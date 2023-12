Caro mutui frena il mercato immobiliare nel primo trimestre 2023. Lo rivela l’ Istat . Compravendita di case in calo del 5% rispetto al trimestre precedente. Giù anche mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare che si riducono del 12,6% rispetto ai tre mesi precedenti. Per scoprire le ultime novità, c’è SOStariffe.it , insieme alle migliori offerte mutui di dicembre 2023.

Caro mutui raffredda il mercato immobiliare. L’Istat conferma che, nel primo trimestre 2023, continua e si accentua l’andamento in ribasso già rilevato nella seconda metà del 2022, sia a livello tendenziale che congiunturale. Nei primi tre mesi di quest’anno, l’Istituto di statistica ha registrato 210.691 convenzioni notarili di compravendita e altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Un numero in calo del 5% rispetto al trimestre precedente e dell’11% su base annua.

Oltre alle compravendite, in discesa anche mutui, finanziamenti e altre obbligazioni che prevedono la costituzione di ipoteca immobiliare: dal rapporto Istat emerge che, da gennaio a marzo 2023, la loro flessione è stata del 12,6% rispetto al trimestre precedente e del 31% su base annua.

Caro mutui: numeri in calo per il mercato immobiliare nel 2023

CARO MUTUI: RILEVAZIONE ISTAT SPIEGAZIONE Mutui meno 12,6% nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente

nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente meno 31% su base annua Mercato immobiliare meno 5% nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente

nel primo trimestre 2023 rispetto al trimestre precedente meno 11% su base annua Mercato della casa da Nord a Sud in un anno meno 16,5% nel Nord-ovest

nel Nord-ovest meno 7,8% nel Nord-est

nel Nord-est meno 16% nel Centro

nel Centro meno 4,6% nel Sud

nel Sud meno 4,9% nelle Isole

Una duplice riduzione: delle vendite di case e dell’apertura di nuovi mutui. Un primo trimestre 2023 in contrazione, dopo i dieci rialzi consecutivi dei tassi di interesse sul costo del denaro decisi dalla BCE (Banca centrale europea) per arginare l’inflazione elevata nell’Eurozona.

Il contraccolpo delle mosse varate dall’Istituto di Francoforte si traducono in un rincaro dei tassi variabili sui mutui, con un aumento dell’importo delle rate mensili. E, come in un effetto domino, ai prestiti per l’acquisto della casa più salati corrisponde una frenata delle compravendite.

Infatti, nel suo report, l’Istat evidenzia che il mercato immobiliare è in calo. Nello specifico, è sceso del 5% nei primi tre mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2022 e dell’11% rispetto a un anno prima. In caduta verticale pure i mutui:

meno 12,6% in un trimestre;

in un trimestre; meno 31% in un anno.

Spiega l’Istat: “I mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare anticipano di un trimestre l’andamento in calo che, sia a livello tendenziale sia congiunturale, si osserva dal secondo trimestre 2022. La flessione si fa più intensa nel terzo e quarto trimestre 2022, sino a raggiungere le variazioni negative più marcate nel primo trimestre 2023, dopo quelle già evidenziate nel secondo trimestre 2020”.

“Dopo otto trimestri consecutivi di crescita, registrati tra il terzo trimestre 2020 e il secondo trimestre 2022 – annota ancora l’Istituto di statistica -, gli ultimi tre evidenziano una contrazione che è trainata principalmente dall’abitativo, settore di spinta dell’intero mercato immobiliare“.

Il mercato della casa segna, su base annua, variazioni percentuali negative in tutta Italia. In dettaglio:

Nord-ovest -16,5% ;

; Nord-est -7,8% ;

; Centro -16% :

: Sud -4,6% ;

; Isole -4,9%.

Nel settore abitativo le compravendite diminuiscono del:

meno 18,3% nelle grandi città;

nelle grandi città; meno 6,4% nei piccoli comuni.

Caro mutui: come abbassare la rata mensile a dicembre 2023

QUESITO NUMERO 1 QUESITO NUMERO 2 QUESITO NUMERO 3 La surroga di un mutuo in corso è conveniente? Che cos’è il Bonus prima casa Under 36? Che cos’è il Fondo Gasparrini? Sì, perché è gratuita e consente di risparmiare sulla rata mensile cambiando le condizioni del mutuo in essere Lo Stato offre garanzie alle banche per mutui fino all’80% del prezzo d’acquisto di un immobile, il cui valore non deve superare i 250.000 €. Il Bonus è riservato a giovani under 26 con ISEE inferiore ai 40.000 € È una misura che consente, in particolari condizioni, di sospendere un mutuo fino a 18 mesi

Contro il caro mutui, il comparatore per mutui di SOStariffe.it mette a confronto sia le offerte più convenienti per un nuovo mutuo per comprare casa, sia le opzioni più vantaggiose per sostituire un mutuo in corso con uno più conveniente, ricorrendo alla surroga. Questo strumento gratuito, infatti, permette di trasferire il mutuo da una banca a un’altra modificando le condizioni contrattuali per abbassare la rata mensile. Per esempio, passando da un tasso variabile (i più elevati in questi mesi, dopo i rialzi decisi dalla BCE) a uno a tasso fisso (i più economici in questo periodo). Utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per la surroga di un mutuo è semplice e bastano pochi minuti. Ecco come fare:

andare sul comparatore mutui di SOStariffe.it ;

; selezionare “ Sostituzione mutuo “;

“; indicare il tipo di tasso desiderato;

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

confrontare le offerte più vantaggiose.

Per i giovani, invece, un aiuto per acquistare l’abitazione principale arriva anche dal Bonus prima casa Under 36 che sarà prorogato anche per tutto il 2024. In scadenza al 31 dicembre 2023, il Governo ha già previsto nella legge di Bilancio 2024, i fondi necessari (282 milioni di euro) per rinnovare la garanzia statale sui mutui prima casa per gli under 36. Ricordiamo che i requisiti per accedere a questa agevolazione sono i seguenti:

giovani con età non superiore ai 36 anni o giovani coppie in cui uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni;

ISEE non superiore a 40.000 euro annui ;

non superiore a ; copertura dell’ 80% del mutuo fino a un massimo di 250.000 euro (anche con ristrutturazione);

fino a un massimo di 250.000 euro (anche con ristrutturazione); l’immobile deve essere l’abitazione principale e deve non essere classificato come immobile di lusso.

Nel 2024, a meno di una retromarcia dettata dal Parlamento, con il Bonus prima casa Under 36 non ci saranno più le agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Infine, una boccata d’ossigeno contro il caro mutui è rappresentata dal Fondo di solidarietà, il cosiddetto Fondo Gasparrini, che permette di ottenere la sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi, soddisfacendo queste condizioni:

avere in corso il pagamento di un mutuo per la prima casa per un importo non superiore a 400 mila euro;

avere delle difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro.

