Per tutto il mese di maggio 2023 , i nuovi clienti che sceglieranno SelfyConto , il conto corrente online di Banca Mediolanum , hanno la possibilità di accedere ad una promozione molto interessante. L'istituto propone un conto a zero spese , con canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente. In più, i nuovi clienti riceveranno un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Ecco i dettagli dell'offerta di maggio 2023 di Banca Mediolanum.

La nuova promozione di Banca Mediolanum è l’occasione giusta per aprire un nuovo conto corrente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’istituto propone un conto a zero spese con la possibilità di ottenere, in modo molto semplice, un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La promozione sarà attiva per tutto il mese di maggio ed è accessibile tramite una semplice procedura online che può essere completata anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e buono Amazon da 100 euro in regalo a maggio 2023

Scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum come nuovo conto corrente è oggi ancora più conveniente. Per il mese di maggio, infatti, l’istituto mette a disposizione dei nuovi clienti un Buono Amazon da 100 euro. Per ottenere il buono è sufficiente:

accreditare lo stipendio oppure

oppure effettuare acquisti con la carta di debito Mediolanum Card per un importo complessivo di almeno 1.000 euro nei primi 3 mesi

Basterà soddisfare uno dei due requisiti per ottenere il Buono Regalo Amazon da 100 euro che potrà poi essere utilizzato per effettuare acquisti su Amazon.it.

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente completo e a zero spese che presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per un anno invece che 3,75 euro al mese; il canone è azzerabile successivamente

invece che 3,75 euro al mese; il canone è carta di debito Mediolanum Card inclusa senza costi ed utilizzabile per prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro

senza costi ed utilizzabile per bonifici gratis; anche tutte le altre operazioni bancarie principali sono disponibili senza commissioni tramite Home Banking

Richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum è semplice. Basta accedere al sito ufficiale dell’istituto, tramite il link qui di sotto, e avviare la procedura di sottoscrizione che può essere completata anche tramite SPID per velocizzare al massimo l’apertura del conto corrente. La promozione termina il prossimo 31 maggio.

Apri qui SelfyConto di Banca Mediolanum »

Banca Mediolanum, inoltre, consente di arricchire il conto corrente con l’aggiunta di ulteriori carte di pagamento. A disposizione dei clienti che aprono SelfyConto troviamo:

Mediolanum Credit Card : è la carta di credito di Banca Mediolanum ed include un plafond di 1.500 euro ed un canone di 12 euro all’anno

: è la carta di credito di Banca Mediolanum ed include un plafond di 1.500 euro ed un canone di 12 euro all’anno Mediolanum Prepaid Card: è la carta prepagata di Banca Mediolanum

Da notare che tutte le carte di Banca Mediolanum possono contare sul supporto alle transazioni tramite Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e Garmin Pay.

In più, per i clienti che scelgono il conto corrente di Banca Mediolanum c’è la possibilità di accedere a servizi accessori come:

SelfyCeredit Instant che consente di ottenere un prestito personale rapido fino a 20.000 euro

che consente di ottenere un prestito personale rapido fino a 20.000 euro prodotti assicurativi dedicati come SelfyCare Pet, SelfyCare Travel e SelfyCare LifeProject

