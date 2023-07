Per i giovani under 30 sono numerose le promozioni e le soluzioni che le banche offrono per l’apertura di un conto corrente . Con SOStariffe.it , ecco una fotografia delle proposte più vantaggiose a luglio 2023 .

Conti correnti per giovani: le promozioni più convenienti per gli under 30 di Luglio 2023

I conti correnti online sono tra i più gettonati dai giovani perché sono a zero spese. Tra le promozioni che le banche mettono a disposizione degli under 30, c’è infatti quasi sempre il canone annuo gratuito. Si tratta, in sostanza, di conti correnti che non hanno costi fissi di gestione e che permettono l’apertura e l’operabilità direttamente da pc con l’home banking o con l’app della banca tramite mobile banking. Così come i conti bancari 100% digitali non applicano commissioni sulle principali operazioni.

Per conoscere quali siano le alternative più convenienti, c'è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it che mette a confronto le offerte più economiche a luglio 2023.

Conti correnti under 30: le offerte più vantaggiose di Luglio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 My Genius Green di UniCredit canone annuale gratuito per sempre

carta di debito MyOne inclusa

MyOne inclusa bonifici ordinari gratuiti

gratuiti giroconti online a costo zero

servizio Banca Multicanale incluso

incluso prelievo contanti gratuito da ATM di UniCredit 2 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per gli under 30. Per gli over 30 è gratis il primo anno, poi 3 euro al mese ma azzerabile

per gli under 30. Per gli over 30 è gratis il primo anno, poi 3 euro al mese ma azzerabile carta di debito inclusa

inclusa prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 2,5% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi 3 Conto Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa prelievo di denaro all’estero senza commissioni fino a 200 euro

bonifici istantanei e gratuiti verso altri utenti Revolut

possibilità di trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili

Ecco qui di seguito tre conti correnti online particolarmente convenienti per gli under 30 a luglio 2023, in quanto sono a zero spese e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

My Genius Green di UniCredit

Per i giovani alla ricerca di un conto corrente online economico, c’è il conto My Genius Green di UniCredit. Questo è un conto a canone zero per sempre, dedicato a chi abbia a cuore la salvaguardia del Pianeta perché è 100% paperless: comunicazioni solamente in formato elettronico e assenza di carnet di assegni.

Con possibilità di essere cointestato, il conto My Genius Green offre anche ai nuovi clienti:

carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa e disponibile sia nella versione fisica (in materiale ecosostenibile) che in versione digitale con collegamento ai principali wallet digitali per pagamenti online sicuri; prelievi di contanti gratuiti da sportelli ATM di UniCredit;

bonifici ordinari SEPA a zero commissioni;

SEPA a zero commissioni; giroconti online gratuiti;

servizio Banca Multicanale incluso: la gestione del conto avviene per mezzo di Internet, App e telefono.

Aprire questo conto di UniCredit è facile e veloce, considerato che la procedura è totalmente online. Sono necessari solo:

un documento di identità o SPID;

una webcam o una fotocamera;

un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

C’è però da osservare che questa offerta di My Genius Green è riservata a chi è residente in Italia e non sia già titolare di alcun altro prodotto/servizio di banca UniCredit.

Clicca al link di seguito per avere maggiori informazioni sull’offerta di UniCredit:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Sempre gratuito per gli under 30, il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba è una soluzione conveniente per i giovani perché include gratuitamente:

carta di debito internazionale per pagamenti in Italia e all’estero;

per pagamenti in Italia e all’estero; prelievo per importi pari o superiori a 100 euro da tutte le banche d’Italia;

bonifici ordinari in 36 Paesi in area SEPA;

ordinari in 36 Paesi in area SEPA; casella PEC da 1 Giga e f irma digitale ;

e ; deposito titoli;

accredito dello stipendio;

carta di credito Classic , con fido mensile di 1.500 euro e canone annuo di 20 euro;

, con fido mensile di 1.500 euro e canone annuo di 20 euro; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL.

Aprendo il conto di Banca Widiba entro il 26 luglio 2023 (e vincolando le somme entro 30 giorni dall’apertura dello stesso), si potrà beneficiare di un rendimento con tasso del 3,25% lordo con vincoli a scelta della durata di 3, 6 e 12 mesi e con la possibilità di svincolare in anticipo le somme rispetto alla scadenza.

C’è poi da sottolineare che per gli over 30, Widiba Start è a canone zero per il primo anno (con apertura entro il 26 luglio 2023), poi i costi di tenuta del conto salgono a 3 euro al mese. Tuttavia, questo canone può essere azzerato (o ridotto al minimo) grazie a una serie di promozioni offerte dalla banca.

Per conoscere tutti i dettagli sul conto della Banca Widiba, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti più vantaggiosi per i giovani, c’è anche Revolut. L’app finanziaria garantisce ai nuovi clienti che attivino il conto Revolut Standard (la versione base del conto) tre mesi di accesso gratuito ai servizi e ai vantaggi proposti dal conto Revolut Premium.

Il conto Revolut Standard ha il canone gratuito e mette a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente. L’offerta prevede:

carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online);

inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online); bonifici online gratuiti;

possibilità di fare acquisti al di fuori dell’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; stipula di assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

Per quanto concerne i servizi di invio di denaro, il conto base di Revolut permette di:

eseguire pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

inviare bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo;

immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo; trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta Revolut sono disponibili cliccando al link qui sotto:

