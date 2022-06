Cinque conti correnti vantaggiosi e adatti ai giovani. Cinque conti online a zero spese senza bisogno di andare in filiale. Con il comparatore di SOStariffe.it , ecco le migliori proposte di Giugno 2022.

Conto corrente per giovani a zero spese: le 5 proposte di Giugno 2022

Giovani e conti corrente: quando gli under 30 decidono di aprire un conto corrente, la stragrande maggioranza di loro sceglie un conto online a zero spese. Perché, oltre che economico, è facile e veloce da aprire tramite Internet, sicuro e intuitivo da gestire nell’operatività quotidiana tramite home banking o App.

Nel panel dei conti correnti, quelli 100% digitali sono i preferiti dai giovani che, per gestire i loro risparmi ed effettuare i pagamenti, non vanno in una filiale bancaria, ma a fanno tutto utilizzando PC, tablet e smartphone.

I conti correnti online piacciono ai giovani anche perché sono meno costosi di un conto tradizionale: abbattono le spese di tenuta del conto e le commissioni. E sono più vantaggiosi per i servizi che offrono. Ma come trovare le proposte più convenienti di Giugno 2022 nel variegato mercato bancario?

Con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it in versione per Android e iOS) è possibile trovare le migliori offerte attualmente disponibili.

Conti correnti per giovani, le migliori offerte di Giugno 2022

Cashback 10% fino a 50 euro il primo mese, poi Cashback 1% di BBVA per 12 mesi

10% fino a 50 euro il primo mese, poi Cashback 1% di BBVA per 12 mesi 20 euro di regalo per ogni persona invitata e che apre un conto BBVA fino a un massimo di 100 euro

di regalo per ogni persona invitata e che apre un conto BBVA fino a un massimo di 100 euro pagamento degli acquisti a rate

anticipo dello stipendio

dello stipendio carta di debito inclusa Conto Corrente Arancio di ING canone, prelievi e bonifici gratis con lo stipendio o con entrate di almeno 1.000 euro

con lo stipendio o con entrate di almeno 1.000 euro carta debito Mastercard gratis

collegamenti con Applet Pay e Google Pay Conto My Genius di Unicredit canone annuo gratuito solo per i nuovi clienti entro il 30 Giugno

gratuito solo per i nuovi clienti entro il possibilità di aggiungere altri moduli per più transazioni e investimenti

carta di debito (circuito Visa) senza addebito del costo di emissione Conto Widiba Start di Banca Widiba canone annuo gratuito con apertura del conto entro il 13 luglio

apertura anche tramite SPID

PEC e firma digitale incluse

incluse pagamenti con Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

carta di debito inclusa ContoCorrente Semplice di IBL Banca canone annuo gratuito

interessi lordi fino a 0,50% per i primi sei mesi

fino a 0,50% per i primi sei mesi pagamenti contactless e carta di debito inclusa

inclusa 4 pacchetti disponibili (primi sei mesi zero spese per tutti)

15% di Cashback sui pedaggi autostradali se si attiva Telepass family entro 30 giugno

Nella scelta per i giovani dai 18 anni in su di aprire un conto corrente ci sono numerosi fattori da valutare. A iniziare dai costi annui di tenuta del conto e dalle commissioni applicate dalle banche sulle principali operazioni. In soccorso dei giovani c’è il comparatore di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le proposte del mercato bancario, aiuta a trovare le soluzioni più vantaggiose e più economiche per avere un conto corrente. Di sicuro, le offerte più convenienti sono quelle legate a un conto corrente online. Qui di seguito, vediamo quali sono le migliori alternative di Giugno 2022.

