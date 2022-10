Tariffe luce e gas ottobre 2022: come trovare l’offerta migliore del mese

Quale promozione scegliere a Ottobre 2022 nel tentativo di mitigare l’impatto dei maxi rialzi in arrivo in bolletta ? Dagli esperti di SOStariffe.it le indicazioni sulle soluzioni luce e gas per tenere a bada le spese in vista dell’inverno.

Primo: conoscere il consumo annuo di luce e gas della propria famiglia. Secondo: analizzare la ripartizione oraria dei propri consumi e capire quale sia il picco di utilizzo degli elettrodomestici di casa. Terzo: inseguire offerte luce e metano che propongano il prezzo unitario della materia prima più basso possibile (compatibilmente con la crisi energetica in corso). Sono le tre “regole d’oro” che, secondo gli esperti di SOStariffe.it, i clienti domestici dovrebbero seguire per attivare una soluzione luce o gas “cucita” sulle proprie esigenze e in linea con il proprio budget di spesa.

Non esistono, infatti, promozioni più economiche in assoluto. Per tenere sotto controllo le bollette in vista dell’inverno, gli esperti di SOStariffe.it suggeriscono di confrontare le innumerevoli proposte del Mercato libero a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare tariffe “tarate” sul proprio fabbisogno.

Le “top” offerte a prezzo variabile a Ottobre 2022

World Gas Plus 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 140,88 euro al mese

319,15 euro al mese 2 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 142,46 euro al mese

316,86 euro al mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,429920 €/kWh

1,941062 €/Smc 146,08 euro al mese

326,29 euro al mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it abbiamo setacciato le offerte luce e gas del Mercato libero e individuato quelle che possano aiutare le famiglie a ridurre i costi in bolletta a Ottobre 2022.

È bene sottolineare che le promozioni sotto i riflettori sono le più convenienti per il profilo di consumo di una “famiglia tipo” con tre componenti che utilizza 2.700 kWh di energia elettrica all’anno (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Le offerte finite sotto la lente d’ingrandimento sono tutte a prezzo variabile (o indicizzato): esse garantiscono l’accesso ai prezzi del mercato all’ingrosso, con aggiornamento mensile. In tempi di prezzi “impazziti” di energia elettrica e gas, questa tipologia di offerte garantisce maggiori margini di risparmio rispetto alle tariffe a prezzo fisso, come emerge da una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it. Il motivo? L’ingestibile “follia” di listini del gas (schizzati in certi periodi anche sopra i 320 €/Mwh) ha impennato i prezzi dei beni energetici, rendendo la scelta di bloccare per un lungo periodo di tempo tariffe così elevate poco vantaggiosa per i titolari di utenze domestiche.

Edison World Luce e Gas Plus

La promozione firmata Edison Energia può essere attivata in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo cioè un unico contratto per la fornitura di luce e gas).

Ecco i pilastri su cui si fonda l’offerta:

prezzo indicizzato in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; contributo fisso mensile dimezzato: da 15 euro a 7,50 euro al mese per fornitura;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; con area clienti online e App My Edison, la gestione della propria fornitura è a portata di click.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta Edison World Luce Plus, il cui costo mensile stimato per la “famiglia tipo” si attesta sui 140,88 euro:

Clicca al link sul pulsante di seguito per avere un quadro dell’offerta Edison World Gas Plus, che costerebbe alla “famiglia tipo” 319,15 euro al mese:

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia è tra i fornitori più vantaggiosi a Ottobre 2022 grazie a una promozione che azzera il prezzo del contributo fisso mensile (pari a 12 euro) per tre mesi a beneficio dei nuovi clienti:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

; contributo fisso mensile, pari a12 euro, gratis per i primi 3 mesi di fornitura;

per i primi 3 mesi di fornitura; gestione digitale della fornitura con App MyA2A e area clienti online;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Clicca al link di seguito per saperne di più su questa promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 142,46 euro al mese per le bollette del gas e 316,86 euro per le fatture del gas.

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Benefici nelle tasche dei nuovi clienti anche a Pulsee. La energy company italiana assicura una riduzione del 20% (da 15 euro a 12 euro) sul contributo fisso mensile per fornitura per i titolari di utenze domestiche che attivino l’offerta luce o gas online entro il 5 Novembre 2022. Coloro che si affidino ai servizi Pulsee sia per la fornitura di luce, sia per quella del gas (opzione Dual Fuel) c’è un’ulteriore agevolazione: il contributo fisso mensile per il gas è scontato del 30%, passando così da 15 euro a 10.50 euro.

Ecco altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; attivazione veloce, anche dal proprio smartphone e gestione online della fornitura con App Pulsee Energy ;

; energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa;

possibilità di arricchire l’offerta con le opzioni Cost Sharing e Carbon Footprint: la prima, al prezzo di 1,50 euro in più al mese, permette di ricevere bollette della luce il cui costo è già ripartito tra i coinquilini dell’appartamento; la seconda (a 3 euro in più al mese) consente di azzerare le proprie emissioni di CO₂.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette della luce e 326,29 euro al mese per quelle del gas.

Per avere un quadro completo della promozione luce Pulsee, clicca al link qui sotto:

Cliccando sul pulsante verse di seguito, invece, si potranno ottenere ulteriori informazioni sull’offerta gas Pulsee:

