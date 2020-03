Wind Tre nuovo nome, marchio e logo: ecco la nuova identità del brand

Wind e Tre sono diventate un’unica società grazie alla joint venture ufficializzata il 31 gennaio 2016. I due brand di telefonia mobile e Internet casa fino ad oggi hanno continuato ad operare separatamente ma a breve nascerà un nuovo brand unificato. Gli indizi di questa rivoluzione ci sono tutti. Innanzitutto lo scorso 3 febbraio è stato registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) un nuovo logo da parte CK Hutchinson, proprietaria di Wind Tre Spa. Il marchio presenta i loghi di Wind e Tre di colore arancione accostati l’uno all’altro con al di sotto la scritta “WindTre” in grigio. Non si tratterebbe di una scelta definitiva e c’è la possibilità che il design possa variare nel tempo, ma l’arancione dovrebbe essere comunque la tinta dominante. Qualche certezza in più sulla presenza del dicitura WindTre.

Il secondo indizio riguarda alcune tariffe di Tre che hanno cambiato denominazione. Da oggi 2 marzo 2020 i piani dati in abbonamento 3Cube XL e 3Cube Special sono state ribattezzati solamente Cube XL e Cube Special per le attività di post vendita. La composizione delle tariffe così come il prezzo non subiranno modifiche ma per le nuove attivazioni saranno mantenuti i nomi attuali. Il lancio su mercato di Very Mobile, operatore low cost di Wind Tre, sarebbe un ulteriore tassello verso l’unificazione dei due storici gestori.

I dubbi maggiori sono invece legati al nome del nuovo operatore. Si parla di W3, WTre oppure W-Tre. Nel frattempo, collegandosi al sito www.windtre.it è stata inserita una pagina dallo sfondo nero con l’avviso che il portale istituzionale è stato spostato all’indirizzo www.windtregroup.it. Quest’ultimo è stato registrato il 3/10/19 da VIP-CKH Luxembourg S.r.l., ovvero la società che gestisce il provider.

Wind Tre secondo gli ultimi rumors avrebbe dovuto annunciare il re-branding il 19/2/20 durante un evento chiamato The WoW NoW ma la presentazione è stata posticipata a data da destinarsi a causa dell’aumento del rischio di contagio da Coronavirus. Il lancio sul mercato vero e proprio potrebbe avvenire quindi intorno alla metà di marzo ma solo se l’emergenza covid-19 verrà arginata.

Stando all’Osservatorio sulle Comunicazioni del 2018 realizzato dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), Wind Tre è il primo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di linee attive con il 33,2% delle quote di mercato e terzo per la rete fissa (13,2%). Nell’immediato il re-branding non dovrebbe cambiare di molto l’esperienza d’uso degli utenti ma nel breve termine dovrebbe nascere una rete più efficiente e veloce con una copertura superiore al 99% del territorio italiano. Nel futuro di Wind Tre c’è poi il 5G. Il piano è quello di realizzare un’infrastruttura condivisa con Fastweb per il più recente standard di rete e il lancio entro la fine dell’anno di offerte commerciali ad hoc.

Le migliori offerte di Wind e Tre

In attesa di scoprire cosa proporrà il nuovo operatore Wind Tre, ecco le migliori tariffe di Wind e Tre:

Le offerte di Wind

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

Attiva All Digital di Wind

2. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Xiaomi Redmi 8 – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo ZTE Blade – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo Oppo A9 2020 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 79,99 euro di anticipo

Aggiungendo 1 euro in più all’addebito mensile per il piano telefonico si può scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 139,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 139,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 99,99 euro di anticipo Motorola G8 Plus – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo LG K50s – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 59,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 59,99 euro di anticipo TCL Plex – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 89,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Wind

3. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 25,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

Fibra 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Attiva Fibra 1000 di Wind

L’offerta è disponibile fino al 2/3/20.

4. All Inclusive Junior

Minuti illimitati per chiamare numeri Wind

100 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

100 SMS al mese

50 GB in 4.5G al mese per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è dedicata ai minori di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 21,99 euro se la tariffa rimane attiva per almeno 24 mesi. Nel pacchetto è compresa l’app Parental Control Wind Family Protect per proteggere i bambini dai principali pericoli del web.

Il servizio blocca le chiamate verso numerazioni speciali e servizi a sovrapprezzo. I genitori hanno la possibilità di impedire il download di determinati contenuti, verificare in ogni momento la posizione dei propri figli grazie alla geolocalizzazione e sospendere la connessione ad Internet anche in caso di utilizzo di una rete Wi-Fi. Per chi è già cliente Wind l’app Parental Control Wind Family Protect ha un costo di 99 cent al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita.

L’operatore come primo telefono consiglia:

ZTE Blade A5 2019 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese più 89,99 euro di anticipo

5. All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro ed è riservata agli Under 30 (fino al giorno prima il compimento del 31esimo anno di età). La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 33,99 euro (19,99 euro per i già clienti Wind) se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo per la SIM è di 10 euro. Il pagamento del piano avviene solo tramite addebito su conto corrente o carta di credito. All’offerta è possibile aggiungere:

Huawei P Smart 2019 – 69,99 euro di anticipo e vincolo di 30 mesi

Le offerte di Tre

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta è compresa la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60

2. All-In Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

Confronta le offerte di Tre

3. All-In Power Special Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Per chi sottoscrive un’offerta Super Fibra il traffico dati diventa illimitato. Il costo di attivazione è di 6,99 euro se il contratto non viene rescisso entro 30 mesi altrimenti la spesa sale a 55,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Nel pacchetto sono compresi anche il servizio Gigabank per accumulare i Gigabyte non utilizzati e usarli al momento del bisogno e la card Grand Cinema per andare al cinema in 2 al costo di un solo biglietto.

E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

Xiaomi Redmi Note 7 – gratuito

– gratuito Samsung Note10 da 256 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi Samsung Note10+ da 256 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi 8 – gratuito

– gratuito Xiaomi Mi Note 10 – 10,99 euro al mese per 30 rinnovi

– 10,99 euro al mese per 30 rinnovi Xiaomi Redmi Note 8T – 99 cent al mese per 30 rinnovi

4. Free Power

Minuti illimitati per chiamare

300 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 17,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono:

KASKO inclusa

Possibilità cambiare, tenere o restituire lo smartphone

Abbonamento di 6 mesi ad Apple Music

ad GigaBank per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve

per accumulare i Gigabyte non utilizzati fino ad un massimo del doppio di quelli previsti dalla tariffa e utilizzarli quando serve Card Grande Cinema 3 per andare al cinema in 2 al prezzo di 1 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019)

5. Free Super Power

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 20,98 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Per chi ha sottoscritto la tariffa dopo l’1/4/19 la navigazione in 4G LTE è offerta gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese.

Aggiungendo 5,99 euro alle offerte si ottengono: