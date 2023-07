Mentre prosegue l’installazione di nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici in Italia, ecco una panoramica dell’ app E-moving con la quale A2A semplifica la vita degli automobilisti a caccia delle colonnine di ricarica più vicine. I dettagli su SOStariffe.it, insieme alle offerte luce e gas “green” più vantaggiose a luglio 2023.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 822,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 904,42 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 911,97 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Avanti tutta sulla mobilità sostenibile. Con la nuova tranche di 128 punti di ricarica per auto elettriche in arrivo in Emilia-Romagna, A2A prosegue la sua marcia per dotare l’Italia di una rete capillare di colonnine per i veicoli “green”. Una nuova tappa del tour ecologico che porterà la società multiservizi italiana a raggiungere il traguardo delle 22mila installazioni lungo la Penisola entro il 2030, come previsto dal piano industriale 2021-2030, che contempla un investimento di oltre 280 milioni di euro nel comparto della e-mobility.

A2A non è però solo sinonimo di sostenibilità quando si parla di mobilità. È in prima fila nella salvaguardia dell’ambiente anche sul fronte delle forniture domestiche di energia e gas, garantendo alle famiglie italiane materie prime e servizi che abbracciano la transizione energetica.

Per scoprire quali siano le soluzioni luce e gas di A2A e metterle a confronto con le offerte degli altri gestori energetici del Mercato Libero a luglio 2023, c’è il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (accessibile dal link qui sotto).

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo strumento è gratuito e semplice da utilizzare: basta inserire il dato relativo al proprio consumo annuale di elettricità o di gas (è consultabile in bolletta o stimabile attraverso i filtri integrati nel comparatore) per vedersi restituita in una manciata di secondi una classifica delle offerte più vantaggiose in linea con quel determinato fabbisogno energetico.

A2A E-moving: che cos’è l’App per fare il pieno di energia

APP A2A E-MOVING IN PILLOLE 1 È l’applicazione ideata da A2A per garantire agli automobilisti al volante di auto “green” piena autonomia nel processo di ricarica dei loro veicoli elettrici 2 Può essere scaricata su dispositivi iOS e Android 3 Permette, tra l’altro, di trovare la colonnina di ricarica più vicina alla propria posizione e verificare in tempo reale lo stato delle prese

Con l’espansione del network di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici da Nord a Sud della Penisola (oggi sono 14mila), A2A ha messo a punto un’app (ribattezzata A2A E-moving) che permette agli automobilisti al volante di auto “green” di gestire in completa autonomia l’intero processo di ricarica del proprio veicolo: dalla ricerca, su una mappa dedicata, dell’installazione pubblica più vicina alla propria posizione fino all’avvio della ricarica nella stazione desiderata e il monitoraggio della potenza erogata.

Un tool a portata di smartphone e tablet, molto intuitivo e ricco di funzionalità, disponibile sia per dispositivi iOS, sia per quelli Android.

Ecco sintetizzate di seguito le operazioni che l’app A2A E-moving consente di fare:

monitorare sulla mappa le stazioni di ricarica dedicate al servizio di mobilità elettrica e trovare la colonnina più vicina al luogo in cui si trova l’automobilista;

al luogo in cui si trova l’automobilista; verificare in tempo reale lo stato delle prese e dei parcheggi provvisti di smart parking;

lo stato delle prese e dei parcheggi provvisti di smart parking; prenotare una presa e raggiungere la colonnina;

e raggiungere la colonnina; avviare e interrompere la ricarica nella stazione desiderata;

selezionare il piano tariffario e associare il metodo di pagamento che si preferisce;

monitorare l’energia erogata e la potenza istantanea durante la sessione di ricarica;

e la potenza istantanea durante la sessione di ricarica; verificare lo storico delle ricariche, dei pagamenti e delle fatture delle ricariche;

richiedere assistenza ed effettuare segnalazioni tecniche direttamente dall’app;

ed effettuare segnalazioni tecniche direttamente dall’app; richiedere una E-moving Card.

Come segnalano da A2A, i sistemi di ricarica sono utilizzabili da tutte le tipologie di veicoli elettrici: autoveicoli e furgoni elettrici puri, ibridi e plug-in e veicoli elettrici leggeri. Inoltre, sono disponibili stazioni di ricarica Quick (fino a 22 kW), Fast (fino a 50 kW) e Ultra Fast (fino a 350 kW), tutte alimentate con energia elettrica 100% green.

A2A E-moving: come funziona e piani tariffari a Luglio 2023

PIANO TARIFFARIO PER PRIVATI CANONE MENSILE CARATTERISTICHE E-moving Small 16€/mese ricariche fino a 30kWh/mese

2 prenotazioni al giorno incluse

si possono utilizzare fino a 4 utenze E-moving Medium 29€/mese ricariche fino a 80kWh/mese

2 prenotazioni al giorno incluse

si possono utilizzare fino a 4 utenze E-moving Large 60€/mese ricariche fino a 180kWh/mese

2 prenotazioni al giorno incluse

si possono utilizzare fino a 4 utenze E-moving Extra Large 90€/mese ricariche fino a 280kWh/mese

2 prenotazioni al giorno incluse

si possono utilizzare fino a 4 utenze E-moving a consumo a consumo ricariche in base alle proprie esigenze

si pagano solo i consumi effettivi

si possono utilizzare fino a 4 utenze E-moving a consumo Plus 2€/mese ricariche in base alle proprie esigenze

si pagano solo i consumi effettivi

2 ricariche giornaliere incluse

Per beneficiare di tutti vantaggi che l’app assicura, bastano pochi e semplici passi: è infatti sufficiente scaricare l’app da App Store o Google Play sul proprio smartphone, creare un nuovo profilo procedendo quindi con la registrazione e selezionando il piano tariffario più in linea con le proprie esigenze. Successivamente, è anche necessario associare il metodo di pagamento preferito.

Chi preferisse non procedere con la registrazione, può percorrere l’opzione di accesso in qualità di “Ospite”.

Tanti i piani tariffari dedicati ai privati. Ecco tutte le possibilità di scelta:

E-moving Small con canone di 16 euro al mese;

E-moving Medium con canone di 29 euro al mese;

E-moving Large con canone di 60 euro al mese;

E-moving Extra Large con canone di 90 euro al mese;

E-moving a consumo;

E-moving a consumo Plus con un contributo di 2 euro al mese.