Non si ferma la chiusura sportelli bancari . Gli istituti di credito li chiudono soprattutto nei piccoli Comuni per tagliare i costi. L’alternativa alla scomparsa delle filiali sono i conti correnti online . Scopri le offerte convenienti di marzo 2024 .

Chiusura sportelli bancari senza sosta in Italia. Negli ultimi due anni, gli istituti di credito hanno chiuso in totale 1.503 filiali. Scure che si è abbattuta soprattutto sui piccoli Comuni. Lo rileva una ricerca dell’Osservatorio First-Cisl, che parla di “una desertificazione bancaria” continua.

Per difenderti dall’addio agli sportelli bancari, ci sono i conti correnti online che permettono di gestire il tuo denaro tramite Internet e un computer (con l’home banking) o App e smartphone (con il mobile banking).

Scopri la convenienza di queste offerte con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Questo tool (digitale e gratuito) mette a confronto le soluzioni più vantaggiose tra i partner a marzo 2024. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

CONFRONTA I CONTI CORRENTI »

Chiusura sportelli bancari: in media 63 al mese in Italia

L’ultimo caso di chiusura sportelli bancari è in Basilicata: il Gruppo Intesa Sanpaolo chiuderà 7 filiali entro maggio 2024 nei Comuni di Grassano, Montalbano jonico, Stigliano, Palazzo San Gervasio, San Fele, Moliterno e l’ufficio di via Nicola Alianelli a Potenza.

Negli ultimi 24 mesi il fenomeno sta dilagando. Nel 2022 gli sportelli bancari chiusi in Italia sono stati 677. Nel 2023 il numero numero è cresciuto a 823. In totale 1.503 filiali sparite in due anni dalla geografia nazionale dei servizi finanziari per i piccoli risparmiatori. Una media di 63 sportelli al mese dismessi. E il 2024 è cominciato sulla stessa lunghezza d’onda.

Ci sono ormai 3.300 Comuni lungo la Penisola rimasti senza una filiale fisica aperta. Gli anziani sono la fascia più penalizzata da quella che, l’Osservatorio First Cisl, chiama “una desertificazione bancaria”. Sono 4,3 milioni gli italiani che non possono accedere fisicamente ai servizi bancari nel proprio Comune di residenza, 362mila in più rispetto a un anno fa.

L’alternativa per sopperire alla mancanza di uno sportello bancario sono i conti correnti online. Vediamo qui di seguito, alcune offerte vantaggiose.

Conti correnti online: le migliori alternative tra i partner di marzo 2024

CONTO CORRENTE COSTO DEL CANONE CARATTERISTICHE DEL CONTO 1 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre. Con la formula “Modulo zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi 2 €/mese, ma azzerabile carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi

bonifici SEPA online fino a 50.000 € online senza commissioni

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 12 mesi, poi 0,5% annuo lordo

conto deposito con tasso del 5% per 12 mesi 2 Conto Fineco di FinecoBank canone gratuito per il primo anno (apertura entro il 12/4/2024), poi 3,95 €/mese, ma azzerabile con sconti carta di debito inclusa

conto deposito abbinato con tasso lordo annuo del 3 % per 12 mesi

abbinato con tasso lordo annuo del prelievo di contante gratuito su ATM UniCredit

bonifico online con commissione di 0,50€ 3 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre remunerazione del 4% sul saldo per qualsiasi importo fino al 31/1/2025

4% di cashback fino al 31/1/2025 tutti i mesi sugli acquisti per un massimo di spese di 200 €

fino al 31/1/2025 tutti i mesi sugli acquisti per un massimo di spese di 200 € carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100 €

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

conto deposito senza vincoli con tasso del 3% per 24 mesi

Qui di seguito, le 3 migliori offerte di conti correnti online in quanto a zero spese per sempre o per il primo anno. Analizziamo, in dettaglio, queste proposte:

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio del gruppo bancario ING è un conto online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale e che si può gestire con home banking e mobile banking.

Conveniente, in particolare, è la formula “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento) che è a zero spese per 12 mesi, poi 2 euro al mese. Ma è un costo azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione oppure entrate di almeno 1.000 euro al mese. Questa formula prevede:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; carta di credito Mastercard Gold (facoltativa) al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro;

(facoltativa) al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro; carta prepagata Mastercard (facoltativa) a canone zero nella versione digitale, mentre costa 10 euro l’emissione della versione fisica.

Aprendo Conto Corrente Arancio, i clienti possono beneficiare del conto deposito “Conto Arancio” con un rendimento del 5% lordo (senza vincoli) per i primi 12 mesi, attivandolo prima dell’11 maggio 2024 e accreditando lo stipendio o con bonifici in entrata di 1.000 euro per 3 mesi sul conto.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Fineco di FinecoBank

Il conto corrente online di FinecoBank è a canone zero per 12 mesi (poi 3,95 euro al mese, ma azzerabile con una serie di sconti) se lo si apre entro il 12 aprile 2024. Il canone è invece gratuito sempre per gli under 30. Il conto di FinecoBank si contraddistingue per:

carta di debito Fineco Card Debit , con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro);

, con canone di 9,95 euro all’anno (la spedizione a domicilio costa 2,25 euro); prelievo gratuito per importi superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

pagamenti digitali TAP&GO con smartphone o smartwatch ai POS dei negozi;

servizio Fineco Pay da app per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza commissioni;

prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone; ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte.

Per i titolari di Conto Fineco c’è anche la possibilità di beneficiare del rendimento lordo annuo del 3% per 12 mesi grazie all’iniziativa conto deposito svincolabile CashPark. Questo tasso promozionale è valido fino al 1° aprile 2024.

Per conoscere maggiori informazioni dell’offerta di FinecoBank, clicca il link:

SCOPRI CONTO FINECO »

Conto BBVA

Il conto corrente online di BBVA è vantaggioso non solo perché è a canone gratuito per sempre, ma anche perché offre:

remunerazione del 4% sul saldo indipendentemente dall’importo fino al 31 gennaio 2025;

sul saldo indipendentemente dall’importo fino al 31 gennaio 2025; cashback 4% al mese su tutti gli acquisti fino a un massimo di spesa di 200 euro e fino al 31 gennaio 2025.

Quest’offerta include anche:

carta di debito fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione;

fisica o digitale con canone annuale gratuito e senza costi di spedizione; collegamenti al wallet di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti digitali;

prelievo bancomat gratuito a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro (anche da altra banca) in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; zero commissioni per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro;

per bonifici istantanei in area SEPA fino a un massimo di 1.000 euro; bonifici ordinari SEPA gratuiti fino a un massimo di 6.000 euro.

BBVA offre ai propri clienti anche i seguenti servizi pay per-use:

accredito dello stipendio in anticipo sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro;

sul proprio conto a partire da solo 0,25 euro; Pay&Plan per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; Prestito Immediato che offre il finanziamento di cui si ha bisogno per realizzare i propri progetti.

Inoltre, il conto BBVA propone queste promozioni:

Passaparola : si possono ottenere bonus fino a 200 euro massimo se si presentano nuovi clienti alla banca: 20 euro per ogni persona che si invita e apre un conto BBVA. La persona invitata riceverà 10 euro;

: si possono ottenere bonus fino a 200 euro massimo se si presentano nuovi clienti alla banca: 20 euro per ogni persona che si invita e apre un conto BBVA. La persona invitata riceverà 10 euro; sorteggi quindicinali di 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro ;

; sorteggi trimestrali di grandi premi. Il premio in palio per il prossimo trimestre è uno scooter elettrico modello Etriko SK3.

L’apertura del conto BBVA permette di beneficiare di “Deposito flessibile”, il conto deposito libero con un rendimento del 3% annuo per 24 mesi. È possibile richiedere la cancellazione anticipata (che avviene gratuitamente e senza l’applicazione di penali): ottenendo comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per una fotografia del conto corrente di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Arancio ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA