I migliori conti correnti con prelievi gratuiti ad agosto 2019

Uno dei principali parametri nella scelta del conto corrente per la gestione del proprio denaro è rappresentato dalla possibilità di sfruttare prelievi gratuiti in Italia (soprattutto) ma anche all’estero, in particolare in Europa, all’interno dell’area Euro. Ecco, quindi, quali sono i migliori conti correnti con prelievi gratuiti di agosto 2019 e come fare per attivarli direttamente online, velocizzando l’iter di attivazione ed i tempi necessari per poter iniziare ad utilizzare subito il conto.

Nella scelta del miglior conto corrente da aprire per la gestione dei propri risparmi e delle proprie carte di pagamento, uno dei fattori più importanti da considerare è, senza dubbio, l’analisi dei costi e delle commissioni applicate ai prelievi di contante. Soprattutto per chi prevede di utilizzare la carta di debito per effettuare molti prelievi. Gli utenti che, per abitudine o per necessità, fanno molti prelievi devono verificare con attenzione le commissioni applicate ai prelievi al fine di individuare le opzioni migliori.

Di seguito, quindi, vediamo quali sono i migliori conti correnti con prelievi gratuiti di agosto 2019.

Conto N26

Una delle migliori opzioni per chi cerca un conto corrente con prelievi gratuiti è, senza dubbio, il conto N26, la soluzione proposta dalla “mobile bank” che sta attirando un numero sempre maggiore di clienti grazie al suo servizio smart che sfrutta al massimo Internet ed, in particolare, i dispositivi mobili per permettere all’utente di poter gestire e monitorare, in modo completo, i propri risparmi, senza alcuna difficoltà.

Il conto N26 è un conto corrente a zero che include una carta di debito Mastercard, anch’essa completamente gratuita, che può essere utilizzata per prelevare denaro ed effettuare acquisti (sia nei negozi fisici che online) utilizzando i fondi del conto. Il punto di forza di N26 è rappresentato proprio dai prelievi gratuiti.

Il conto N26 Standard, infatti, include la possibilità di sfruttare prelievi gratuiti in tutta l’area Euro rivelandosi, quindi, una soluzione ottimale per chi viaggia molto in Europa ma anche per chi è abituato a fare molti prelievi in Italia e non vuole dover fare i conti con le commissioni applicate da molte banche quando il cliente effettua un prelievo presso uno sportello di un altro istituto.

Per i clienti più esigenti, inoltre, c’è la possibilità di puntare sul conto N26 You che arricchisce i vantaggi di N26 standard offrendo la possibilità di effettuare prelievi gratuiti in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Quest’opzione risulta estremamente utile a chi viaggia all’estero, al di fuori dei confini dell’UE.

Ad arricchire i vantaggi di N26 You troviamo il pacchetto assicurativo Allianz che include diverse coperture assicurative (soprattutto per i viaggiatori) che potrebbero tornare molto utili. Da notare, inoltre, la possibilità, per gli utenti che scelgono questo conto, di sfruttare offerte partner esclusive. N26 You presenta un costo mensile di 9,99 Euro. A completare le opzioni disponibili per chi sceglie N26 c’è il conto N26 Metal che arricchisce ulteriormente i servizi inclusi aggiungendo anche l’accesso di un servizio d’assistenza dedicato. Questa soluzione costa 16,99 Euro al mese.

Tutte le soluzioni offerte da N26 sono gestibili completamente online, grazie all’app dedicata per smartphone, con la possibilità per l’utente di sfruttare diverse funzionalità “smart” che semplificheranno di molto la gestione del proprio denaro. La sicurezza delle transazioni e della gestione è massima con diverse opzioni che tutelano, in modo completo, l’utente.

Conto WeBank

Un altro ottimo conto corrente che permette di sfruttare la possibilità di eseguire prelievi di contante senza costi aggiuntivi è Conto WeBank. Si tratta di una soluzione davvero completa che mette a disposizione dell’utente un conto corrente a zero spese ed una carta di debito. Il conto è attivabile e gestibile completamente online, senza costi di alcun tipo.

In particolare, la carta di debito abbinata al conto garantisce la possibilità di effettuare prelievi di contante gratis in tutta l’area Euro, senza alcun vincolo legato alla tipologia di sportello ATM utilizzata per eseguire il prelievo. Questa soluzione risulta, quindi, davvero molto comoda per tutti gli utenti che cercano una carta ottima per prelevare senza dover fare i conti con le commissioni applicate su ogni transazione dalla maggior parte delle banche.

Da notare, inoltre, che chi sceglie il conto WeBank ha la possibilità di abbinare al proprio conto corrente anche una Carta di Credito, scegliendo tra le varie opzioni che l’istituto offre alla sua clientela, ed una carta prepagata come la carta Kje@ns che incrementa la flessibilità di utilizzo permettendo di effettuare pagamenti ed acquisti online in modo ancora più semplice.

Per i nuovi clienti che scelgono il conto WeBank c’è la possibilità di sfruttare una promozione di sicuro interesse. Attivando online il conto, infatti, si potrà attivare una linea vincolata a 12 mesi di importo minimo pari a 1.000 Euro. Tale linea vincolata permette di sfruttare un tasso lordo dello 0.3%. In alternativa, sarà possibile accreditare stipendio o pensione.

Completando una di queste operazioni (apertura linea vincolata oppure accredito di stipendio o pensione), il nuovo cliente che sceglie WeBank riceverà, in regalo, un buono carburante da 80 Euro per fare rifornimento con IP e risparmiare, una cifra significativa, sui costi di gestione della propria auto.

Conto HYPE

Un’altra ottima alternativa per chi è in cerca di un conto che garantisca la possibilità di effettuare prelievi gratuiti è rappresentata da Conto HYPE. Si tratta di una “carta conto” che garantisce all’utente la possibilità di un utilizzo completo e senza reali limitazioni eliminando tutti i costi e le commissioni che, solitamente, vengono applicate dalle principali banche tradizionali.

Conto HYPE include una carta contactless con IBAN che permette all’utente di effettuare prelievi gratuiti e senza alcuna commissione in tutto il mondo risultando, quindi, una delle opzioni migliori per chi è alla ricerca di uno strumento di pagamento completo e, soprattutto, gratuito. HYPE permette, infatti, una completa gestione del proprio denaro, grazie agli strumenti online ed all’app dedicata, ed offre la possibilità di effettuare pagamenti e bonifici senza commissioni. Il canone della carta conto è gratuito. Da notare, inoltre, la possibilità di guadagnare Cashback con gli acquisti effettuati con la carta.

Per i clienti più esigenti, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare HYPE Plus, un’opzione che costa appena 1 Euro al mese e che include una lunga serie di opzioni aggiuntive che renderanno l’utilizzo della carta conto decisamente più comodo. Con HYPE Plus, infatti, è possibile accreditare lo stipendio ed effettuare l’addebito delle spese periodiche in modo gratuito e immediato. Questa soluzione estende il limite di ricarica a 50 mila Euro all’anno ed include la possibilità di accedere ad HYPE Web per gestire il conto e i propri risparmi direttamente dal PC.

Conto Widiba

Tra le migliori opzioni per chi cerca un nuovo conto corrente troviamo il conto corrente di Widiba. Si tratta di una soluzione davvero molto interessante che offre una lunga serie di servizi al cliente che potrà anche sfruttare, al netto di alcune limitazioni, la possibilità di effettuare prelievi gratuiti con la carta di debito.

Il conto Widiba è un conto a canone zero per il primo anno. Il canone, in ogni caso, è azzerabile se si procede con l’accredito di stipendio o pensione oppure se si mantiene una giacenza media di 5 mila Euro. In caso contrario, il conto Widiba presenta un canone trimestrale di 5 Euro.

Abbinata al conto c’è una carta di debito a canone gratuito. Il cliente che sceglie Widiba potrà utilizzare tale carta per effettuare prelievi gratuiti se il prelievo presenta un importo minimo di 100 Euro. L’opzione relativa ai prelievi gratuiti è valida presso qualsiasi ATM in Italia offrendo, quindi, una serie di importanti vantaggi al cliente che potrà prelevare senza commissioni rispettando il vincolo dell’importo minimo.

Da notare che la carta di pagamento associata al conto corrente supporta Apple Pay e Google Pay e che il cliente può richiedere una seconda carta di debito in modo gratuito. Con il conto Widiba è possibile ottenere anche una Carta di Credito (il canone trimestrale è di 5 Euro). Tra i servizi aggiuntivi inclusi per i clienti che scelgono questo conto corrente c’è My Instant Credit, la soluzione semplice e veloce per poter rateizzare gli acquisti effettuati che Widiba mette a disposizione dei suoi clienti.

