Campionato serie A 2019, dove e come vedere le partite in streaming

Sette partite su dieci per ogni giornata di Campionato e sedici dei venti incontri più importanti della Serie A saranno trasmessi in streaming su NOW TV, il servizio in streaming di Sky.

Resta ancora un mese per vendere, acquistare e scambiare giocatori alle squadre del campionato maggiore di calcio italiano. Per la Serie A la data di chiusura delle trattative, stabilita dal Consiglio federale, è il 2 Settembre 2019.

Nel frattempo non si arrestano gli accordi, le polemiche e i colpi di scena sul mercato dei calciatori che entrano ed escono dalle rose dei club italiani. Lo scambio Cancelo Danilo avvenuto tra Manchester City e Juventus è stato chiuso il 5 Agosto, ancora un’incognita invece il destino di Dybala. Non sembra chiaro neanche come andrà a finire il lungo e tormentato rapporto tra l’Inter e Icardi.

Per il momento le uniche certezze sono quelle che riguardano i canali che gli appassionati potranno usare per seguire la propria squadra durante la il prossimo Campionato di Serie A 2019/2020.

I diritti televisivi per trasmettere gli incontri di questa stagione calcistica non sono infatti stati al centro di nessun colpo di scena dato che sono stati assegnati per 3 anni dall’asta tenutasi nel 2018. Ad aggiudicarsi la maggior parte delle dirette per quanto riguarda la Seria A è stata Sky, che potrà trasmettere 7 partite su 10 per ogni giornata.

Ad aprire le danze saranno il 24 Agosto Parma e Juventus che scenderanno in campo alle 18 e poi in serata ci sarà la sfida tra Fiorentina e Napoli (alle 20.45). Per poter seguire entrambe le partite i tifosi dovranno sottoscrivere o rinnovare il proprio abbonamento Sky Sport oppure potranno comprare un Ticket NOW TV.

Cos’è NOW TV

NOW TV è il servizio in streaming di Sky. Questa piattaforma dà la possibilità di accedere ai contenuti Sky con un’offerta flessibile.

L’offerta disponibile sulla TV in streaming di Sky è composta da:

Ticket Cinema , c on oltre 1000 titoli on demand, 7 nuovi film a settimana e l’accesso a 9 canali live Sky Cinema

, c Ticket Serie TV dà accesso ai nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand

dà accesso ai nuovi episodi delle serie tv ogni settimana, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, le produzioni originali Sky e intere stagioni on demand Ticket Intrattenimento ,con show, documentari e tanti programmi per bambini.

,con show, documentari e tanti programmi per bambini. Ed infine il Ticket Sport con gli eventi della Serie A (7 partite su 10 ogni giornata), tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGP, la Formula 1 e i principali tornei di Tennis

14 giorni di prova gratis

È previsto un periodo di prova gratuito di 14 giorni in cui sarà possibile accedere ai canali delle offerte Cinema, Intrattenimento e Serie Tv ed è compresa l’Opzione +, sono esclusi invece tutti i contenuti sportivi. Al termine dei 14 giorni se non si provvede alla disdetta del rinnovo automatico si attiveranno per i Ticket Cinema, Intrattenimento e Serie tv da 19.99€, con Opzione+ interamente scontata.

Per annullare il rinnovo automatico è sufficiente collegarsi alla propria area personale ed eliminare l’opzione di rinnovo. Potrete procedere alla disdetta fino al tredicesimo giorno della prova, ma anche se lo faceste il primo i contenuti continueranno ad essere visibili fino al termine dei 14 giorni. È possibile attivare il periodo di prova solo una volta.

I ticket NOW TV

Lo Sport su NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, Pass settimanale o Ticket mensile, con il Super HD sempre incluso:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione

Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione

Il Ticket mensile costa invece 29,99 euro/mese , si attiva al momento dell’acquisto e puoi disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione

Il Super HD non vi obbliga a cambiare il televisore, si tratta di una codifica dell’HD che permetterà di aumentare la resa del colore e la qualità della visione sui vecchi impianti. Per utilizzare questo tipo di servizio dovrete avere una connessione che viaggi ad almeno 10 Mbit/s.

Come acquistare le offerte NOW TV

Comprare un’offerta NOW TV è semplice, veloce e non comporta vincoli.

Le formule 1 giorno, 7 giorni o 1 mese di Sport potranno essere acquistate sul sito della piattaforma in pochi minuti. L’utente dovrà registrarsi, creare il proprio account e selezionare il sistema di pagamento preferito.

Ultimata l’operazione potrà procedere ai propri acquisti, dovrà solo ricordarsi di attivare il pacchetto selezionato.

Come vedere NOW TV con Smart Stick

La NOW TV Smart Stick è un device che collegato al televisore (sempre tramite presa HDMI) rende smart la vecchia tv. Acquistando la Smart stick i clienti avranno in offerta 3 mesi di Cinema, Intrattenimento o Serie Tv o 1 mese di Sport in Super HD inclusi nel prezzo. Il costo del device è di 29.99€ al mese.

NOW TV e lo Sport

Lo Sport di NOW TV permette di vedere 7 partite su 10 di ciascuna giornata di Serie A, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, 5 partite per ogni turno di Premier League inglese, 3 incontri della Bundesliga tedesca per ogni giornata del torneo.

Per la seria A in particolare quest’anno saranno trasmessi 16 big match su 20. Dalla terza giornata le partite disponibili su NOW TV saranno:

sabato un match alle 15 e un match alle 18

domenica 2 match alle 15, un match alle 18 e il posticipo delle 20.45 e l’eventuale match al venerdì (alle 20.45) o al lunedì (alle 20.45)

E su NOW TV saranno trasmesse anche le partite del calcio femminile: almeno un incontro per ciascun turno del campionato di Serie A italiana. Nell’offerta sportiva sono incluse anche tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il tennis internazionale con ATP Masters 1000 e Wimbledon e altri tornei ancora.

Per usare al meglio la piattaforma e avere quindi una maggiore qualità audio dei contenuti trasmessi sia in diretta che on demand è bene conoscere i requisiti minimi suggeriti. Sul sito della piattaforma è specificato che la qualità di visione dello Sport su NOW TV è Full HD a 1080p con 50fps e che la velocità di connessione minima necessaria per vedere lo Sport su NOW TV è di 2,5 Mbit/s.

Questo significa che per non avere problemi o interruzioni frequenti durante la visione è bene avere una connessione che viaggi a 10 Mbit/s (è la velocità minima garantita in genere dall’ADSL 20 Mega). Ma la connessione veloce da sola non è sufficiente dovrete anche avere dei televisori o portatili compatibile con l’app di NOW TV.

Come vedere NOW TV

Ecco la lista dei device che rispettano i parametri tecnici consigliati da NOW TV sono suddivisi tra televisori, pc, smartphone e tablet, console per videogiochi e altri dispositivi che connettono i vostri apparecchi di vecchia generazione ad internet:

Smart tv

Smart TV Samsung: modelli 2015, 2016,2017 e 2018

Smart TV LG: WebOs 1.4.0, WebOs 2.0, WebOs 3.0, WebOs 3.5, WebOs 4.0

Per gli altri modelli dovrete controllare sul sito se sono compatibili, trovate il codice modello del televisore nella sezione supporto o informazioni generali dal menu interattivo dell’apparecchio.

Device televisivi:

NOW TV Smart Stick – trasforma la tua TV in una Smart TV

NOW TV Box

Vodafone TV

Chromecast e Chromecast Ultra

Game Console:

​Xbox One e One S

PlayStation 4

Tablet:

Tablet con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Tablet con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Smartphone:

​iPhone con sistema operativo iOS 9.0 e successivi

Smartphone con sistema operativo Android 4.4 e successivi certificati

Computer:

​PC con sistema operativo Windows 7, 8.1, 10

Mac con sistema operativo OSX 10.9 e successivi

Assistenza NOW TV

Sul sito è presente una sezione in cui ci sono le risposte ai principali dubbi degli utenti, è possibile inoltre chattare con un operatore. I clienti possono inoltre rivolgere le proprie domande tramite i canali social della piattaforma.

Nella pagina di supporto sono presenti diverse sottocategorie: FAQ, informazioni generali su NOW TV, acquisto e ordini, problemi tecnici, dispositivi e app, e gestione account e pagamenti. Se tra le risposte già presenti in queste pagine non troverete la soluzione al problema è prevista una sezione per la ricerca avanzata in cui è possibile approfondire il livello di specificità della domanda.

Se non risolverete neanche così la chat è il passo successivo ed è l’unico contatto diretto messo a disposizione, non ci sono infatti contatti telefonici per l’assistenza. Infine per segnalare un disservizio o chiedere informazioni, anche in orari in cui la chat non è disponibile, si può usare il classico form mail. Si inseriscono i propri contatti, si compila il campo oggetto e poi si invia.