionale gratuita.

Per quanto concerne i rendimenti offerti da Banca Progetto per le linee svincolabili, essi sono i seguenti:

6 mesi tasso di interesse 1,50% ;

; 12 mesi tasso di interesse 2% ;

; 18 mesi tasso di interesse 2% ;

; 24 mesi tasso di interesse 2,25 %;

%; 36 mesi tasso di interesse 2,75 %;

%; 48 mesi tasso di interesse 3% ;

; 60 mesi tasso di interesse 3,25%.

Per le linee non svincolabili, i tassi di interesse proposti sono:

6 mesi tasso di interesse 2% ;

; 12 mesi tasso di interesse 2,25% ;

; 18 mesi tasso di interesse 2,50% ;

; 24 mesi tasso di interesse 2,75 %;

%; 36 mesi tasso di interesse 3,25 %;

%; 48 mesi tasso di interesse 3,50 %;

%; 60 mesi tasso di interesse 3,75%.

Per sapere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Progetto, segui il link:

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Un tasso di rendimento lordo del 3,20%, con un interesse netto del 2,37%. Ma per beneficiarne è necessario sottoscrivere un vincolo della durata di 60 mesi. Il conto deposito Cherry Vincolato proposto da Cherry Bank è uno dei più redditizi sul mercato a novembre 2022. È un investimento a zero spese, dato che il canone annuale di giacenza è gratuito. Così come non è prevista alcuna spesa di attivazione e di estinzione. Per l’apertura di questo deposito vincolato la banca prevede un importo minimo di 3.000 euro e una somma massima di 3 milioni di euro. L’offerta è riservata solo a chi è titolate di un conto corrente online Cherry Bank.

Le soluzioni di deposito vincolato di Cherry Bank sono le seguenti:

6 mesi di vincolo, 1% di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (0,74% tasso di interesse netto); 12 mesi di vincolo, 1,50% di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (1,11% tasso di interesse netto); 18 mesi di vincolo, 1,75% di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (1,30% tasso di interesse netto); 24 mesi di vincolo, 2% di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (1,48% tasso di interesse netto); 36 mesi di vincolo, 2,50% di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (1,85% tasso di interesse netto); 48 mesi di vincolo, 2,75% di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto);

di interesse lordo (2,04% tasso di interesse netto); 60 mesi di vincolo, 3,20% di interesse lordo (2,37% tasso di interesse netto).

Cherry Bank propone anche il conto deposito “Cherry Box” con linea libera. Questa soluzione offre la possibilità di un deposito senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi a scelta, sempre con un tasso di interesse lordo dello 0,40% e netto dello 0,30% indipendente dalla durata del deposito. Non essendo sottoposta ad alcun vincolo, la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto.

Per avere più dettagli dell’offerta di Cherry Bank, clicca il link:

X Risparmio di Banca AideXa

Con un rendimento lordo del 3% risulta redditizio anche X Risparmio l’offerta di Banca AideXa. Si tratta di un conto deposito online vincolato con un tasso di interesse maturato in base alla lunghezza del periodo di vincolo. Per i clienti che vincolano i propri soldi con X Risparmio, da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni, Banca AideXa eroga i seguenti rendimenti:

3 mesi di vincolo il tasso lordo del 0,75%, effettivo 0,56% ;

; 6 mesi di vincolo tasso lordo del 1% effettivo 0,74% ;

; 12 mesi di vincolo tasso lordo del 2,5% effettivo 1,85% ;

; 18 mesi di vincolo tasso lordo del 2,5% effettivo 1,85% ;

; 24 mesi di vincolo tasso lordo del 3% effettivo 2,22% ;

; 36 mesi di vincolo tasso lordo del 3% effettivo 2,22%.

Questo conto deposito ha le seguenti caratteristiche:

1.000 euro la somma minima che è possibile investire;

la somma minima che è possibile investire; 100.000 euro la somma massima investibile;

la somma massima investibile; imposta di bollo a carico della banca fino al 31 dicembre 2022;

nessuna spesa aggiuntiva;

possibilità di richiedere l’estinzione anticipata, ma con perdita degli interessi maturati.

Per conoscere maggiori informazioni sul deposito vincolato di Banca AideXa, vai a:

Rendimax Conto Deposito di Banca Ifis

Banca Ifis offre un’ampia gamma di investimento per i risparmiatori, sia per le possibilità di vincolo o meno, sia per la durata dei vincoli stessi che per i tassi di rendimento erogati, con interessi che arrivano fino a un massimo del 3% lordo.

Banca Ifis propone il pacchetto Rendimax Conto Deposito, un conto di deposito a risparmio che permette la costituzione di depositi a risparmio libero (“Libero”), depositi con preavviso (“Like”) e depositi a risparmio vincolato (“Vincolato”). L’importo minimo vincolabile è di 1.000 euro e quello massimo di 1 milione di euro. In dettaglio:

“Libero” con tasso annuo lordo dello 0,20% e disponibilità immediata della somma;

e disponibilità immediata della somma; “Like” con tasso annuo lordo dello 0,75% con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma;

con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma; “Vincolato”.

Per la soluzione di deposito “Vincolato” è possibile poi avere una liquidazione anticipata (alla data di costituzione del vincolo) con i seguenti vincoli e i loro tassi di rendimento:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,20% (netto 0,89 %) ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 1,45% (netto 1,07%) ;

; 12 mesi tasso di interesse lordo 1,70% (netto1,26 %) ;

; 18 mesi tasso di intesse lordo 1,90% (netto 1,41%) ;

; 24 mesi tasso di interesse lordo 2,15 % (netto 1,59%) ;

; 36 mesi tasso di interesse lordo 2,30 % (netto 1,70%) ;

; 48 mesi tasso di interesse lordo 2,45 % (netto 1,81%) ;

; 60 mesi tasso di interesse lordo 2,60% (netto 1,92%).

Mentre, scegliendo sempre la linea “Vincolato” ma con liquidazione posticipata (Interessi liquidati trimestralmente), i vincoli vanno sempre da un minimo di 6 a un massimo di 60 mesi, ma i rendimenti sono più alti:

6 mesi tasso di interesse lordo 1,25% (netto 0,93%) ;

; 9 mesi tasso di interesse lordo 1,50% (netto 1,11%) ;

; 12 mesi tasso di interesse lordo 1,75% (netto 1,30%) ;

; 18 mesi tasso di intesse lordo 2% (netto 1,48%) ;

; 24 mesi tasso di interesse lordo 2,25% (netto 1,67%) ;

; 36 mesi tasso di interesse lordo 2,50% (netto 1,85%) ;

; 48 mesi tasso di interesse lordo 2,75% (netto 2,04%) ;

; 60 mesi tasso di interesse lordo 3% (netto 2,22%).

È possibile l’apertura del conto deposito online con firma digitale, senza bisogno di stampare né inviare alcun modulo cartaceo. È necessario soltanto un cellulare e una casella e-mail.

Per conoscere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Ifis, segui il link qui sotto:

