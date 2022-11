Bollette bloccate: le tariffe per fermare i prezzi luce e gas a Novembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.208,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Con i listini dei beni energetici in progressivo calo, le offerte del Mercato libero più vantaggiose in questo momento sono quelle a prezzo indicizzato, in quanto sfruttano l’accesso al prezzo all’ingrosso di energia elettrica e gas naturale, con aggiornamenti mensili. Questo permette ai clienti domestici di ricevere bollette luce e gas in linea con l’andamento del mercato. Eppure, con la domanda di metano in procinto di aumentare nei mesi freddi e una crisi energetica lungi dall’essere archiviata, le promozioni luce e gas a prezzo bloccato restano un’opzione a cui una fetta di consumatori guarda come “scudo di protezione” contro nuove impennate dei prezzi della materia prima.

Per questo motivo, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una mappa con le offerte a prezzo bloccato del Mercato libero attivabili a novembre 2022. Si tratta di soluzioni che possono essere confrontate grazie al comparatore di SOStariffe.it: questo strumento digitale e gratuito aiuta i titolari di utenze domestiche a scegliere la soluzione luce e gas più si adegui alle esigenze del proprio nucleo familiare, a partire dai propri consumi annuali di elettricità e metano.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi iOS e Android.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce a prezzo bloccato attivabili a Novembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 NeN Luce Special 48

Gas Special 48 0,4220 €/kWh

1,8000 €/Smc 120,97 euro al mese

255,04 euro al mese 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce (Profilo 24)

Nuova Impronta Zero Gas 0,4990 €/kWh

1,9900 €/Smc 152,06 euro al mese

292,97 euro al mese 3 Eni Plenitude Flexi Pertinenze Luce 0,5726 €/kWh 159,18 euro al mese

Ecco le soluzioni luce e gas a prezzo bloccato che possono essere attivate a novembre 2022. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra sono allineate al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di metano all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

NeN Luce e Gas Special 48

Le soluzioni NeN per illuminare e riscaldare casa hanno le seguenti caratteristiche:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,4220 € /kWh (monorario) per l’energia elettrica e 1,8000 € /kWh per il gas;

per 12 mesi: (monorario) per l’energia elettrica e per il gas; contributo fisso annuale di 69 euro per costi di commercializzazione energia elettrica e 67 all’anno per quelli del metano;

bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura, spalmato sulle prime 12 fatture (4 euro a fattura);

di 48 euro a fornitura, spalmato sulle prime 12 fatture (4 euro a fattura); gestione online della fornitura tramite App NeN;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel, scegliendo cioè NeN, marchio di Yada Energia, sia per la luce sia per il gas;

sistema di fatturazione della “carica mensile”: si tratta di una rata fissa con mensilità prevedibile calcolata e aggiornata sui consumi dell’anno precedente;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” è pari a 120,97 euro (bolletta luce) e 255,04 euro (bolletta gas).

Per saperne di più e attivare l’offerta luce e/o gas di NeN, clicca sul pulsante verde di seguito:

Scopri NeN Luce e Gas Special 48 »

Nuova impronta Zero Luce e Gas

Anche la soluzione luce e gas proposta da Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), blocca il prezzo dei beni energetici per un anno:

prezzo bloccato per 12 mesi: 0,4990 €/kWh (monorario) per l’energia elettrica e 1,990 €/Smc per il gas naturale; questi costi unitari di elettricità e metano sono inclusivi dello sconto del 20% previsto nel primo anno di attivazione dell’offerta;

(monorario) per l’energia elettrica e 1,990 per il gas naturale; questi costi unitari di elettricità e metano sono inclusivi dello sconto del 20% previsto nel primo anno di attivazione dell’offerta; corrispettivo fisso di commercializzazione pari a 12 euro al mese a fornitura (144 euro all’anno a fornitura);

opzione di scelta tra tariffa monoraria (Profilo 24ore) o bioraria (Profilo Sole-Luna);

bonus Natura : 60 euro di sconto per i nuovi clienti erogato in 6 rate;

: 60 euro di sconto per i nuovi clienti erogato in 6 rate; bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera;

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi Hera; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

energia prodotta da fonti rinnovabili e gas verde CO₂.

L’attivazione di questa soluzione implicherebbe una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 152,06 euro al mese (per il profilo 24 ore) e a 292,97 euro al mese per il gas.

Clicca al link di seguito per saperne di più sull’offerta luce di Hera Comm:

Nuova impronta Zero Luce – Profilo 24 »

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile accedere all’offerta gas Hera Comm:

Scopri Nuova Impronta Zero Gas »

Flexi Pertinenze

Eni Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica, propone un’offerta luce a prezzo bloccato pensata esclusivamente per illuminare box, soffitte, cantine e altre pertinenze della propria abitazione con contatore separato.

La promozione si caratterizza per:

prezzo bloccato per 2 anni: 0,5726 €/kWh ;

; costi di commercializzazione pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

sconto del 3% con domiciliazione delle bollette su conto corrente;

con domiciliazione delle bollette su conto corrente; gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e App Eni Plenitude;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e coperta da Garanzie d’Origine.

Attivando questa promozione, le bollette luce per la “famiglia tipo” avrebbero un costo di 159,18 euro al mese.

Clicca al link di seguito per una panoramica dell’offerta:

Scopri Flexi Pertinenze »