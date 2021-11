DAZN: gli investimenti hanno migliorato la qualità dello streaming della Serie A

Continuano gli investimenti di DAZN per potenziare l'infrastruttura . In attesa dell'arrivo dello streaming in Full HD (1080p), l'emittente, che da quest'anno trasmesse tutte le partite di Serie A in diretta streaming, evidenzia i risultati del programma di potenziamento della sua infrastruttura e gli ottimi dati in termini di audience media registrata nei primi tre mesi del campionato di Sere A.

Dallo scorso mese di agosto, con la partenza del campionato 2021/2022, tutte le partite di Serie A sono trasmesse in streaming su DAZN (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). Le prime settimane sono state caratterizzate da diverse difficoltà tecnica ma dopo alcune giornate di “rodaggio” DAZN sembra aver imboccato la strada giusta. L’emittente ha, infatti, avviato una serie di importanti investimenti che hanno garantito un’erogazione del servizio ancora più stabile ed efficiente.

La conferma arriva da un’intervista rilasciata da Veronica Diquattro, chief revenue officer Europa di DAZN, al Corriere della Sera. La manager sottolinea: “Il nostro vero scatto si è realizzato in poco meno di tre mesi, quando l’infrastruttura è stata triplicata introducendo tecnologie complesse che aiutassero tutti i maggiori operatori di telecomunicazioni a evitare congestioni della rete”.

Secondo DAZN, i malfunzionamenti del servizio sono “crollati dalla quarta giornata di campionato“. La piattaforma ha avviato alcuni investimenti importanti per garantire una “grande connessione in un tempo limitato e per un territorio limitato” andando così ad “evitare congestioni in caso di elevate richieste di connessione in poche ore e in un piccolo territorio“.

Dopo le prime settimane di campionato, quindi, DAZN sembra aver trovato il modo di gestire la voglia dei tifosi di seguire la Serie A in diretta streaming. I numeri diffusi dalla piattaforma confermano i buoni risultati ottenuti in questi primi tre mesi (o quasi) di campionato). In media, infatti, DAZN ha registrato un’audience di 6 milioni di persone per ogni giornata con circa l’80% degli utenti che accede al servizio da Smart TV.

Proprio per gli utenti che utilizzando DAZN dai grandi schermi delle Smart TV è in arrivo un’importante novità. Dal prossimo 20 novembre, infatti, le partite di Serie A verranno trasmesse in Full HD a 1080p con un importante passo in avanti rispetto all’attuale trasmissione a 720p. Per gli utenti si registrerà, quindi, un notevole upgrade della qualità delle immagini. Grazie al potenziamento dell’infrastruttura, che garantisce uno streaming stabile, ed al miglioramento della risoluzione, la Serie A su DAZN dovrebbe finalmente raggiungere uno standard di qualità di trasmissione elevato.

