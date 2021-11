Dopo le indiscrezioni emerse su diversi organi di informazione nei giorni scorsi, in queste ore è arrivata la risposta ufficiale di DAZN in merito al possibile addio della "doppia utenza", ovvero la possibilità di accedere alla piattaforma di streaming con due dispositivi in contemporanea per un singolo account. DAZN ha confermato che non ci saranno modifiche al servizio durante questa stagione calcistica e, quindi, almeno fino al prossimo mese di maggio. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla questione:

DAZN conferma: la doppia utenza resta, non ci saranno modifiche per questa stagione

DAZN non eliminerà la “doppia utenza”. Per gli abbonati DAZN, quindi, resterà la possibilità di accedere alla piattaforma, tramite browser o qualsiasi app ufficiale, da due dispositivi in contemporanea per singolo account. La conferma ufficiale è arrivata in queste ore direttamente dall’azienda che gestisce il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport, unica piattaforma per vedere tutte le partite di Serie A a partire da questa stagione.

La conferma di DAZN arriva dopo le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa che avevano anticipato un’immediata rimozione della doppia utenza per contrastare la pirateria e la pratica, fin troppo diffusa stando alle informazioni circolate questa settimana, di dividere un account tra due utenti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Per ora, quindi, non ci sarà alcuna modifica alle condizioni del servizio.

Le cose potrebbero cambiare in futuro. DAZN, infatti, ha ribadito che “nessun cambio verrà introdotto nella stagione in corso“. Dalla prossima stagione del campionato di Serie A, che inizierà ad agosto 2022, potrebbero però esserci novità significative sulla questione della doppia utenza. Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni raccolte dalla stampa, DAZN avrebbe intenzione di vincolare il doppio accesso all’utilizzo della stessa connessione.

In sostanza, se le indiscrezioni verranno confermate, dalla prossima stagione di Serie A, il doppio accesso con un singolo account sarà fortemente limitato. Nel comunicato ufficiale diffuso in queste ore, l’azienda sottolinea “auspichiamo che l’attenzione sollevata dalle indiscrezioni circolate, porti ad una riflessione seria e concreta sul tema degli abusi contrattuali e della pirateria, aspetti che riguardano tutto il mondo delle OTT e non solo DAZN“.

Le condizioni di utilizzo del servizio, evidenzia DAZN, limitano la possibilità di condivisione dell’account. Ecco quanto indicato in tali condizioni:

Il servizio DAZN e tutti i contenuti visualizzati attraverso lo stesso, sono ad esclusivo uso personale e non commerciale la password – per accedere al Servizio DAZN – deve essere mantenuta al sicuro, i codici di accesso non devono essere condivisi con nessuno o essere in altro modo resi accessibili ad altri. l’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente. L’utente accetta che i dati di login siano unici per lo stesso e non possano essere condivisi con altri.

Per il futuro ci sono varie ipotesi sulle modifiche che potrebbero entrare in vigore per gli abbonamenti a DAZN. Si è parlato, infatti, della possibile introduzione di un abbonamento premium in grado di garantire accessi multipli contemporanei anche senza il vincolo di dover utilizzare la stessa connessione. Maggiori dettagli sulle possibili modifiche in arrivo con la prossima stagione emergeranno in futuro.

DAZN ha anticipato che il prossimo 16 di novembre incontrerà il ministro dello sviluppo economico, Giorgetti. Nel corso dell’incontro, sottolinea l’azienda, verranno illustrate “le proposte di rimodulazione e ampliamento delle nostre offerte con l’obiettivo di mettere al centro i consumatori.” Maggiori dettagli sulle novità in arrivo da DAZN potrebbero, quindi, essere annunciate già nel corso della prossima settimana.

Tutto confermato per questa stagione: abbonamento a DAZN con doppia utenza a 29,99 euro al mese

Per ora, la notizia è che non ci sono cambiamenti. Per gli utenti si tratta di una conferma importante. Il servizio di DAZN continuerà a poter beneficiare della doppia utenza con le stesse condizioni di inizio stagione. Di conseguenza, è possibile attivare un abbonamento senza vincoli e con la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea per singolo account. Non ci saranno modifiche, almeno fino alla prossima stagione calcistica al via ad agosto 2022.

Nel frattempo, per i nuovi utenti, il nuovo abbonamento a DAZN può essere attivato a 29,99 euro al mese. Con un abbonamento è possibile accedere al servizio via browser web oppure tramite app per Smart TV, smartphone, table, Fire TV Stick, console e diversi altri dispositivi. Dalla prossima settimana, inoltre, DAZN inizierà a trasmettere le partite in Full HD a 1080p registrando un ulteriore potenziamento del servizio dopo i miglioramenti arrivati a seguito del potenziamento dell’infrastruttura delle ultime settimane.

Ricordiamo che con DAZN è possibile accedere a tutte le partite di Serie A (di cui 7 per turno sono in esclusiva). Sono inclusi anche tanti altri eventi sportivi a partire dalla Serie B e dalle coppe europee come l’Europa League e la Conference League. Tramite DAZN è possibile anche seguire i campionati esteri come la Liga spagnola e le coppe inglesi e sudamericane. Da notare che il servizio offre anche tanti altri eventi sportivi, dalla Moto GP all’UFC e l’NFL. Gli abbonati DAZN possono accedere ai canali Eurosport che offrono un gran numero di eventi sportivi (basket italiano, ciclismo, tennis e molto altro).

Per attivare un nuovo abbonamento a DAZN (senza alcun vincolo) è possibile accedere al sito ufficiale dal link qui di sotto:

