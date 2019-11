Genertel è una delle principali compagnie dirette del settore assicurativo italiano. Tra le polizze più interessanti di Genertel troviamo anche l’assicurazione casa, una soluzione ideale per proteggere, al massimo, la propria abitazione ed il proprio nucleo familiare dai rischi della vita quotidiana. Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche e cosa copre l’assicurazione casa di Genertel.

L’assicurazione casa di Genertel offre al contraente un pacchetto di tutele assicurative variegato e completo che permette di poter contare su coperture ben precise in grado di minimizzare i rischi per il proprio patrimonio finanziario ed immobiliare oltre che, più in generale, per il proprio nucleo familiare.

Il pacchetto assicurativo rappresentato dalla polizza casa Genertel rappresenta un’ottima opzione per chi è interessato a diverse tipologie di tutele contro rischi di svariato tipo. Si tratta, quindi, di un’assicurazione casa in grado di offrire un elevato livello di produzione, sotto diversi punti di vista, al contraente della polizza ed alla sua famiglia.

Le assicurazioni casa di Genertel possono essere attivate sia dal proprietario dell’immobile che dall‘inquilino e sono disponibili per diverse tipologie di case (appartamenti, ville, case singole etc.). Ad influenzare i costi e le tipologie di coperture incluse nel pacchetto assicurativo ci sono diversi fattori tra cui la posizione geografica dell’abitazione che rappresenta un elemento molto importante per il calcolo del premio assicurativo.

Prima di entrare nei dettagli delle coperture incluse nella polizza casa Genertel è opportuno evidenziare alcuni aspetti centrali di quest’assicurazione.

alcune garanzie presentano dei massimali modulabili; in base alle proprie esigenze, il cliente può richiedere un incremento del massimale (ovvero dell'importo massimo erogato dalla compagnia in caso di sinistro) a cui corrisponderà un incremento del premio assicurativo calcolato in base a diversi fattori;

è possibile optare per il pagamento rateale del premio invece che per il pagamento annuale in un'unica soluzione (basta utilizzare la Carta di Credito come garanzia);

la polizza casa Genertel si rinnova automaticamente una volta raggiunta la sua scadenza annuale in modo da garantire sempre una copertura assicurativa continua; il cliente può disdire la polizza fino a 24 ore dalla data di scadenza;

con il bonus "Protezione Rinnovo", in caso di un anno senza sinistri la polizza casa verrà rinnovata in automatico con una riduzione della franchigia rendendo così la copertura ancora più vantaggiosa;

il risarcimento danni incluso nelle varie coperture assicurative è calcolato a primo rischio assoluto;

Fai un preventivo con Genertel per la polizza casa

Assicurazione casa Genertel: ecco quali coperture sono incluse

L’assicurazione casa Genertel è, di fatto, un pacchetto di tutele assicurative in grado di garantire una protezione completa per il contraente della polizza e la sua famiglia. Per chi la attiva ci saranno, quindi, diverse coperture incluse:

Protezione contro danni al patrimonio garantita dalle coperture RC Proprietà, RC Conduzione e Famiglia, Danni al Contenuto e Danni Catastrofali, Danni al Fabbricato;

Assistenza diretta per la propria famiglia garantita dalle coperture Assistenza all’Abitazione, Assistenza Legale, Assistenza Cyber Risk;

Tra i principali elementi che caratterizzano la polizza casa Genertel troviamo la copertura RC Proprietà (inclusa nelle polizze attivate dal proprietario dell’immobile) che va a coprire i danni causati a terzi dalla propria abitazione e la copertura RC Conduzione e Famiglia, che copre i danni a terzi in casa o nel tempo libero.

L’azione di queste coperture, che presentano entrambe un massimale di 500.000 Euro (eventualmente incrementabile a fronte di un incremento anche del premio assicurativo), permette di minimizzare il rischio di danni al patrimonio legati a possibili richieste di risarcimento provenienti da soggetti terzi, danneggiati da elementi della propria abitazione, oggetti o un componente del nucleo familiare.

Queste coperture, infatti, coprono richieste di risarcimento legate, ad esempio, al danno causato da un infisso caduto su di un’auto di un passante, da un incendio generatosi in casa che danneggia l’appartamento adiacente, da un allagamento provocato da un malfunzionamento della lavatrice o da danni di vario tipo causati nel tempo libero da un membro del nucleo familiare.

Da notare, inoltre, che la polizza casa Genertel copre anche i beni inclusi nell’appartamento. Grazie alle coperture Danni al Contenuto e Danni Catastrofali, infatti, vengono coperti i danni causati da incendi, esplosioni, fughe di gas oppure da catastrofi naturali (alluvioni, inondazioni, terremoti etc) e diverse altre tipologie di eventi.

La copertura Danni al Contenuto, che presenta una somma assicurata modulabile, garantisce un risarcimento dei danni subiti a mobili, elettrodomestici ed effetti personali da diverse tipologie di eventi. La copertura Danni Catastrofali copre i danni subiti dalla casa ed è detraibile per il 19%.

