Le migliori offerte luce e gas di Novembre 2020

Passando al libero mercato i clienti luce e gas possono risparmiare centinaia di euro. Per poter scegliere un'offerta veramente vantaggiosa è necessario fare molte ricerche e valutare con attenzione le condizioni proposte. Ecco una guida alle migliori promozioni luce e gas e qualche consiglio per capire se le tariffe sono convenienti

Per i consumatori del mercato tutelato è possibile risparmiare anche centinaia di euro l’anno passando alle forniture luce e gas del libero mercato. Le offerte dei gestori del mercato libero permettono di avere tariffe con prezzi bloccati e la possibilità di iscriversi a programmi a premio o di ottenere sconti in bolletta.

Per poter calcolare quanto è possibile ridurre la propria bolletta per la fornitura di servizi è necessario analizzare con attenzione le migliori offerte luce e gas del libero mercato. In questa operazione può essere d’aiuto il comparatore di SOStariffe.it. Lo strumento confronterà le promozioni del mese e calcolerà secondo alcuni precisi indicatori quali potrebbero la bolletta mensile e il conto annuale per la fornitura di luce e gas.

Per stimare, con una buona approssimazione, a quanto può ammontare la bolletta con una tariffa luce e gas è necessario conoscere alcune informazioni sulle abitudini dei consumatori. Per esempio quanto tempo si trascorre in casa, quante persone vi abitano, quali sono gli elettrodomestici che si usano e se la cucina è ad induzione o a gas. I filtri dello strumento di raffronto permetteranno di ottenere un calcolo più preciso del costo della materia prima consumata.

Confronta le promozioni luce e gas più convenienti »

Le caratteristiche delle offerte del libero mercato

Il prezzo fisso delle materie prime può sembrare un dettaglio irrilevante, in realtà è uno dei principali fattori di risparmio. Le bollette sono composte da più voci: materia prima, IVA, oneri, gestione degli impianti, trasporto del gas o dell’elettricità. L’elemento che in percentuale, preso singolarmente, ha il peso maggiore è il costo della materia prima.

A seconda dei prezzi imposti, questa voce può coprire anche fino a più del 40% delle intere bollette di luce e gas, individuando quindi un’offerta che propone un buon costo delle materie prime si otterrà un primo risparmio molto corposo. Un secondo elemento che potrà ridurre la spesa familiare sono i bonus, soprattutto quando si tratta di sconti in bolletta.

Il terzo sono i servizi garantiti, anche se magari una tariffa permette di pagare un po’ di meno nell’immediato non è detto che nel lungo periodo sia la più conveniente. Se per esempio, una promozione è un po’ più cara ma include un servizio di intervento tecnico in caso di guasti potrebbe essere più vantaggiosa anche se la bolletta costa di più. A volte è per questa ragione che il comparatore di SOStariffe.it indica dei costi delle bollette diversi pur a parità di costo della materia prima.

Le migliori offerte luce per risparmiare in bolletta

I piani che propongono le condizioni economiche più vantaggiose sono quelli dual fuel, si tratta di offerte che prevedono la doppia attivazione (luce e gas) con un unico fornitore. Sono anche le promozioni a cui vengono abbinati gli sconti maggiori e i premi più corposi. A Novembre le migliori offerte energia sono quelle di E.ON, Edison, Illumia e Wekiwi.

Le stime per il confronto si basano sui consumi di tre persone che convivono in un appartamento con lavatrice, forno, frigo e lavastoviglie. Il consumo annuale di questo gruppo è calcolato intorno a 2900 kWh. La presenza in casa si concentra per lo più nei weekend e nelle ore serali.

1. Illumia Luce Super Black

Una delle promozioni che consente il maggior risparmio è questa offerta di Illumia, a rendere particolarmente competitivo questo piano è lo sconto Black Friday. Fino al 30 Novembre chi attiva questa offerta riceverà un bonus di 1200 kWh in omaggio per i nuovi clienti per il primo anno. Si tratta di una tariffa attivabile solo online e offre un prezzo bloccato dell’energia per un anno.

Il meccanismo della promozione prevede che ogni mese le famiglie possano utilizzare 100 kWh gratis, se il consumo mensile totale dovesse essere inferiore la parte in eccesso andrà persa. Questa offerta è attivabile solo con addebito su conto. Il prezzo applicato ai consumi sarà di 0,270 euro/kWh.

Scopri Luce Super Black»

2. Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

L’ultima offerta energia che analizziamo è quella di Wekiwi. Si tratta di un pacchetto che in un anno garantirà alla famiglia tipo un risparmio sulle bollette di 56,72 euro. Con questo fornitore si può ottenere un voucher di 40 euro se si attiva anche l’offerta gas, o di soli 20 euro per l’attivazione energia. I buoni possono essere spesi nei negozi e nei supermercati convenzionati con il progetto Ticket Compliments.

Le bollette di questo gestore si basano sul sistema di Carica mensile. In pratica l’utente ha un conto Wekiwi da ricaricare in base alla propria ipotesi di consumo, il gestore dà la possibilità di scegliere tra diverse taglie di ricarica. Se il cliente rispetta la propria previsione otterrà degli sconti e dei premi, altrimenti dovrà pagare la differenza. Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione si può cliccare sul bottone in basso.

Scopri Energia Prezzo Fisso 12 mesi »

3. E.ON Luce e gas insieme

Questa offerta dual fuel di E.ON permette ai nuovi clienti che la attivino di risparmiare fino a 65 euro. Il nostro gruppo preso ad esempio con le tariffe del mercato a Maggiori tutele spenderebbe più di 548 euro, con questa promozione il conto annuale si fermerebbe a 482 euro. La bolletta mensile sarebbe di 40 euro circa.

Nell’attuale promozione offerta sono inclusi:

uno sconto speciale sulla componente energia, pari al 30%

uno sconto aggiuntivo per la bolletta smart e per l’addebito sul conto corrente

Si tratta di una tariffa ad energia verde, questo significa che il fornitore si impegna a garantire che l’energia consumata venga prodotta da fonti rinnovabili. Maggiori dettagli e una stima personalizzata dei costi sono disponibili cliccando sul bottone in basso.

Scopri E.ON luce e gas insieme »

2. Edison Web Luce bioraria

La tariffa proposta da Edison propone un costo differente dell’energia consumata durante le ore di punta e in quelle serali e nei weekend. Le promozioni biorarie suddividono la giornata nelle seguenti fasce orarie:

F1 dalle 8 alle 19 dei giorni feriali

F2 dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 il sabato

F3 dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, domenica e festivi

Con le attuali condizioni proposte dal gestore, i nostri 3 conviventi spenderebbero ogni anno circa 60 euro in meno rispetto alle offerte tutelate. La bolletta mensile stimata per questi clienti sarebbe di 37,61 euro.

Questa è un’offerta che include anche alcuni benefit, ad esempio si può partecipare alle estrazioni dei premi del programma Edison Ville. Inoltre è incluso nel pacchetto offerta di Novembre il servizio Prontissimo Casa, si tratta di un’opzione che dà diritto a ricevere assistenza da tecnici e artigiani convenzionati con Edison. I nostri consulenti vi forniranno tutte le informazioni su questi e altri vantaggi proposti per i clienti che scelgono questo piano luce e gas del gestore.

Attiva Edison Web Luce bioraria »

Le offerte gas più convenienti di Novembre

Anche per confrontare le migliori offerte gas prendiamo come famiglia tipo 3 conviventi. In questo caso il gruppo divide una casa di 75mq e il gas viene usato per cucinare, avere l’acqua calda e per il riscaldamento.Il consumo annuale è di 1110 m3 di gas. Le promozioni più convenienti, secondo il comparatore, sono:

Illumia Gas Super Web

E.ON Valore Mercato Gas

Prezzo chiaro A2A Gas

Edison Web Gas

1. Illumia Gas Super Black

L’offerta gas di Illumia per la settimana del Black Friday regala ai nuovi clienti 240 smc nel primo anno di fornitura (suddivisi in 20 smc al mese) e un prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi a 0,18 euro/smc. Per attivare questa promozione, entro il 30 Novembre, è obbligatorio attivare l’addebito delle bollette sul conto corrente.

Qaulora il pagamento non dovesse riuscire gli utenti dovranno versare un deposito cauzionale, gli importi variano a seconda dei consumi annuali stimati. Ecco a quanto può ammontare l’importo: 30 euro per chi rientra nei 500 mc l’anno, tra i 500 e .1500 mc si pagano 90 euro di cauzione, c’è poi la fascia da 1.500 fino a 2.500 mc che deve versare 150 euro. Per consumi compresi tra 2.500 mc e 5.000 mc il deposito richiesto è di 300 euro.

Se la bolletta mensile dovesse essere inferiore a 20 euro il fornitore si riserva di sommare l’addebito nella fattura del mese successivo.

Attiva Gas Super Web »

2. E.ON Valore Mercato Gas

La tariffa Valore Mercato Gas di E.ON è al momento quella che offre il maggior risparmio rispetto alle offerte tutelate. La stessa famiglia attivando le promozioni del mercato a Maggiori tutele spenderebbe 770 euro di bollette gas, con E.ON risparmia oltre 129 euro in 12 mesi. Il conto annuale della famiglia presa ad esempio sarebbe infatti 640 euro circa, con una bolletta media mensile intorno ai 53 euro.

Il costo di attivazione è azzerato per i nuovi clienti, ma l’offerta è disponibile solo per chi richieda la domiciliazione delle fatture. Con questo fornitore la bolletta viene inviata solo in forma elettronica, per ridurre le emissioni legate al trasporto e al consumo di carta. Il prezzo della materia prima con questa promozione sarà variabile, si tratta infatti di un’offerta indicizzata al prezzo del mercato del gas.

Scopri Valore Mercato Gas»

3. Prezzo chiaro A2A Gas

L’offerta permette ai clienti di pagare il gas consumato al prezzo di mercato, ma in genere si paga un contributo minimo al gestore. Per chi attiva questa tariffa a Novembre, A2A si impegna ad azzerare il contributo per il primo anno.

Con l’attuale prezzo della materia prima la famiglia potrà risparmiare fino a 80 euro all’anno sul gas, la bolletta mensile stimata è di circa 57,50 euro. Le condizioni vantaggiose per i clienti che passano ad A2A sono:

lo sconto per il primo anno

garanzia di consumo di gas naturale

gestione delle fatture tramite online

Con questo fornitore è possibile attivare le offerte online, tramite centralino o compilando il form per essere contattati su Whatsapp.

Attiva Prezzo Chiaro A2A Gas »

4. Edison Web Gas

Il corrispettivo dell’offerta Edison Web Luce è questa promozione Gas. Il risparmio annuale, per i 3 conviventi che passino da mercato tutelato a questo piano Edison, potrà essere di circa 80 euro. L’attuale costo della materia prima garantirebbe una bolletta mensile, rapportata ai consumi annuali stimati, di 57,51 euro.

Tra i benefici a disposizione dei clienti Edison, come abbiamo visto:

la bolletta elettronica

attivazione del servizio Prontissimo Casa

iscrizione al programma Edison Ville

prezzo del gas bloccato per 1 anno

Attivare questa offerta richiede pochi minuti e il cliente dovrà avere a portata di mano una vecchia bolletta, il proprio codice fiscale e le informazioni per attivare il pagamento con addebito su conto o carta.

Scopri Edison Web Gas »