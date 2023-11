Scopri come avere Sky WiFi a prezzo scontato a 24,90 euro al mese per 12 mesi . C'è tempo fino al 19 novembre (salvo proroghe) per attivare la rete fissa fino a 1 Gbps in FTTH

Da questa settimana è tornata disponibile la promozione Sky WiFi a prezzo scontato. Nei giorni precedenti invece l’offerta Internet casa di Sky WiFi costava 29,90 euro al mese e l’attivazione era gratuita. Fino al 5/11/23, salvo proroghe, potete attivare anche online la tariffa per la rete fissa con Sky TV e Sky Cinema o Sky TV e Sky Sport inclusi al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Sky WiFi a prezzo scontato: come attivarla a novembre 2023

Tutti i dettagli La nuova offerta Sky WiFi Connessione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH Chiamate a consumo o illimitate per 12 mesi con Voce Unlimited, poi 5 €/mese Costo mensile 24,90 €/mese per 12 mesi, poi 29,90 €/mese Attivazione 29 €

L’offerta Sky WiFi a prezzo scontato è disponibile fino al 19/11/23, salvo proroghe da parte dell’operatore di rete fissa, e permette di avere una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) o Fibra100% alla massima velocità nella maggior parte delle città italiane o in alternativa in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) o Super Internet fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Sky WiFi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro in promozione, invece di 49 euro. In caso di recesso anticipato il costo per la dismissione della linea è di 29,90 euro per la fibra FTTH o 23,31 euro per la FTTC mentre per la migrazione verso un altro operatore è di 11,09 euro.

All’offerta Sky WiFi a prezzo scontato potete aggiungere anche 2 Sky WiFi Spot gratis per 12 mesi (poi 3 euro al mese) e l’opzione Voce Unlimited per le chiamate illimitati gratis per 12 mesi (poi 5 euro al mese). L’opzione Voce Estero invece costa 5 euro al mese.

Non solo, potete anche abbinare la promozione Prova Sky Q a 9 euro per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Intrattenimento Plus, Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport) senza vincoli e parabola. Scaduto il mese potete attivare un abbonamento personalizzandolo con i pacchetti che preferite al costo delle offerte correnti.

Le altre offerte Sky WiFi disponibili a novembre sono:

Sky WiFi Plus

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate illimitate per 12 mesi

modem Sky Wi-Fi hub

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 34,90 euro al mese.

Sky WiFi Ultra

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo

modem Sky Wi-Fi hub

WiFi Spot incluso

Il prezzo è di 27,90 euro al mese per 12 mesi, poi 32,90 euro al mese.

Sky WiFi Ultra Plus

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate illimitate per 12 mesi

modem Sky Wi-Fi hub

WiFi Spot incluso

Il prezzo è di 27,90 euro al mese per 12 mesi, poi 37,90 euro al mese.

Per queste tariffe il contributo per l’attivazione è in promozione a 29 euro, invece di 49 euro.

L’offerta Sky WiFi a prezzo scontato insieme ai pacchetti TV costa invece 19,90 euro al mese per 18 mesi per la rete fissa più 14,90 euro al mese per 18 mesi per film, serie TV e sport.

Sky TV include:

tutti i migliori programmi come Masterchef oltre a serie TV italiane e internazionali, documentari, cartoni animati, le produzioni Sky Original

Peacock

Sky Cinema include:

oltre 200 prime visioni all’anno

il meglio del cinema italiano e internazionale

20 film Sky Original

1.500 titoli di ogni genere per tutta la famiglia

Paramount+ incluso (7,99 euro al mese)

Su Sky Sport include:

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Le offerte di Sky per la TV di novembre 2023

Le offerte di Sky Cosa vedere Costo mensile Sky TV + Sky Calcio Sky TV

Sky Calcio con 3 partite di Serie A per giornata, Serie B e le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 14,90 €/mese per 18 mesi Intrattenimento Plus Sky TV

Netflix piano Base (ma si può passare a quello Standard o Premium) a partire da 19,90 €/mese per 18 mesi

Se non avete ancora un abbonamento a Sky potete scegliere tra le offerte convenienti per la pay TV:

Intrattenimento Plus

Sky TV

Netflix Base per guardare contenuti in HD 720p su un dispositivo e possibilità di passare al piano Standard o Premium

per guardare contenuti in HD 720p su un dispositivo e possibilità di passare al piano Standard o Premium Sky Go per guardare tutti i contenuti anche fuori casa su smartphone e tablet

Il prezzo è di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, con possibilità di rinnovarla allo sconto applicabile. Potete passare a Netflix Standard (visione in 1080p su 2 dispositivi in contemporanea) al costo totale di 23,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 34 euro al mese, o Netflix Premium (visione in 4K+HDR su 4 dispositivi in contemporanea) a 27,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 38 euro al mese.

Sky TV + Sky Calcio

Sky TV

Sky Calcio

Sky Go

Il prezzo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese, con possibilità di rinnovarla allo sconto applicabile. Sky Calcio include:

3 partite per giornata di Serie A (quella delle 20.45 del sabato, delle 12.30 di domenica e delle 20.45 del lunedì)

tutta la Serie BTK (compresi playout e playoff)

Serie C fino al 2024/2025

le migliori partite di Premier League e Bundesliga fino al 2025 e Ligue 1 fino al 2024

rubriche e approfondimenti di Sky Sport 24

Chi ha un abbonamento a DAZN può aggiungere l’offerta ZONA DAZN per vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al prezzo di 7,50 euro al mese. Potete attivarla dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

