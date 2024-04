Assicurazioni e AI è un’alleanza che rivoluzionerà il settore delle polizze auto e non solo. Scopri le ultime novità sull’applicazione dell’ intelligenza artificiale da parte delle compagnie di assicurazione e trova le offerte vantaggiose di aprile 2024 con il comparatore di SOStariffe.it .

AI e assicurazioni, la rivoluzione è in arrivo: progetti di trasformazione per 44,8 milioni

Assicurazioni e AI (artificial intelligence) modificheranno il panorama delle settore nei prossimi anni. Tanto che si parla sempre più spesso di insurtech per indicare tutto ciò che è innovazione tecnologica e digitale in ambito assicurativo: software e app, prodotti e servizi, automazione dei processi e modelli di business. E l’impiego dell’intelligenza artificiale nel comparto delle assicurazioni, per esempio, porterà a polizze sempre più personalizzate sulla base delle esigenze dei clienti.

Ma prima di scoprire le ultime novità su assicurazioni e AI, c’è da ricordare che, per risparmiare sulle polizze RC auto, puoi affidarti al comparatore di SOStariffe.it per scoprire le migliori offerte assicurazioni auto fra le compagnie partner di aprile 2024. Con questo tool digitale e gratuito puoi confrontare preventivi “su misura” e individuare le soluzioni più vantaggiose. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Scopri le polizze auto di aprile 2024»

Assicurazioni e AI: come cambierà il mercato delle polizze

ASSICURAZIONI E AI: UNA RIVOLUZIONE IN CIFRE 1 108 progetti interni nel 2023 da parte delle compagnie assicurative, in aumento del +96% rispetto al 2022 2 44,8 milioni di euro il valore nel 2023 di questi progetti interni, in crescita del +89% rispetto al 2022 3 45 partnership nel 2023 su progetti insurtech, con un aumento del +80% rispetto al 2022 4 Investimenti in intelligenza artificiale delle compagnie assicurative: 50 milioni di euro nel 2024

90 milioni di euro nel 2025

140 milioni di euro nel 2026

L’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mercato delle assicurazioni auto. È quanto emerso al recente evento “AI e Insurtech: nuove frontiere e opportunità per un’industria assicurativa che guarda al futuro”, realizzato da Italian Insurtech Association, in partnership con Share, focalizzato a fare luce su come le applicazioni dell’artificial intelligence porteranno una evoluzione dei servizi e della competitività nel mercato assicurativo.

Durante l’incontro è stata presentata la nuova edizione dell’Insurtech Investment Index 2023, ideato da IIA ed elaborato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, che monitora lo stato di avanzamento degli investimenti e il grado di innovazione del settore assicurativo in Italia.

Secondo la ricerca, nel 2023 il livello di digitalizzazione del mercato italiano è tornato a crescere, ottenendo un punteggio positivo di 20/30, in netto miglioramento rispetto ai 14/30 del precedente anno. In particolare, risulta l’incremento nello sviluppo di progetti interni delle compagnie e delle partnership tra queste ultime e le startup insurtech:

108 progetti interni rispetto ai 55 del 2022, con un aumento del +96%;

rispetto ai 55 del 2022, con un aumento del +96%; 44,8 milioni di euro di valore dei progetti interni rispetto ai 23,7 milioni di euro del 2022, con un incremento del +89%;

di valore dei progetti interni rispetto ai 23,7 milioni di euro del 2022, con un incremento del +89%; 45 partnership con progetti insurtech rispetto alle 25 del 2022, con un incremento del +80%.

Secondo le stime di Italian Insurtech Association il 2024 segnerà un anno record per quanto riguarda gli investimenti in insurtech da parte del mercato. Entro fine anno saranno investiti in soluzioni di intelligenza artificiale circa 50 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 90 milioni entro il 2025 e 140 milioni nel 2026. Gli investimenti fatti ad oggi in AI sono stati prevalentemente nell’ambito operation & data management e nella digitalizzazione e creazione dei prodotti.

“Il 91% delle compagnie assicurative – dice Filippo Renga, direttore dell’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano – ritiene infatti che l’AI e, più in generale, le tecnologie per la raccolta e l’analisi dei dati avranno un ruolo cruciale nella rivoluzione del mercato insurtech nel prossimo decennio”.

Assicurazione auto: come risparmiare sulla polizza ad aprile 2024

Un utile strumento digitale per farti risparmiare sulla polizza è il confronto online dei preventivi. Si tratta di un’operazione semplice e veloce da eseguire e che puoi effettuare tramite il comparatore per assicurazioni auto di SOStariffe.it. Questo tool gratuito ti permette di valutare le migliori offerte tra quelle messe a disposizione dalle varie compagnie partner. Ma come fare? Nel form del comparatore di SOStariffe.it è necessario inserire:

i tuoi dati anagrafici;

i tuoi dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);

le caratteristiche del veicolo che vuoi assicurare.

Devi poi tenere presente che è sufficiente inserire i tuoi dati nel comparatore di SOStariffe.it una volta sola per avere a disposizione:

decine di preventivi di differenti compagnie assicurative ;

; scoprire la migliore offerta;

attivarla direttamente, oppure salvare il preventivo e rifletterci con calma mantenendo lo stesso prezzo.

C’è, inoltre, da notare che la copertura RC auto (la responsabilità civile) è obbligatoria per poter circolare, mentre non lo sono le garanzie accessorie. Infatti incendio e furto, atti vandalici, grandine, kasko, assistenza stradale, tutela legale, agenti atmosferici sono facoltative.

Come detto, il comparatore di SOStariffe.it confronta le proposte attualmente disponibili sul mercato tra le compagnie assicurative partner, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei tuoi dati), allo scopo di trovare l’assicurazione auto più conveniente, senza costi e nessun impegno da parte tua. Puoi anche richiedere assistenza telefonica gratuita chiamando il numero verde 800 999 565.