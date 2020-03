Internet Casa di Sky: come sarà la nuova offerta per connettersi e guardare la TV

Sky, punto di riferimento del settore della pay TV in Italia, si prepara ad entrare anche nel mercato di telefonia fissa proponendo nuove offerte convergenti che potrebbero rendere l’acceso ad Internet ed ai tanti servizi offerti dall’azienda ancora più semplice e, soprattutto, ancora più vantaggioso. Ecco quali sono i primi dettagli sulle offerte Internet casa di Sky in arrivo per gli utenti italiani nel corso dei prossimi mesi, probabilmente entro l’inizio della prossima estate.

Sky Italia si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento del mercato di telefonia fissa in Italia. In queste settimane, infatti, l’azienda è al lavoro sul completamento della sua offerta commerciale che dovrebbe essere resa disponibile ai clienti italiani entro il prossimo mese di giugno.

Nel giro di pochi mesi, Sky Italia punta a diventare un importante riferimento del settore delle offerte Internet casa proponendo nuove soluzioni di tipo “convergente”. I clienti che sceglieranno Sky potranno contare su soluzioni d’abbonamento complete che includeranno la connessione Internet di casa, i servizi Pay TV (con tutti i contenuti che già conosciamo) e soluzioni innovative legate, ad esempio, alla “smart home”.

L’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, ha confermato che l’obiettivo dell’azienda è lanciare la sua nuova offerta commerciale entro la fine del primo semestre del 2020. In attesa di maggiori notizie ufficiali, vediamo quali saranno le caratteristiche della nuova offerta Internet casa di Sky.

L’approccio di Sky Italia al mercato di telefonia fissa italiano seguirà, molto probabilmente, le linee guida già tracciate dal gigante americano delle telecomunicazioni Comcast, proprietaria di Sky Italia, e da Sky UK, consorella della pay tv nostrana. Al momento, non ci sono ancora dettagli precisi sui costi e i contenuti delle offerte Internet casa di Sky ma le linee guida che caratterizzeranno l’offerta commerciale del nuovo operatore sono già note.

Come saranno le nuove offerte Sky Italia per Internet a casa

A differenza di quanto avviene con le attuali offerte commerciali degli operatori di telefonia fissa, che propongono abbonamenti con Internet senza limiti ed un canone compreso tra 25 e 30 Euro al mese, Sky Italia dovrebbe presentare delle soluzioni tariffarie più costose ma decisamente più ricche grazie alla possibilità di sfruttare tanti pacchetti aggiuntivi che andranno ad aumentare i servizi inclusi.

Ecco quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche delle offerte Internet casa di Sky Italia:

soluzioni tariffarie “convergenti” che uniranno in un unico abbonamento la connessione Internet di casa e l’accesso ai contenuti in Pay TV che rappresentano il “core business” di Sky

che uniranno in un unico abbonamento la connessione Internet di casa e l’accesso ai contenuti in Pay TV che rappresentano il “core business” di Sky oltre alla velocità massima della connessione (con la fibra FTTH è possibile arrivare sino a 1000 Mega in download), Sky punterà ad assicurare ai suoi clienti una velocità minima certa , come già avviene ad esempio con Sky UK che garantisce ai suoi clienti dei dati ben precisi per quanto riguardano i valori minimi della connessione; Sky utilizzerà la rete Open Fiber per l’erogazione dei suoi servizi di connettività tramite tecnologia FTTH

, come già avviene ad esempio con Sky UK che garantisce ai suoi clienti dei dati ben precisi per quanto riguardano i valori minimi della connessione; Sky utilizzerà la rete Open Fiber per l’erogazione dei suoi servizi di connettività tramite tecnologia FTTH gli abbonamenti a disposizione dei clienti che sceglieranno Sky includeranno la possibilità di accedere a servizi IoT (Internet of Things); negli Stati Uniti, ad esempio, Comcast propone dei pacchetti specifici per la vigilanza di casa con telecamere, sensori, app e dispositivi che permetteranno di massimizzare la sicurezza in casa; i campi di applicazione sono numerosi e le offerte di Sky in questo settore potrebbero essere molto articolate

L’offerta commerciale di Sky prevederà una struttura a pacchetti con il cliente che avrà la possibilità di accedere a diversi servizi. Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito ai costi ma è molto probabile che, all’aumentare dei pacchetti inclusi nel proprio abbonamento, si registrerà un aumento del risparmio.

Per ora, in conclusione, non ci resta che attendere i prossimi mesi e l’annuncio ufficiale in merito al debutto di Sky nel settore delle connessioni Internet di casa.