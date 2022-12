Tutte le offerte luce e gas a prezzo fisso di Dicembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.354,50 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.230,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Le offerte bloccate del Mercato Libero fissano il prezzo dell’energia elettrica (al kilowattora) e del gas (al metro cubo) per un determinato periodo di tempo, solitamente 12 o 24 mesi. Il loro punto di forza? Sono considerate uno “scudo” contro i listini “impazziti” di luce e gas, dal momento che il prezzo della materia prima stabilito in fase di contratto non può essere modificata, anche a fronte di impennate dei prezzi sul mercato. Il loro “tallone d’Achille”? Sono poco convenienti quando i prezzi calano, perché impediscono ai clienti domestici di godere dei benefici dei costi in discesa.

Per chi sia alla ricerca delle migliori offerte luce e gas a prezzo bloccato, c’è il comparatore di SOStariffe.it: questo strumento digitale e gratuito aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le innumerevoli offerte del Mercato libero a dicembre 2022 e a trovare quella che più si adegui alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Per accedere al comparatore di SOStariffe.it, basta cliccare al link di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Le offerte luce a prezzo bloccato più appetibili a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO OFFERTA 1 NeN Luce Special 48 0,3910 €/kWh 113,30 euro al mese 2 Octopus Energy Octopus Fissa 12 Mesi 0,4188 €/kWh 127,28 euro al mese 3 Hera Comm Nuova Impronta Zero Luce 0,4990 €/kWh 152,06 euro al mese 4 Eni Plenitude Flexi Pertinenze 0,5726 €/kWh 159,18 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato una classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato attivabili a dicembre 2022. Le stime di spesa elencate nella tabella qui sopra fanno riferimento al profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) all’anno.

Come fare a conoscere il consumo annuo di elettricità del proprio nucleo familiare? Basta consultare l’ultima bolletta ricevuta dall’attuale fornitore (nella sezione Consumi), oppure calcolarlo utilizzando i filtri di ricerca integrati nel comparatore di SOStariffe.it. Per accedervi, non resta far altro che cliccare sul widget qui sotto e selezionare gli elettrodomestici più utilizzata in casa. Al termine della selezione, il comparatore rimanderà in automatico alle offerte più vantaggiose a seconda del profilo di consumo impostato.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Luce Special 48 di NeN

Questa soluzione luce proposta da NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) è vantaggiosa per le famiglie con elevati consumi di elettricità che vogliano vivere la serenità di bloccare il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi e mettersi così al riparo da nuove impennate dei prezzi dei beni energetici.

Ecco la “carta d’identità” della promozione, che avrebbe un costo di 113,30 euro al mese per la “famiglia tipo”:

prezzo fisso per 12 mesi: 0,3910 €/kWh ;

per 12 mesi: ; contributo fisso per costi di commercializzazione: 69 euro all’anno;

bonus di benvenuto di 48 euro: NeN applicherà uno sconto pari a 4 euro in bolletta per le 12 prime fatture;

di 48 euro: NeN applicherà uno sconto pari a 4 euro in bolletta per le 12 prime fatture; sistema di fatturazione che prevede una mensilità prevedibile calcolata e aggiornata sui consumi del cliente relativi all’anno precedente;

calcolata e aggiornata sui consumi del cliente relativi all’anno precedente; fornitura “smart”: grazie agli strumenti digitali (area clienti online e App NeN) è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti o consultare i documenti contrattuali;

(area clienti online e App NeN) è possibile monitorare i consumi, gestire i pagamenti o consultare i documenti contrattuali; energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri NeN Luce Special 48 »

Octopus Fissa 12 mesi di Octopus Energy

New entry nel Mercato Libero italiano, Octopus Energy è il brand nato nel Regno Unito che in soli 7 anni ha conquistato 3 milioni di clienti in 6 nazioni del mondo (dagli Stati Uniti al Giappone). La sua offerta luce a prezzo fisso porta i seguenti vantaggi nelle case degli italiani:

prezzo bloccato per 12 mesi: il costo dell’energia elettrica al kilowattora è fissato in 0,4188 euro ;

per 12 mesi: il costo dell’energia elettrica al kilowattora è fissato in ; corrispettivo fisso pari a 96 euro all’anno a copertura dei costi di commercializzazione (8 euro al mese);

assistenza telefonica ai clienti con un tempo di attesa inferiore ai 2 minuti;

energia elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

L’offerta Octopus Fissa 12 Mesi avrebbe un impatto sui bilanci di casa della “famiglia tipo” pari a 127,28 euro al mese.

Cliccando al link di seguito è possibile consultare maggiori informazioni o procedere con l’attivazione:

Scopri l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi di octopus energy »

Nuova impronta Zero Luce di Hera Comm

Anche Hera Comm, che fa parte del gruppo Hera (Holding Energia Risorse Ambiente), multiutility bolognese, propone un prezzo dell’energia elettrica che resta invariato per un anno.

Ecco una sintesi dell’offerta luce, che si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 152,06 euro:

prezzo bloccato e scontato del 20% per 12 mesi: 0,4990 €/kWh ;

e scontato del 20% per 12 mesi: ; contributo fisso annuale per costi di commercializzazione e vendita pari a 144 euro l’anno (12 euro al mese);

opzione di scelta tra tariffa monoraria (Profilo 24ore) o bioraria (Profilo Sole-Luna);

bonus soluzioni sostenibili : sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc);

: sconto di 20 euro sulla fornitura sottoscrivendo almeno uno dei prodotti e servizi EstEnergy, tra cui Hera Led (kit di lampadine a led), Hera No problem (polizza assicurativa contro i guasti agli impianti elettrici e gas di casa), Hera Contawatt (per monitorare i consumi elettrici da smartphone, tablet e pc); fornitura luce sempre in palmo di mano grazie all’App My Hera ;

; energia 100% sostenibile e prodotta da fonti rinnovabili.

Clicca al link di seguito per saperne di più:

Nuova impronta Zero Luce – Profilo 24 »

Flexi Pertinenze di Eni Plenitude

Questa offerta di Plenitude, la società di Eni attiva nel ramo retail di luce e gas, porta l’energia elettrica nelle “pertinenze” di casa, dalle soffitte alle cantine, dai box alle tettoie, così come in tutti quegli spazi di casa che abbiano un contatore separato.

A differenza delle promozioni precedenti, Flexi Pertinenze blocca il prezzo dell’energia elettrica per due anni. Il suo costo mensile si attesta sui 159,18 euro per la “famiglia tipo”. Ecco altre caratteristiche dell’offerta

prezzo bloccato per 24 mesi: 0,5726 €/kWh ;

per 24 mesi: ; opzione di scelta tra tariffazione monoraria e bioraria;

contributo fisso mensile per costi di commercializzazione e vendita: 10 euro al mese, per una spesa complessiva di 120 euro all’anno;

sconto del 3% in bolletta nel caso di domiciliazione su conto corrente;

in bolletta nel caso di domiciliazione su conto corrente; gestione 100% digitale della fornitura con Area Clienti online e App Eni Plenitude;

energia verde inclusa.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri Flexi Pertinenze »

Le offerte gas a prezzo bloccato attivabili a Dicembre 2022

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS COSTO OFFERTA 1 NeN Gas Special 48 1,6800 €/Smc 245,60 euro al mese 2 Hera Comm Nuova Impronta Zero Gas 1,9900 €/Smc 300,03 euro al mese

La classifica delle soluzioni luce a prezzo bloccato a dicembre 2022 è stata stilata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas all’anno, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas Special 48 di NeN

Anche per la fornitura gas, NeN conquista il gradino più alto del podio della convenienza nella categoria delle tariffe a prezzo bloccato con un’offerta che fa rimanere il costo al metro cubo invariato per un anno.

Altri dettagli dell’offerta, che costerebbe alla “famiglia tipo” 245,60 euro al mese, contemplano:

prezzo bloccato per 12 mesi: 1,6800 €/Smc ;

per 12 mesi: ; 67 euro all’anno di contributo fisso per costi di commercializzazione:

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it; sistema di fatturazione con rata fissa mensile stabilita in fase di attivazione dell’offerta, sulla base del consumo dell’utente, e valida per 12 mesi;

energia green.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link di seguito:

Scopri NeN Gas Special 48 »

Nuova Impronta Zero Gas di Hera Comm

Prezzo del gas bloccato per 12 mesi e sconto di 20 euro sulla fornitura del metano previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua). È la proposta di Hera Comm, operatore del Mercato libero con oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di gas naturale e un totale di 10 miliardi di metri cubi di gas venduti.

Ecco un quadro sintetico dell’offerta, per la quale la “famiglia tipo” spenderebbe 300,03 euro al mese.:

prezzo bloccato per un anno: 1,9900 €/Smc ;

per un anno: ; contributo fisso annuale di 144 euro a copertura di costi di commercializzazione (12 euro al mese);

servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’ App My Hera ;

; gas verde da CO₂ compensata al 100%.

Per maggiori dettagli sulla promozione, il link di riferimento è quello qui sotto:

Scopri Nuova Impronta Zero Gas »