WINDTRE lancia le sue prime offerte 5G a partire da 16,99 Euro

A partire da oggi, WINDTRE mette a disposizione dei suoi utenti le sue prime offerte 5G. Sia i già clienti WINDTRE che chi effettua la portabilità da un altro operatore avrà la possibilità di sfruttare la rete mobile di nuova generazione di WINDTRE. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove offerte 5G presentate oggi da WINDTRE e come fare per attivarle.

Anche WINDTRE si unisce al settore delle offerte 5G, dove già sono presenti Vodafone e TIM in Italia. L’operatore di telefonia mobile, a partire da oggi, mette a disposizione di nuovi e già clienti una nuova gamma di offerte per accedere alla rete 5G, la rete mobile di nuova generazione che garantisce un netto upgrade prestazionale rispetto all’attuale 4G, sia in termini di velocità che di latenza.

Per chi sceglie il 5G di WINDTRE sono disponibili 4 diverse offerte, tutte attivabili sia dai nuovi clienti (con portabilità del numero da qualsiasi operatore o attivando un nuovo numero) che dai già clienti dell’operatore (richiedendo il cambio offerta). La nuova gamma di offerte 5G di WINDTRE è disponibile sino al prossimo 17 gennaio 2021. Ecco tutti i dettagli sulle nuove proposte.

WINDTRE lancia le nuove offerte 5G

A disposizione degli utenti che vogliono testare le potenzialità del 5G troviamo quattro nuove offerte WINDTRE. L’offerta top, che era già disponibile in precedenza ma veniva definita come “5G Ready”, è Unlimited Premium Easy Pay. Si tratta di una soluzione che garantisce l’accesso ad un piano tariffario “tutto illimitato” per quanto riguarda la navigazione ad un costo periodico di 29,99 Euro al mese.

Per navigare senza limiti ed acquistare un nuovo smartphone 5G a rate troviamo, invece, Smart Pack Unlimited 5G. Anche in questo caso, abbiamo una tariffa con Giga illimitati ed un canone mensile di 29,99 Euro. Il cliente può scegliere uno smartphone 5G da acquistare a rate tra i vari modelli Samsung, Xiaomi, Apple e di altri brand presenti nel listino di modelli di WINDTRE.

I dispositivi 5G disponibili con WINDTRE sono: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro, Huawei P40, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Lite, Oppo Reno 4 Pro, Oppo Reno 4Z, Oppo Find X2 Neo, Motorola razr 5G.

Oltre a questa soluzione abbiamo a disposizione altre due proposte. Per chi non ha bisogno di un piano tutto illimitato, infatti, WINDTRE propone XLarge Premium e XLarge Premium Easy Pay che offrono, rispettivamente, 50 GB e 100 GB in 4G e 5G. Entrambe le offerte hanno un costo periodico di 16,99 Euro al mese e si differenziano per le modalità di addebito del canone mensile (le offerte Easy Pay prevedono l’addebito su conto corrente o carta di credito).

Da notare che tutte le offerte 5G di WINDTRE possono contare su “5G Priority Pass“, che garantisce un accesso prioritario alla rete mobile anche in caso di affollamento, e su di un servizio di assistenza dedicata disponibile chiamando al numero 159. La tabella qui di seguito riassume le caratteristiche delle nuove offerte WINDTRE:

Nome offerta Minuti ed SMS inclusi Giga inclusi Costo mensile XLarge Premium minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 50 minuti verso l’estero 50 GB in 4G e 5G 16,99 Euro al mese con addebito su credito residuo XLarge Premium Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 50 minuti verso l’estero 100 GB in 4G e 5G 16,99 Euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito Unlimited Premium Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 200 minuti verso l’estero Giga illimitati in 4G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente e carta di credito Smart Pack Unlimited 5G

minuti illimitati e 200 SMS in Italia; 200 minuti verso l’estero Giga illimitati in 4G e 5G 29,99 Euro al mese con addebito su conto corrente e carta di credito; rata mensile dello smartphone da 0 Euro al mese in base al modello scelto

