Conto corrente cointestato: le proposte delle banche di Agosto 2022

I conti correnti cointestati sono in cima alle opzioni dei risparmiatori italiani. Le migliori offerte delle banche di Agosto 2022 sono i conti online perché sono a zero spese.

Le proposte più vantaggiose sono state individuate con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it nelle versioni di Android e iOS). Il tool digitale e gratuito mette a confronto le soluzioni più convenienti attualmente disponibili sul mercato.

Firma congiunta e disgiunta? Risparmiatori al bivio

CHE COSA SCEGLIERE SPIEGAZIONE Firma congiunta Ogni operazione deve essere da tutti gli intestatari del conto Firma disgiunta Ogni operazione può essere eseguita anche da una solo degli intestatari del conto

Occorre notare che il conto corrente cointestato, come è intuibile, non ha un unico correntista come titolare, ma a due o (raramente) più persone che sono insieme titolari del conto. Tutti loro hanno pieno diritto di effettuare operazioni bancarie. Ma, allo stesso tempo, condividono in solido la responsabilità per i rapporti di credito derivanti dalla gestione del conto stesso.

Firma congiunta o firma disgiunta? È il bivio di fronte al quale si trovano coloro che stanno decidendo si aprire un conto corrente cointestato o meno.

Vediamo in dettaglio che cosa prevede l’opzione:

firma congiunta: sono necessari il consenso e la firma di entrambi gli intestatari per effettuare qualsiasi operazione sul conto;

firma disgiunta: i titolari hanno la possibilità di effettuare le operazioni bancarie sul conto in autonomia, agendo separatamente.

Conto famiglia: le offerte bancarie più vantaggiose di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA COSTI DELL’OFFERTA SERVIZI DELL’OFFERTA Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre conto online cointestabile

carta di debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

accredito anticipato dello stipendio Conto Widiba canone gratuito il primo anno

dal secondo anno 3 euro con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratis

Pec e firma digitale gratuiti

deposito titoli a zero spese

trading online Conto My Genius Green UniCredit canone annuale gratuito per sempre bonifico ordinario gratis

giroconto gratuito

carta di debito inclusa

Il conto corrente cointestato è considerato un conto “di casa”. Spesso è aperto da marito e moglie, fratello e sorella, figlio e genitore anziano, genitore e figlio giovane che vive a distanza (di solito per studio).

Va osservato che, per questa tipologia di conto, tutti i titolari dovranno sottoscrivere il contratto all’apertura: un conto corrente cointestato deve essere tale fin dal momento della sua sottoscrizione. Non è possibile infatti aggiungere un altro titolare al conto in un secondo momento.

I conti cointestati più convenienti sono i conti online perché sono a zero spese e con canoni annuali bassi e offrono anche numeri vantaggi. Vediamo le 3 principali offerte di Agosto 2022 selezionate da SOStariffe.it.

Conto BBVA

BBVA vince la corsa della convenienza sia per i costi sia per i servizi proposti per un conto corrente cointestato online: la banca multinazionale spagnola propone un prodotto bancario a zero spese per sempre e che offre anche:

carta di debito contactless inclusa, con collegamenti ai principali wallet digitali;

contactless inclusa, con collegamenti ai principali wallet digitali; bonifico ordinario e istantaneo gratuito;

accredito ancitipato dello stipendio con commissione;

con commissione; pagamento rateizzato delle spese con commissione;

domiciliazione delle bollette inclusa.

Approfittando delle promozioni messe in campo in questa estate 2022, i nuovi clienti possono beneficiare di rimborsi e bonus:

Gran Cashback 20% di BBVA: 20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a 100 euro direttamente sul conto);

20% di rimborso sugli acquisti effettuati con carta di debito BBVA (fino a 500 euro) nel primo mese dall’attivazione del servizio (si potranno guadagnare fino a direttamente sul conto); Cashback 1% di BBVA: rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese;

rimborso dell’1% sugli acquisti nell’arco di un anno, fino a un massimo di 250 euro di acquisti al mese; Passaparola: omaggio di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un guadagno fino a un massimo di 100 euro.

Per conoscere maggiori elementi dell’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Per coloro che sono alla ricerca di un conto corrente online da cointestate, Banca Widiba, l’istituto 100% digitale del Gruppo Montepaschi, proposte ad Agosto 2022 il conto Widiba Start.

Con facilità e velocità di apertura tramite SPID o webcam, questo conto ha le seguenti funzionalità:

canone annuale gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese;

per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese; carta di debito inclusa e collegata con Google Pay e Apple Pay;

PEC e firma digitale incluse;

bonifico ordinario online gratuito;

online gratuito; possibilità di trading online;

servizio di portabilità WidiExpress con cui trasferire dal vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online.

Detto che per gli under 30 è a zero spese per sempre, detto che il primo anno è gratuito se si apre entro il 31 Agosto, va aggiunto che dal secondo anno è previsto un canone di 9 euro a trimestre. Un costo che però è possibile azzerarlo o ridurlo con una serie di opportunità offerte da Banca Widiba:

1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

in meno se il tuo patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, Sicav, polizze);

in meno se hai 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio: fondi, Sicav, polizze); 1 euro in meno se hai 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio: obbligazioni, azioni, ETF, ETC).

Per conoscere maggiori elementi dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Economico e sostenibile è My Genius Green, il conto corrente onlinte e cointestabile di UniCredit. L’offerta del gruppo bancario milanese prevede canone annuale gratuito per sempre. Ma non solo: questo conto è cento per cento senza consumo di carta. Tanto che non c’è nessun documento cartaceo sottoposto o inviato ai clienti, né nelle operazioni di apertura né per la gestione. Non è dotato neanche del libretto degli assegni, proprio vuole essere 100% paperless.

A questo proposito risulta utile per i clienti il servizo Banca Multicanale che offre la possibilità di operare sul conto tramite Internet, telefono e app.

My Genius Green è un conto che ha anche le seguenti caratteristiche:

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa;

internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa; carta My One disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale;

disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) sia in versione digitale; collegamenti ai principali wallet digitali per pagamenti online;

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online gratis.

Per conoscere maggiori elementi dell’offerta di UniCredit:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »