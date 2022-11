Quando si abbasseranno le bollette di luce e gas? Le previsioni di Novembre 2022

Il progressivo calo degli indici dei prezzi all'ingrosso potrebbe significare una prima, leggera schiarita in bolletta, ma la stagione fredda è alle porte. Dagli esperti di SOStariffe.it la mappa con le promozioni luce e gas del Mercato Libero a cui affidarsi per tentare di risparmiare sulle spese di energia e metano a Novembre 2022 .

In attesa di conoscere il prezzo ufficiale del gas a Ottobre 2022 per i contratti di Tutela (che sarà annunciato da Arera, l’Authority italiana dell’energia, giovedì), le famiglie italiane cercano di trarre il massimo vantaggio dal progressivo calo degli indici dei prezzi all’ingrosso dei beni energetici.

La parabola discendente per i listini di energia elettrica e gas, che per molti analisti è solo temporanea, è favorita perlopiù dall’accensione ritardata dei caloriferi (grazie all’autunno mite) e dal quasi “tutto esaurito” degli stoccaggi (oltre il 90% in tutta Europa). Questa “tregua” potrebbe tradursi in bollette del gas meno aspre del previsto a ottobre 2022: +5% di rialzi secondo stime Nomisma anziché +70% come stimato a inizio mese. Spese più “leggere” in arrivo, dunque. Ma questa tendenza non interrompe l’incessante ricerca di soluzioni luce e gas del Mercato libero che permettano di massimizzare il calo dei prezzi all’ingrosso in corso.

Per individuare le promozioni più convenienti a Novembre 2022, è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento digitale e gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) aiuta i clienti domestici a confrontare le soluzioni luce e gas del Mercato libero e a scegliere quella più in linea con le proprie possibilità di spesa e stili di consumo.

Le offerte luce e gas sul podio del risparmio a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA TARIFFA LUCE/GAS COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,44062 €/kWh

1,991062 €/Smc 1o9,81 euro al mese

230,03 euro al mese 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 113,75 euro al mese

227,31 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,42992 €/kWh

1,941062 €/Smc 117,00 euro al mese

231,40 euro al mese

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo acceso i riflettori sulle offerte luce e gas che aiutino i titolari di utenze domestiche a tenere sotto controllo le spese in bolletta a Novembre 2022. Il podio delle soluzioni più competitive è tutto occupato da promozioni a prezzo variabile: esse garantiscono l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima, con aggiornamenti mensili. Questo assicura bollette in linea con l’andamento del mercato, soprattutto in queste settimane in cui si sta assistendo a un progressivo calo degli indici.

Per tutte le promozioni passate ai raggi X qui sotto il prezzo dell’energia elettrica è agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale), mentre quello del gas è legato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale), che è l’hub del gas italiano.

È bene ricordare che le stime di spesa elencate in tabella sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo”, che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

wekiwi, la web company dell’energia controllata dal gruppo Tremagi, si laurea “campionessa” del risparmio grazie a un’offerta luce e gas che si caratterizza per:

tariffa indicizzata in base al PUN per l’energia elettrica a cui va aggiunto un contributo al consumo pari a 0,0107 €/kWh ;

; tariffa indicizzata in base al PSV per il gas a cui si deve sommare un contributo al consumo di 0,05 €/Smc ;

; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

indipendente dal consumo; bonus di benvenuto : 30 euro di sconto in bolletta con il codice SOSW22 (riconosciuto al termine dei primi 12 mesi di fornitura);

: 30 euro di sconto in bolletta con il codice SOSW22 (riconosciuto al termine dei primi 12 mesi di fornitura); 10% di sconto sull’e-shop wekiwi, la piattaforma digitale in cui è possibile acquistare prodotti per l’illuminazione a led e altri accessori elettronici;

sull’e-shop wekiwi, la piattaforma digitale in cui è possibile acquistare prodotti per l’illuminazione a led e altri accessori elettronici; “ carica mensile ” per la fatturazione: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali;

” per la fatturazione: il cliente sceglie l’importo delle rate e la loro periodicità, con conguagli solo su consumi reali; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scegliendo l’offerta Energia alla Fonte wekiwi, la spesa stimata per la “famiglia tipo” sarebbe pari a 109,81 euro al mese per le bollette della luce e 230,03 euro al mese per quelle del gas.

Maggiori informazioni sono reperibili al link di seguito:

Edison World Luce e Gas Plus

Edison Energia, tra i principali fornitori di elettricità e gas in Italia, scommette su una promozione che può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel, ovvero attivando un contratto combinato energia + metano.

Ecco altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia e al PSV per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al per l’energia e al per il gas ; contributo fisso mensile dimezzato : 10 euro al mese a fornitura (anziché 20 euro);

: a fornitura (anziché 20 euro); accesso gratuito ai servizi EDISONRisolve e CoCo : il primo consiste nell’assistenza telefonica e un servizio di prenotazione tramite numero dedicato per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti; il secondo, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi;

: il primo consiste nell’assistenza telefonica e un servizio di prenotazione tramite numero dedicato per ogni esigenza domestica, dall’assistenza elettrodomestici alla manutenzione degli impianti; il secondo, basato sull’intelligenza artificiale, aiuta i clienti a monitorare (e migliorare) i propri consumi; gestione in autonomia della fornitura con l’App My Edison;

energia 100% green.

La promozione luce di Edison Energia, il cui costo per la “famiglia tipo” si aggira sui 113,75 euro al mese, può essere approfondita a questo link:

Premendo il pulsante verde qui sotto, invece, è possibile avere una sintesi della promozione gas di Edison, dal costo mensile di 227,31 euro per la “famiglia tipo”:

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Terzo gradino del podio della convenienza per Pulsee, la energy company 100% paperless. La promozione che propone, attivabile entro il 5 Novembre 2022, consente di accumulare ulteriori margini di risparmio in bolletta grazie a una riduzione del 20% sul contributo fisso mensile (che si attesta sui 12 euro anziché 15 euro) per fornitura. Nel caso di sottoscrizione di una tariffa Dual Fuel (energia + metano con Pulsee), la percentuale di sconto sul contributo fisso mensile sale al 30% per la fornitura di gas (da 15 euro a 10,50 euro al mese).

Di seguito l’identikit della soluzione luce e gas:

prezzo all’ingrosso di energia elettrica e gas senza costi aggiuntivi ;

di energia elettrica e gas ; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’App Pulsee Energy;

possibilità di personalizzare l’offerta con le opzioni Cost Sharing (+ 1,50 euro rispetto all’offerta base) e Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard);

(+ 1,50 euro rispetto all’offerta base) e (+3 euro rispetto all’offerta standard); energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

La “famiglia tipo” che volesse attivare l’offerta Pulsee Luce spenderebbe 117 euro al mese. Il pulsante qui sotto aprirà un nuova pagina con altre informazioni sulla soluzione:

La fotografia della promozione gas di Pulsee (che costerebbe 231.40 euro al mese per la “famiglia tipo”), è disponibile cliccando al seguente link:

