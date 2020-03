Le migliori offerte luce e gas a marzo 2020

Per tagliare le bollette di luce e gas è necessario scegliere con cura le tariffe energetiche, individuando le opzioni migliori tra le tante soluzioni disponibili sul mercato libero. A marzo 2020, un cliente “tipo” ha la possibilità di risparmiare oltre 200 Euro all’anno scegliendo le tariffe più vantaggiose disponibili sul mercato. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas di marzo 2020 e come fare ad attivare, direttamente online, in pochi click e senza alcun costo aggiuntivo.

Scegliendo le migliori offerte luce e gas di marzo 2020 è possibile dare un taglio netto alle bollette energetiche e risparmiare oltre 200 Euro all’anno rispetto ai costi che si affronterebbero restando nel mercato tutelato. Per poter individuare le migliori tariffe energetiche è necessario affidarsi alla comparazione online che consentirà di semplificare, notevolmente, la scelta delle offerte da attivare.

Tramite il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e gas è, infatti, possibile individuare le migliori tariffe di marzo 2020, in base ai propri consumi energetici (che possono essere inseriti direttamente dall’utente o stimati tramite un apposito tool di calcolo), ottenendo anche informazioni precise in merito ai costi effettivi ed al risparmio rispetto al mercato tutelato.

Per quantificare i vantaggi delle offerte luce e gas di marzo 2020 fissiamo un profilo di “cliente tipo” di questo tipo:

consumo annuo di energia elettrica pari a 2700 kWh

consumo annuo di gas naturale di 1400 Smc

Con queste condizioni, andremo di seguito ad evidenziare le migliori offerte luce e le migliori offerte gas da attivare a marzo 2020 fornendo anche informazioni precise in merito ai costi effettivi che il cliente dovrà affrontare. In questo mese, è possibile risparmiare sino a oltre 250 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Da notare che modificando il profilo di cliente tipo, si andranno a modificare anche le caratteristiche delle singole offerte. Ad esempio, una famiglia che registra un consumo più elevato, sia di luce che di gas, potrà ottenere un risparmio annuale maggiore rispetto a quello indicato di seguito.

Tutte le migliori offerte del mercato libero possono essere attivate direttamente online. Ecco alcune cose da sapere prima di procedere con la scelta delle tariffe da attivare:

le offerte luce e gas del mercato libero sono attivabili online senza alcun costo aggiuntivo

l’attivazione di un’offerta del mercato libero non prevede l’interruzione della fornitura e il cambio di contatore

tutta la procedura di attivazione viene gestita direttamente dal fornitore; il cliente dovrà limitarsi a completare la richiesta di sottoscrizione online

per completare la sottoscrizione online è necessario fornire i dati dell’intestatario della fornitura, i dati della fornitura (con codice POD in caso di fornitura di energia elettrica e codice PDR in caso di fornitura di gas naturale) ed un IBAN per l’addebito diretto delle fatture (la maggior parte dei fornitori non permette più di pagare le fatture tramite bollettino postale)

Ecco quindi quali sono le migliori offerte luce e gas da attivare a marzo 2020:

Offerte luce di marzo 2020

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte luce del mese di marzo 2020 segnaliamo Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di una tariffa monoraria caratterizzata, quindi, da un prezzo dell’energia elettrica completamente indipendente dall’orario di utilizzo della stessa. Questa soluzione permette al cliente di essere completamente libero nella scelta dell’orario di utilizzo dell’elettricità in casa non essendoci fasce orarie in cui l’energia costa di meno.

Il prezzo dell’elettricità per chi sceglie Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, come suggerisce anche il nome dell’offerta, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Il fornitore non potrà modificare tale prezzo per tutta la durata del periodo promozionale e, solo dal 13° mese, potrà applicare un nuovo prezzo per l’energia elettrica utilizzata (comunicandolo in anticipo di almeno un mese al cliente) basato sulle nuove condizioni di mercato.

Il cliente sarà libero di non accettare la modifica e passare ad un altro fornitore senza alcun costo e senza alcuna interruzione della fornitura. Per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta di wekiwi a marzo 2020, il prezzo della componente energia della bolletta sarà pari a 0.03000 €/kWh e, come detto, sarà fisso e bloccato per 12 mesi.

Il “cliente tipo” che sceglie wekiwi come fornitore per l’energia elettrica registrerà una spesa mensile di 38 Euro per la bolletta ed un risparmio annuale di 93 Euro rispetto al costo complessivo che registrerebbe restando nel mercato tutelato. Da notare, inoltre, che wekiwi applica il sistema di fatturazione della “carica mensile”.

Con questo sistema, l’utente sceglie quanto pagare ogni mese per la bolletta (nell’esempio indicato potrebbe scegliere una carica mensile di 40 Euro) per poi ricevere conguagli in bolletta (in positivo o negativo) basati esclusivamente sulla rilevazione dei consumi effettivi registrati dalla fornitura. In questo modo, non verranno mai emesse bollette basate su consumi stimati che potrebbero differire in misura notevole dai consumi reali. Con wekiwi, inoltre, è possibile scegliere il periodo di fatturazione tra le opzioni bimestrale, trimestrale e quadrimestrale.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi è attivabile direttamente online. Basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la veloce procedura online per attivare l’offerta in pochi click.

Attiva Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Luce Web di Illumia

Sulla stessa scia dell’offerta di wekiwi, tra le migliori offerte luce di marzo 2020 troviamo Luce Web di Illumia. Si tratta anche in questo caso di un’offerta monoraria, quindi con prezzo indipendente dall’orario di utilizzo dell’elettricità, caratterizzata da un prezzo della componente energia della bolletta fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Il prezzo dell’elettricità per chi sceglie Illumia è di 0.03500 €/kWh. Da segnalare che con 2 Euro in più al mese l’utente potrà sfruttare elettricità prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili. Il “cliente tipo” che attiva Luce Web di Illumia registrerà una spesa mensile per la bolletta pari a quasi 39 Euro con un risparmio annuale rispetto al costo complessivo che si registrerebbe restando nel mercato tutelato pari a circa 88 Euro.

Anche l’offerta di Illumia è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto, infatti, si accederà al sito del fornitore da cui sarà possibile avviare la procedura di sottoscrizione online dell’offerta illustrata.

Attiva Luce Web di Illumia

Energia 3.0 Light di Engie

Dopo aver visto due ottime offerte luce con prezzo bloccato per 12 mesi, segnaliamo, tra le migliori offerte luce del mese di marzo 2020 anche Energia 3.0 Light di Engie. Questa tariffa, disponibile sia in versione monoraria che in versione trioraria, si caratterizza per la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato per 24 mesi dell’energia elettrica.

La versione monoraria di Energia 3.0 Light di Engie presenta un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0,036 €/kWh. Tale prezzo non potrà essere modificato per i primi due anni di sottoscrizione garantendo così una protezione contro i rincari tariffari del mercato energetico per un lungo periodo.

La versione trioraria di Energia 3.0 Light di Engie presenta, invece, i seguenti prezzi dell’energia.

F1: 0,042 €/kWh (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

F2: 0,039 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23; il sabato dalle 7 alle 23)

F3: 0,028 €/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7; il sabato dalle 23 alle 7, la domenica e tutti i giorni di festività nazionale)

Il “cliente tipo” che sceglie Energia 3.0 Light di Engie in versione monoraria registrerà una spesa mensile di 39 Euro. Rispetto a quanto pagherebbe restando nel mercato tutelato, il “cliente tipo” che sceglie l’offerta di Engie potrà contare su di un risparmio annuale di 73 Euro. Per quanto riguarda i vantaggi dell’offerta trioraria, invece, tutto dipende dalla suddivisione dei consumi di energia elettrica. Concentrando i consumi in fascia F3 sarà possibile aumentare ulteriormente il risparmio.

Scegliendo di diventare cliente di Engie si potrà sfruttare la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere un buono sconto da 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato. Il buono sconto verrà riconosciuto, come sconto in bolletta, anche all’amico invitato. Per chi ha invitato, invece, ci sarà la possibilità di convertire lo sconto anche in un buono Amazon, Decathlon, Netflix, Footlocker

Energia 3.0 Light di Engie è attivabile direttamente online. Cliccando sul box qui di sotto si accederà al sito del fornitore da cui sarà possibile procedere con l’attivazione online in pochi minuti.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie

Offerte gas di marzo 2020

E.ON Valore Mercato Gas

Tra le migliori offerte gas di marzo 2020 troviamo E.ON Valore Mercato Gas. Si tratta di una tariffa molto particolare in quanto permette di sfruttare il prezzo all’ingrosso della materia prima gas naturale, ottenendo condizioni economiche estremamente favorevoli e un risparmio davvero significativo rispetto al mercato tutelato. Per accedere al prezzo all’ingrosso del gas basterà corrispondere un contributo mensile di 2 Euro.

E.ON Valore Mercato Gas è una tariffa “indicizzata” ed il prezzo del gas naturale cambia ogni mese in base all’andamento dell’indice del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo. Non si tratta, quindi, di un’offerta a prezzo fisso ma di un’offerta a prezzo variabile che, attualmente, presenta delle condizioni estremamente vantaggiose.

Il “cliente tipo” che attiva E.ON Valore Mercato Gas registrerà una spesa mensile di circa 79 Euro per il gas naturale con un risparmio annuale di ben 170 Euro rispetto al costo che si registrerebbe restando nel mercato tutelato. Chiaramente, il prezzo varia ogni mese, in base all’andamento dell’indice TTF, e potrebbero esserci degli aumenti o delle ulteriori riduzioni in futuro.

Per chi sceglie di diventare cliente di E.ON c’è la possibilità di tagliare ulteriormente la bolletta grazie alla promozione “Porta un amico” che permette di ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico inviato a passare ad E.ON (da notare che lo sconto di 30 Euro a fornitura verrà riconosciuto, direttamente in bolletta, anche all’amico invitato).

Per attivare E.ON Valore Mercato Gas è possibile affidarsi ad una semplice procedura di attivazione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto che permetterà di raggiungere il sito E.ON.

Attiva E.ON ValoreMercato Gas

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le offerte gas più convenienti del mese di marzo 2020 troviamo anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. A differenza dell’offerta di E.ON, in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa a prezzo fisso per 12 mesi che riprende le stesse caratteristiche già viste per l’offerta luce di wekiwi.

Il cliente che sceglie di attivare Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un prezzo della materia prima gas naturale fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Solo al termine del periodo di prezzo scontato il fornitore avrà la possibilità di modificare il prezzo. Il cliente, a questo punto, sarà libero di scegliere se accettare tale modifica o passare ad altro fornitore, senza costi aggiuntivi. Il prezzo della materia prima gas per chi sceglie wekiwi è di 0,1600 €/smc.

Il “cliente tipo” che sceglie l’offerta gas di wekiwi registrerà una spesa mensile di 77 Euro con un risparmio annuale di circa 96 Euro rispetto ai costi che registrerebbe restando nel mercato tutelato. Anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi utilizza la struttura della “carica mensile” che permette al cliente di scegliere il costo mensile della bolletta con conguagli successivi che verranno calcolati, sia in positivo che in negativo, solo sulla base dei consumi reali e non su consumi stimati.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Next Energy Gas di Sorgenia

Un’altra ottima tariffa gas da tenere d’occhio nel mese di marzo 2020 è Next Energy Gas di Sorgenia. L’offerta in questione prevede un prezzo bloccato per 12 mesi del gas naturale pari a 0,1946 €/smc. Il “cliente tipo” che sceglie l’offerta di Sorgenia registrerà una spesa mensile per il gas pari a 78 Euro con un risparmio annuale di 83 Euro rispetto ai costi che sosterrebbe restando nel mercato tutelato.

Da notare che scegliendo anche Next Energy Luce, tariffa monoraria per l’energia elettrica che per il “cliente tipo” prevede una spesa mensile di 40 Euro, si riceverà un bonus di benvenuto. Attualmente, tale bonus è rappresentato da un buono Amazon da ben 60 Euro che il cliente potrà utilizzare per fare acquisti sul popolare store.

Diventando clienti Sorgenia si potrà sfruttare la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere un buono sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico attivato. Tale sconto verrà corrisposto direttamente in bolletta. Potenzialmente, è possibile azzerare completamente l’importo della bolletta grazie a questa promozione.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia