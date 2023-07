Per avere Internet nella seconda casa ci sono diverse opzioni: è possibile affidarsi ad una connessione mobile 4G/5G oppure puntare su di una connessione illimitata tramite rete fissa, con la possibilità di scegliere tra fibra FTTH , fibra mista FTTC e FWA . Per ogni opzione ci sono vantaggi e svantaggi: l' Osservatorio Segugio.it ha fotografato lo stato del mercato confermando come per una connessione illimitata per la seconda casa siano necessari quasi 25 euro al mese.

Internet per la seconda casa: meno di 25 euro per una connessione illimitata

Poter contare su di una connessione Internet per la seconda casa diventa sempre più importante, sia per soggiorno prolungati che per brevi week end. Tra il lavoro e lo studio da remoto e l’intrattenimento sempre più digitale, la connessione è oramai essenziale.

Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra una connessione mobile, da riadattare a connessione di rete fissa ma dovendo fare i conti con un bundle dati limitato, e una connessione di rete fissa, scegliendo tra le varie offerte Internet casa che consentono di sfruttare la fibra ottica FTTH, la fibra mista FTTC e la rete FWA.

L’indagine dell’Osservatorio Segugio.it mette in evidenza i costi delle varie opzioni disponibili.

Le opzioni per avere Internet nella seconda casa

Per una connessione per la seconda casa è possibile puntare su:

una SIM 4G/5G con un bundle dati e una tariffa ricaricabile

con un bundle dati e una tariffa ricaricabile una connessione tramite rete FWA per un accesso Internet senza fili da casa

per un accesso Internet senza fili da casa una connessione in fibra ottica FTTH oppure, in caso di indisponibilità, in FTTC o ADSL

Connessione 4G/5G: prezzi bassi ma Giga limitati

La prima opzione considerata è rappresentata dalla possibilità di attivare una SIM con un’offerta di telefonia mobile, in modo da sfruttare una connessione 4G/5G. In questo caso, è necessario mettere in conto un costo medio di 10,37 euro al mese con una media di 143 GB al mese. Nel confronto con lo scorso anno si registrano prezzi stabili (-3,7%) ma molti più Giga a disposizione (+50%).

Per risparmiare è possibile puntare su un’offerta solo 4G. In questo caso, il prezzo medio si riduce a 8,34 euro al mese con un bundle totale di 138 GB al mese in media. Anche in questo caso, nel confronto con il 2022, si registrano prezzi praticamente stabili (-2,1%) ma tanti Giga in più (+78%). Bisogna tenere in considerazione un costo di attivazione che, in media, è pari a 5,20 euro (oltre al costo del primo mese).

Le offerte per la connessione 4G/5G non presentano costi di uscita al netto di un ristretto gruppo di tariffe (meno del 5% del totale analizzato) che include un contributo di attivazione “nascosto” nel canone mensile con un pagamento rateale. Si tratta di un fattore da tenere in considerazione nel caso in cui si desideri attivare una tariffa solo per pochi mesi.

Volendo puntare su un’offerta con Giga illimitati, invece, servono 30,99 euro al mese (-8,1% rispetto al 2022). Le offerte convergenti fisso + mobile permettono di ridurre il costo della SIM fino a 10,62 euro al mese, continuando a proporre Giga illimitati, ma obbligano a scegliere lo stesso operatore anche per la linea fissa della prima casa.

FWA: meno di 25 euro al mese per una connessione illimitata

C’è un’altra opzione da considerare la connessione nella seconda casa: si tratta dell’attivazione di un’offerta FWA. Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare una connessione illimitata in modalità wireless, utilizzando l’apparato di connessione fornito dall’operatore (in genere è necessario installare un’antenna esterna oltre al modem router). La rete FWA è una scelta ottimale soprattutto nelle aree non raggiunte dalla fibra ottica come piccoli comuni, zone rurali e con densità abitativa ridotta.

Per queste offerte bisogna considerare un costo di 24,91 euro al mese (+5,5% rispetto al 2022) ed un contributo di attivazione iniziale pari a 35,97 euro. La velocità massima è molto elevata (in media, 359 Megabit in download di valore massimo) ma gli abbonamenti prevedono un costo di uscita rappresentato sia dal contributo di disattivazione (che non può superare una mensilità di abbonamento) che dalle rate residue del modem che potrebbero essere incluse nel canone.

Da notare che sono disponibili anche offerte FWA di tipo ricaricabile. Queste offerte prevedono un sistema prepagato di ricariche per l’accesso ad una connessione illimitata, con la possibilità di scegliere tra diversi tagli di ricarica (in genere 1 giorni, 3 giorni, 7 giorni, 1 mese e 3 mesi). Puntando su di un servizio prepagato di 3 mesi, bisogna mettere in conto una spesa di 33 euro al mese, nessun costo di attivazione o di uscita e una velocità massima di 76 Megabit in download.

Fibra ottica per la seconda casa: velocità massima ma costi più alti

C’è poi la possibilità di puntare su di un’offerta fibra ottica (oppure FTTC o ADSL in caso di indisponibilità della fibra) per avere una connessione ad alta velocità e senza limiti. Il costo medio è di 25,85 euro al mese (+4,6% rispetto al 2022) con un contributo di attivazione di 20,72 euro una tantum. Dovendo ripiegare sulla FTTC, per via dell’indisponibilità della FTTH, bisogna tenere in considerazione un costo di 27,38 euro al mese con un’attivazione iniziale di 25,89 euro una tantum.

Bisogna sottolineare che la velocità della FTTH è molto alta (il picco in download è pari, in media a 2.405 Mbps) mentre la FTTC si ferma a 200 Mbps e l’ADSL ad appena 20 Mbps (i costi dell’ADSL sono in linea con la FTTC). Ci sono costi di uscita da tenere in considerazione (contributo di disattivazione e eventuali rate residue del modem nascoste nel canone mensile). Per chi ha bisogno di una connessione di breve durata, disattivando l’abbonamento a fine estate, questa soluzione potrebbe presentare costi più alti.

Il grafico qui di sotto riassume i costi delle varie tecnologie:

Quale tecnologia scegliere per avere Internet nella seconda casa?

L’analisi di Segugio.it conferma come ci siano vantaggi e svantaggi da tenere in considerazione, per ciascuna tecnologia. Puntare su di una SIM 4G/5G, ad esempio, consente di ridurre al minimo possibile i costi, potendo contare comunque su tanti Giga per la connessione (in netto aumento rispetto allo scorso anno). Non si tratta, però, di soluzioni con Giga illimitati. Le offerte mobile con Giga illimitati obbligano a scegliere lo stesso operatore anche nella prima casa oppure comportano una spesa molto più alta.

Per le connessioni di rete fissa è possibile puntare sulla fibra FTTH per sfruttare una connessione illimitata ad altissima velocità ma con costi più elevati e spese aggiuntive in caso di recesso. La copertura, inoltre, è limitata. C’è poi la tecnologia FWA che permette di navigare senza limiti e ad alta velocità anche dove non c’è la fibra, risultando disponibile anche in versione prepagata, senza vincoli. Ci sono, però costi iniziali più alti e costi di recesso da non sottovalutare per le versioni in abbonamento.