Sky rinnova la sua gamma di offerte con una nuova promozione disponibile per un periodo di tempo limitato: fino al prossimo 6 di agosto , infatti, per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky c'è la possibilità di attivare il bundle con Sky TV e Sky Sport beneficiando di uno sconto sul canone mensile. Oltre al prezzo ridotto, inoltre, per i nuovi clienti c'è un vantaggio aggiuntivo: un monopattino elettrico Acer in regalo . Ecco tutti i dettagli sulla promozione.

La gamma di offerte Sky si rinnova con una nuova promozione da cogliere al volo: c’è tempo fino al prossimo 6 di agosto, infatti, per attivare la nuova offerta speciale lanciata da Sky e dedicata al bundle Sky TV + Sky Sport. L’offerta che unisce l’intrattenimento e lo sport di Sky viene ora proposta a prezzo scontato e con un bonus aggiuntivo.

Per tutti i nuovi clienti, infatti. c’è un monopattino elettrico Acer in regalo. Si tratta di un modello di ottima fattura e dal valore commerciale di ben 399 euro che viene messo a disposizione da Sky ai nuovi clienti in modo completamente gratuito. Vediamo tutti i dettagli in merito alla nuova promozione di Sky.

Sky TV+ Sky Sport con monopattino elettrico in regalo: ecco l’offerta

La nuova offerta Sky è valida fino al prossimo 6 di agosto e mette a disposizione dei nuovi clienti un bundle comprendente:

Sky TV con tutto l’intrattenimento, gli show, i documentari e le serie TV di Sky

con tutto l’intrattenimento, gli show, i documentari e le serie TV di Sky Sky Sport con tutti gli eventi del pacchetto Sport a partire dalla Champions League e dalle altre coppe europee e fino ad arrivare ad altri eventi come la Formula 1, la Moto GP, la NBA e i tornei di tennis e golf

con tutti gli eventi del pacchetto Sport a partire dalla Champions League e dalle altre coppe europee e fino ad arrivare ad altri eventi come la Formula 1, la Moto GP, la NBA e i tornei di tennis e golf Sky Go per poter guardare tutti i contenuti del proprio abbonamento anche su smartphone, tablet e PC anche fuori casa

per poter guardare tutti i contenuti del proprio abbonamento anche su smartphone, tablet e PC anche fuori casa un monopattino elettrico Acer (dal valore di 399 euro) disponibile in regalo

La promozione presenta un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi. Al termine del periodo promozione sarà possibile, senza vincoli di alcun tipo, scegliere se cambiare offerta, per passare a una soluzione più conveniente, oppure interrompere l’abbonamento, senza costi di alcun tipo. Per attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto. Basta accedere al sito Sky e seguire una semplice procedura di sottoscrizione per poter attivare l’offerta e accedere a tutti i contenuti inclusi.

Le altre offerte Sky disponibili in questo momento

Sky TV + Sky Sport non è l’unica offerta disponibile oggi nel listino Sky. A disposizione dei nuovi clienti Sky, infatti, ci sono diverse opzioni da tenere in considerare. Tra queste, ad esempio, segnaliamo Sky TV+ Netflix. L’offerta combinata permette di unire al pacchetto Sky TV, con tutto l’intrattenimento di Sky, anche un abbonamento a Netflix con piano Base senza pubblicità.

Il costo dell’offerta è di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Da notare che è possibile scegliere l’offerta con Netflix Standard (contenuti in Full HD e 2 accessi alla piattaforma in contemporanea) al costo di 23,90 euro al mese oppure l’offerta con Netflix Premium (contenuti in 4K e 4 accessi alla piattaforma in contemporanea) al costo di 27,90 euro al mese.

Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e scegliere il tasto Acquista ora. Chi è interessanti alla versione dell’abbonamento con Netflix Standard o Premium può scorrere la pagina verso il basso fino a individuare il bundle desiderato da attivare a prezzo scontato. Anche in questo caso, non ci sono vincoli al termine dei 18 mesi della promozione.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di attivare il bundle Sky TV+ Sky Calcio al costo di 14,90 euro al mese. L’offerta in questione aggiunge a Sky TV e Sky Go anche il pacchetto Sky Calcio che permette di seguire le 3 partite di Serie A trasmesse da Sky oltre ai campionati esteri e alle partite di Serie B, mettendo a disposizione, quindi, tantissimi contenuti che saranno sicuramente molto apprezzati dagli appassionati di calcio nel corso della prossima stagione. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Ricordiamo che resta disponibile la promozione Prova Sky Q. Si tratta di un’offerta speciale che consente di accedere a tutta l’offerta Sky (Netflix compreso) per 30 giorni. Il costo è di 9 euro una tantum, senza vincoli di alcun tipo. Al termine della promozione sarà possibile scegliere se attivare un abbonamento o meno. Nel caso si desideri attivare un nuovo abbonamento, l’utente potrà scegliere tra le offerte disponibili al momento quella più adatta alle proprie preferenze.