Per massimizzare la protezione dei proprii beni, l’assicurazione casa Genertel include anche la copertura Danni al Fabbricato. Questa garanzie offre un risarcimento in caso di danni subiti dal fabbricato a causa di incendio, scoppio, eventi atmosferici o anche semplici infiltrazioni d’acqua risultando un’opzione ottimale per evitare di dover fare i conti con ingenti spese di riparazione.

La polizza casa Genertel garantisce anche importanti coperture assistenziali. E’ il caso, ad esempio, della copertura Assistenza all’Abitazione che garantisce la possibilità di richiedere un intervento d’urgenza di un tecnico professionista (un fabbro, un elettricista, un idraulico) per risolvere, rapidamente, un problema della propria abitazione.

Questa copertura garantisce la possibilità di richiedere 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno l’intervento di assistenza ed offre la copertura delle spese sino ad un massimo di 300 Euro andando così a minimizzare i danni al patrimonio in caso di imprevisti molto comuni nella vita di tutti i giorni.

Da notare, inoltre, che la polizza casa Genertel include anche la copertura di Assistenza Legale. Questa garanzia offre un risarcimento delle spese legali in tutti i casi in cui l’assicurato o un familiare verranno coinvolti in questioni legali di qualsiasi tipo. La copertura della spesa garantita da questa garanzia arriva ad un massimo di 10.000 Euro.

A completare il pacchetto di tutele assistenziali garantite dalla polizza Genertel c’è anche l’Assistenza Cyber Risk. Questa garanzia permette al contraente di poter contare su assistenza tecnica per tutti i dispositivi tecnologi, sul recupero di dati da hard disk o smartphone e sulla tutela dei dati sensibili online.

Come personalizzare l’assicurazione casa Genertel

Tra le caratteristiche più interessanti della polizza casa Genertel c’è anche la possibilità di aumentare il numero di tutele assicurative incluse andando così ad arricchire il già corposo pacchetto assicurativo di base. Le opzioni con cui completare l’assicurazione casa sono diverse e, a seconda delle proprie esigenze, il contraente della polizza potrà, facilmente, individuare le coperture irrinunciabili da affiancare al pacchetto base.

polizze per la tutela dei membri del nucleo familiare: Infortuni Domestici e Tutela Aggressioni;

polizze legate agli animali domestici: Protezione 4 Zampe e Responsabilità Civile Cane;

polizze di responsabilità civile: RC Ruote Elettriche;

Tra le principali garanzie da attivare c’è la copertura Infortuni Domestici (con massimale di 500 Euro o 1000 Euro per un nucleo familiare composto da 2 componenti) che garantisce il risarcimento delle spese mediche (legate ad infortuni subiti sia in casa che fuori casa) con fratture ossee o lussazioni.

Da segnalare anche la possibilità di richiedere la copertura Tutela Aggressioni che, come per la copertura precedente, garantisce una tutela assicurativa per tutto il nucleo familiare. Questa garanzia permette di ottenere un risarcimento delle spese mediche per infortunio e delle spese di supporto psicologico derivanti da aggressioni fisiche di vario tipo. Il massimale è di 5 mila Euro a persona, qualunque sia la composizione del nucleo familiare.

Ci sono poi da considerare le polizze accessorie mirate alla tutela degli animali domestici. Con la garanzia Protezione 4 Zampe, ad esempio, l’assicurato potrà ottenere il risarcimento delle spese mediche per il veterinario nel caso in cui l’animale domestico subisca un infortunio (anche senza intervento chirurgico). Questa copertura include un massimale di 1.000 Euro per ciascun animale domestico assicurato.

Con la garanzia Responsabilità Civile Cane, inoltre, è possibile ottenere una tutela contro le possibili richieste di risarcimento legate ai danni causati, involontariamente, dal proprio cane ad altre persone, ai loro beni o ad altri animali. Tale copertura presenta un massimale (eventualmente modulabile a richiesta) di 500.000 Euro.

L’assicurazione casa Genertel può essere arricchita anche con una copertura assicurativa davvero molto interessante. Si tratta della copertura RC Ruote Elettriche. Con questa garanzia, infatti, vengono coperti i danni fisici causati ad altre persone e i danni causati agli oggetti quando si è alla guida di un veicolo elettrico.

Rientrano nella definizione di veicolo elettrico le bici elettriche, i monopattini elettrici ed anche altre tipologie di veicoli come gli hoverboard e i segway. Questa copertura presenta un massimale di 500.000 Euro con la possibilità di richiedere un incremento andando ad aumentare il premio assicurativo.

Ogni singola copertura accessoria comporta, se inclusa nel pacchetto assicurativo che si va ad attivare, l’incremento del premio assicurativo. L’aumento dei costi è legato alla copertura scelta ed ai dati forniti dal contraente che, quindi, dovrà effettuare un’analisi dei costi e dei vantaggi correlati all’attivazione della singola polizza accessoria per poter verificarne la convenienza.

Si tratta di un’analisi, per molti versi, davvero semplice e immediata. Chi non utilizza veicoli elettrici, chiaramente, non avrà la necessità di attivare la copertura RC Ruote Elettriche mentre chi ha un animale domestico dovrà valutare con molta attenzione la possibilità di attivare le relative coperture assicurative proposte da Genertel.