Le offerte WINDTRE sono disponibili con i seguenti costi di attivazione:

per i già clienti WINDTRE che richiedono il cambio offerta: 16,99 Euro una tantum di attivazione

che richiedono il cambio offerta: 16,99 Euro una tantum di attivazione per chi passa a WINDTRE: 6,99 Euro (0 Euro per Unlimited Premium Easy Pay) invece che 49,99 Euro (la quota restante sarà addebitata se lascia WINDTRE prima di 24 mesi); per tutte le offerte è previsto un costo di 10 Euro per la SIM

Ricordiamo che è possibile confrontare i vantaggi delle nuove offerte 5G di WINDTRE con tutte le altre soluzioni disponibili sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone ed iPad.

I clienti WINDTRE con un’offerta mobile attiva possono ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi scegliendo attivare l’abbonamento di rete fissa Super Fibra Unlimited. L’offerta in questione include la linea telefonica con le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e una connessione illimitata tramite fibra FTTH sino a 1000 Mega (oppure FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega).

Per chi attiva l’abbonamento ci sono Giga illimitati senza costi extra se si è già clienti WINDTRE su mobile con un’offerta compatibile oppure la possibilità di attivare una tariffa speciale con minuti, SMS e GB illimitati a 9,99 Euro al mese. Super Fibra Unlimited include anche un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti Prime). L’offerta Internet casa di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem incluso nel prezzo.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

La copertura del 5G di WINDTRE

Stando a quanto dichiarato dall’operatore, il 5G di WINDTRE è attualmente disponibile per circa il 40% della popolazione italiana. La rete, in ogni caso, è in continua espansione e nel giro di poco tempo il numero di utenti che potrà accedere alla rete mobile di nuova generazione aumenterà in misura sostanziale.

I servizi 5G sono disponibili da oggi nelle seguenti aree:

capoluoghi e territori provinciali di: Arezzo, Avellino, Belluno, Benevento, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Chieti, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Isernia, Lecco, Matera, Nuoro, Palermo, Perugia, Pesaro Urbino, Pordenone, Potenza, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Torino, Trento, Treviso, Verona, Vicenza.

capoluoghi di provincia di: Ancona, Forli’, Gorizia, Latina, Ravenna, Trapani.

Le altre nuove offerte di WINDTRE

Il lancio delle prime offerte 5G è anche l’occasione per WINDTRE per rinnovare la sua gamma di tariffe andando ad incrementare i GB disponibili. A disposizione degli utenti troviamo le seguenti soluzioni:

Large: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G a 14,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G a 14,99 Euro al mese Medium: minuti illimitati, 200 SMS e 30 GB in 4G a 12,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 30 GB in 4G a 12,99 Euro al mese Start: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB in 4G a 11,99 Euro al mese (solo per nuovi clienti)

Confermate le offerte “generazionali” pensate per i più giovani e per gli over 60. Ecco i dettagli:

Young (per Under 30): minuti ed SMS illimitati, 80 GB in 4G a 11,99 Euro al mese

(per Under 30): minuti ed SMS illimitati, 80 GB in 4G a 11,99 Euro al mese Student (per Under 20): minuti ed SMS illimitati, 80 GB in 4G a 9,99 Euro al mese

(per Under 20): minuti ed SMS illimitati, 80 GB in 4G a 9,99 Euro al mese Junior (per Under 14): 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDRE e 60 GB in 4G a 6,99 Euro al mese

(per Under 14): 100 minuti verso tutti, minuti illimitati verso WINDRE e 60 GB in 4G a 6,99 Euro al mese Junior+ (per Under 14): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese

(per Under 14): minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 60 GB in 4G a 8,99 Euro al mese Senior (per Over 60): minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB in 4G a 9,99 Euro al mese