Conto BBVA

La parola d’ordine del conto corrente online di BBVA è: zero spese. Con questo conto, il canone annuo e l’imposta di bollo sono gratuiti. Non solo un conto “leggero” per le tasche dei giovani risparmiatori. Ma un conto che offre anche dei vantaggi dopo l’apertura:

Gran Cashback 10% BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti e valido il primo mese;

BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti e valido il primo mese; rimborso direttamente sul proprio conto dell ‘1% di quanto si spende con il Cashback 1% di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi;

di quanto si spende con il di BBVA fino a 30 euro nei successivi 12 mesi; Passaparola: 20 euro (fino a un massimo di 100 euro) in regalo per ogni persona che, invitata, aprirà un conto corrente online BBVA. E per loro un omaggio di 10 euro.

Con BBVA, la banca multinazionale spagnola, ai nuovi clienti offre anche:

pagamento degli acquisti rateizzato;

anticipo dello stipendio.

Entrambi i servizi prevedono però il versamento di un tasso di interesse.

Per i giovani, banca BBVA include nella sua proposta anche:

carta di debito BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione;

BBVA fisica o digitale a zero spese e senza costi di spedizione; possibilità di effettuare pagamenti digitali con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

prelievo bancomat gratuito a partire da 100 euro anche da altra banca in Italia e in tutti i Paesi di zona euro;

a partire da 100 euro anche da altra banca in Italia e in tutti i Paesi di zona euro; bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro senza commissioni;

bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro;

salvadanaio digitale per la gestione dei propri risparmi;

possibilità eseguire acquisti in valuta straniera senza costi aggiuntivi;

ricarica del conto gratuita.

Infine, BBVA, sebbene sia una banca con radici spagnole (la sede principale è a Bilbao), offre un IBAN italiano per:

accreditare lo stipendio;

addebitare abbonamenti;

effettuare pagamenti a scadenza;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze.

Per valutare l’offerta BBVA clicca qui:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Una soluzione sempre molto gettonata dai giovani per i suoi numerosi vantaggi è Conto Corrente Arancio. Conto 100% online, si apre tramite Internet con la firma digitale, non ci sarà nulla da stampare o moduli da inviare. Si fa tutto online e la firma è immediata. Forniti i propri dati anagrafici, è necessario caricare online il proprio documento d’identità e codice fiscale e, infine, scegliere la modalità di identificazione che si preferisce:

via webcam grazie a un operatore dedicato;

con un bonifico da un altro conto già intestato.

Con la formula “Modulo Zero Vincoli”, Conto Corrente Arancio prevede zero spese per sempre per la tenuta e la gestione del conto con l’accredito di stipendio o entrate di almeno 1.000 euro al mese. Senza questi due requisiti, il canone mensile è di 2 euro.

Questa conveniente offerta include anche:

gestione del conto tramite App (con accesso con impronta digitale) e tramite home banking;

(con accesso con impronta digitale) e tramite home banking; carta di debito Mastercard gratuita per pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita per pagamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

carta prepagata Mastercard virtuale gratuita con collegamenti a Apple Pay e Google Pay;

carta di credito con canone zero con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale), fido di 1.500 euro al mese, prelievo giornaliero massimo di 600 euro e possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay;

con spese di almeno 500 euro al mese (oppure 24 euro di canone annuale), fido di al mese, prelievo giornaliero massimo di 600 euro e possibilità di pagamenti con Apple Pay e Google Pay; possibilità di personalizzare il PIN delle proprie carte;

delle proprie carte; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

pagamenti MAV, F24, RAV senza costi.

Per valutare l’offerta di banca ING clicca qui:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto My Genius UniCredit

Un’offerta valida fino al 30 Giugno prossimo è quella proposta da UniCredit che permette di aprire il conto corrente online My Genius senza spese a tempo indeterminato, risparmiando 4 euro al mese di costi per il mantenimento del conto. Così come di avere bonifici ordinari e giroconto gratuiti, oltre alla carta di debito internazionale My One (circuito Visa) su supporto fisico e valida per 3 anni, senza costi di emissione con un risparmio di 3,50 euro.

Conto My Genius può essere aperto direttamente online. Sono sufficienti:

documento d’identità (o passaporto o patente di guida);

webcam o fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo email valido.

