TIM anticipa il Black Friday: arriva il 2x1 per chi acquista uno smartphone

Da questa settimana prende il via il Black Friday di TIM . L'operatore, per le prossime tre settimane, metterà a disposizione una promozione esclusiva: per gli utenti ci sarà la possibilità di avere due smartphone con l'acquisto di un solo dispositivo. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova promozione 2x1 che caratterizzerà il Black Friday di TIM:

TIM lancia la promozione 2×1 dando il via al Black Friday

Acquistare uno smartphone con TIM conviene di più. Da questa settimana e per le prossime tre, infatti, sarà possibile acquistare uno smartphone a rate e riceverne uno aggiuntivo con alcuni bundle promozionali particolarmente convenienti. Tra le offerte disponibili nei negozi TIM troviamo:

acquistando uno dei Samsung Galaxy S22 oppure un Galaxy Z Fold4 o Flip4 si riceverà, senza costi aggiuntivi, un Samsung Galaxy A13

oppure un si riceverà, senza costi aggiuntivi, un acquistando uno Xiaomi 12T Pro si riceverà senza, senza costi aggiuntivi, un Redmi 9AT

si riceverà senza, senza costi aggiuntivi, un acquistando un Motorola Edge 30 Neo si riceverà, senza costi aggiuntivi, un Motorola E22

Per ogni bundle sono previsti una serie di prezzi promozionali. Ad esempio, acquistando il Samsung Galaxy S22 Ultra a rate è prevista una spesa di 30 euro al mese per 30 mesi con incluso nel prezzo il Galaxy A13 del valore di 179,90 euro. Per verificare prezzi e modelli disponibili è possibile recarsi in un negozio TIM oppure consultare il sito ufficiale dell’operatore. Da notare, inoltre, che è possibile beneficiare della promozione TIM Rivaluta Smartphone per ottenere uno sconto extra consegnando il proprio smartphone usato.

Le offerte “passa a TIM” da sfruttare in vista del Black Friday

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA TIM Wonder Five Minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G 7,99 euro al mese TIM Wonder Six Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G 9,99 euro al mese TIM Young per Under 25 Minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G 9,99 euro al mese TIM 5G Smart Power Minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G 14,99 euro al mese

La nuova promozione 2×1 può rappresentare l’incentivo giusto per passare a TIM in occasione di questo periodo del Black Friday. Una volta completata l’attivazione dell’offerta, è possibile procedere con l’acquisto dello smartphone desiderato ricevendo poi un dispositivo aggiuntivo in omaggio. Per passare a TIM ci sono diverse offerte su cui puntare.

La prima proposta che segnaliamo è TIM Wonder Five che include:

minuti ed SMS illimitati

70 GB in 4G con Giga illimitati per i clienti di rete fissa TIM

TIM Wonder Five presenta un costo di 7,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis per i clienti che attivano l’offerta online. L’offerta è disponibile solo in caso di portabilità del numero da un operatore virtuale selezionato.

Attiva TIM Wonder Five »

C’è poi TIM Wonder Six che include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G con Giga illimitati per i clienti di rete fissa TIM

TIM Wonder Five presenta un costo di 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis per i clienti che attivano l’offerta online. L’offerta è disponibile solo in caso di portabilità del numero da Iliad oppure da un operatore virtuale selezionato.

Attiva TIM Wonder Six »

Per gli Under 25 c’è, invece TIM Young. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G (100 GB aggiungendo 0,99 euro in più al canone mensile) con Giga illimitati per i clienti di rete fissa TIM

TIM Young è disponibile per tutti gli Under 25 al costo di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, ci sono primo mese e attivazione gratis con la sottoscrizione online.

Attiva TIM Young »

Da valutare anche l’attivazione di TIM 5G Power Smart. L’offerta include:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G e 5G con Giga illimitati per i clienti di rete fissa TIM

TIM 5G Power Smart presenta un costo di 14,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis per chi richiede l’attivazione online. Questa tariffa è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare da altro operatore.

Attiva TIM 5G Power Smart »