My Genius può essere cointestato, sempre con un’operazione online, compilando un modulo e senza necessità di andare in una filiale. Il conto adatto ai giovani di UniCredit prevede anche:

prelievo senza commissioni agli ATM UniCredit, commissione di 2 euro da altre banche;

senza commissioni agli ATM UniCredit, commissione di 2 euro da altre banche; bonifici ordinari online senza commissioni

online senza commissioni aggiunta di prodotti e servizi al proprio conto con i Moduli Transazionali (Silver, Gold e Platinum) e i Moduli d’Investimento (Gold e Platinum) per beneficiare di una serie di servizi e sconti.

Per valutare l’offerta di UniCredit clicca qui:

Scopri conto My Genius UniCredit »

Conto Widiba

Per i giovani con meno di 30 anni, il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba è sempre a zero spese se lo si apre entro il 13 luglio. Per chi ha più di 30 anni, invece, il conto della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi propone il canone gratuito solo per il primo anno e prevede anche :

100% paperless;

apertura in 5 minut i, con riconoscimento via SPID o webcam;

i, con riconoscimento via SPID o webcam; facilità di da utilizzo: niente da imparare e nessuna istruzione da seguire.

Inoltre, con il servizio di portabilità WidiExpress è possibile trasferire (gratuitamente) il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Altre caratteristiche del conto Widiba Start sono:

carta di debito inclusa;

inclusa; collegamento a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

prelievi da sportello ATM gratuito con importo superiore a 100 euro;

estratto conto digitale gratuito;

possibilità di effettuare trading online operando sui principali mercati;

deposito titoli incluso;

password vocale per accedere al conto dall’App;

per accedere al conto dall’App; PEC e la firma digitale.

Dopo i primi 12 mesi gratuiti per chi ha più di 30 anni, il canone di tenuta conto di Widiba Start è di 3 euro al mese. Ma la banca ha messo a punto un pacchetto di promozioni per ridurre al minimo tale costo dal secondo anno:

con l’accredito di stipendio, si paga 1 euro in meno;

in meno; se si possiede un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, si risparmia 1 euro ;

; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito, come fondi, Sicav (Società di investimento a capitale variabile) e polizze assicurative, si pagano 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (azioni, obbligazioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), si spende 1 euro in meno.

Per valutare l’offerta di Banca Widiba clicca qui:

Scopri conto Widiba »

Conto IBL Banca

A Giugno 2022 anche “ControCorrente Semplice” di IBL Banca si segnala come un conto vantaggioso per i giovani. Si tratta di un conto a canone annuo gratuito (a tempo indeterminato per la versione Semplice, per 6 mesi per le altre versioni), con interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi se si apre il conto entro il 31 luglio 2022. Nella promozione di IBL Banca è compresa anche

carta di debito ;

; 1 bonifico ordinario gratuito al mese, poi 0,40 euro di commissione;

pagamenti contactless;

giroconto gratuito;

possibilità di vincolare somme per avere interessi più alti;

per avere interessi più alti; pagamenti online con Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Come accennato, oltre alla versione base del conto, a disposizione dei giovani risparmiatori ci sono anche altre tipologie di conto corrente online che offrono un numero più ampio di servizi e agevolazioni:

ControCorrente Semplice (canone sempre gratuito);

(canone sempre gratuito); ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con inclusi più bonifici e una carta prepagata);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese con inclusi più bonifici e una carta prepagata); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con inclusi bonifici illimitati e carta di debito internazionale);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese con inclusi bonifici illimitati e carta di debito internazionale); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese con inclusi servizi esclusivi e numerosi vantaggi).

Infine, per i titolari di una qualsiasi delle 4 versioni di ControCorrente, richiedendo Telepass Family entro il 30 giugno, beneficeranno del 15% di Cashback sui pedaggi autostradali fino al 30 settembre.

Per valutare l’offerta di IBL Banca clicca qui:

Scopri conto IBL banca »